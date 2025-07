ETV Bharat / state

চকুপানীৰে এতিয়া বাট দেখা নাই ছামিউলৰ ঘৰখনে - NANDINI KASHYAP ACCIDENT CASE

নন্দিনী কাশ্যপৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত ছামিউল হক ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 30, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:56 AM IST 2 Min Read

নলবাৰী: পিতৃক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ বাবে ছাত্ৰ অৱস্থাতে উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰিছিল নলবাৰীৰ ছামিউল হকে । পিছে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰি কৰ্তব্যত যোগদান কৰাৰ প্ৰথম দিনাই কাল অমানিষা নামি আহিল ছামিউলৰ জীৱনলৈ । কোনোৱে নভবাকৈয়ে সংঘটিত হ'ল ঘটনাটো । এতিয়া কালধুমুহাই তচনচ কৰিলে ছামিউলৰ পৰিয়ালটোক । ছামিউলৰ বাসগৃহত উঠিছে মাথো কান্দোনৰ ৰোল । ঘটনাটো যোৱা ২৫ জুলাই শুক্ৰবাৰৰ । সিদিনাই প্ৰথম দিন আছিল ছামিউলৰ উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি কৰ্তব্যস্থলীলৈ যোৱাৰ । কৰ্তব্যস্থলীৰ পৰা উভতি আহোতেই ছামিউলৰ জীৱনলৈ নামি আহিল অমানিষা । নলবাৰী পলিটেকনিকৰ চতুৰ্থ ষাণ্মাসিক উৰ্ত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছামিউল আছিল পঢ়াত অতি মেধাসম্পন্ন । অধ্য়য়নৰ মাজতে তেওঁৰ পঢ়া খৰচ আৰু পিতৃক আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিবলৈ গৈ অকালতে গুচি গ'ল ছামিউল । অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে গুৱাহাটীত পুৱতি নিশা নিজা গাড়ীৰে খুন্দিওৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পিছত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ছামিউলে । নামি আহিল অমানিষা: ছামিউলৰ ঘৰত এতিয়া মাথো শোকৰ বন্য়া (ETV Bharat Assam)

