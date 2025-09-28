কোন পথেৰে যাব পূজা চাবলৈ ?
মহানগৰীত পূজাৰ বাবে পথ নিৰ্দেশা জাৰি যানবাহন আৰক্ষীৰ । জানো আহক কি কি নিৰ্দেশনা আৰক্ষীৰ ।
Published : September 28, 2025 at 3:19 PM IST
গুৱাহাটী: আৰম্ভ হ'ল শাৰদ উৎসৱ দুৰ্গা পূজা । আজি মহাষষ্ঠী । সন্ধিয়ালৈ বেল-বোধনৰে পাতত বহিব দেৱী কাত্যায়িনী । পিছে মহানগৰীত কোন পথেৰে পূজা উপভোগ কৰিব ? তাক লৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে । দুর্গা পূজাৰ দিনকেইটাত সাধাৰণ নাগৰিক বিশেষকৈ শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম নাগৰিকসকলৰ সুবিধার্থে তথা এম্বুলেঞ্চ, অগ্নি নির্বাপকৰ গাড়ী আদিৰ চলাচল সুচল কৰাৰ বাবে আজিৰে পৰা তিনি অক্টোবৰলৈ প্রযোজ্য হোৱাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-বাহনৰ চলাচলত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
১/ সা-সামগ্রী কঢ়িওৱা গাড়ীৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা:
- দুর্গা পূজাৰ দিনকেইটাত গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ পৰা তিনি অক্টোবৰলৈ দৈনিক পুৱতি নিশা ৪ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২ বজালৈ সামগ্রী কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।
২/ 'ন' এন্ট্রী' নিষেধাজ্ঞা (বিয়লি ২ বজাৰ পৰা নিশা ২ বজালৈ)
- দিছপুৰ থানা এলেকা:
- গণেশ মন্দিৰৰ পৰা গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰলৈ ড° আৰ. পি. ৰোড ওৱান ৱে ।
- জু ৰোডৰ ফালৰ পৰা (গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ তলেৰে) গণেশ মন্দিৰ দিশে কোনো যান-বাহন প্রৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।
- গণেশগুৰি পাইকাৰী বজাৰৰ কাষৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডেৰে আৰ.পি.ৰোড/জু ৰোড অভিমুখে কোনো গাড়ী প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
- বশিষ্ঠ থানা এলেকা:
- বেলতলা তিনিআলিৰ দিশৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ পীৰ আজান ফকিৰ ৰোড (বেলতলা মার্কেট ৰোড) ওৱান বে হ'ব ।
- জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ দিশৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ কোনো যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা ভেটাপাৰা চাৰিআলি সংযোগী বিষ্ণু ৰাভা পথ ওৱান বে হ'ব । ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ পৰা বিষ্ণু ৰাভা পথেৰে বেলতলা তিনিআলিলৈ কোনো যান-বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ দিশৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ কোনো যান-বাহন প্রবেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- এ জি অফিচ বাইলেন এ জি অফিচৰ দিশৰ পৰা সৌৰভ নগৰ আৰু ত্ৰিপুৰা গলিলৈ ওৱান বে হ'ব । ত্ৰিপুৰা গলি আৰু সৌৰভ নগৰৰ দিশৰ পৰা কোনো যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- ত্ৰিপুৰা গলিৰ এটা দিশত যান-বাহন ৰখাব পাৰিব ।
- বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা বেলতলা তিনিআলি অভিমুখে থাকিব 'ন' এন্ট্রী' ।
- ভৰলমুখ থানা এলেকা:
- ফটাশিল চাৰিআলি, ৰে’লৱে গেট নং ৬, ৭, ৮ দিশৰ পৰা সতী জয়মতী ৰোড হৈ কুমাৰপাৰা পাঁচআলি দিশে যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- চাবিপুলৰ দিশৰ পৰা বিষ্ণুপুৰ আৰু ফটাশিল চাৰিআলিলৈ যান-বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । ফটাশিল চাৰিআলিৰ পৰা চাবিপুল অভিমুখে পথটো ওৱান ৱে হ'ব ।
- আৰ কে চৌধুৰী পথৰ পৰা কে আৰ চি পথলৈ কোনো যান-বাহন প্রৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।
- এ টি ৰোড (আঠগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা ভৰলুমুখলৈ), ডি জি ৰোড (ভৰলুমুখৰ পৰা কালিপুৰ) আৰু আৰ কে চি ৰোড (গেট নং ৯ ৰ পৰা ফটাশিল চাৰিআলি) লৈ যান-বাহন পার্কিং কৰিব নোৱাৰিব ।
- বিষ্ণুপুৰ ব্ৰীজৰ পৰা চাইকেল ফেক্টৰীলৈ কোনো যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- হাৰিয়ানা ভৱনৰ পৰা ফটাশিল চাৰিআলি/কুমাৰপাৰা পাঁচআলিলৈ কোনো যান-বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- ফটাশিল চাৰিআলিৰ পৰা কুমাৰপাৰা পাঁচআলিলৈ কোনো যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
- জালুকবাৰী আৰক্ষী চকী এলেকা:
ডি জি ৰোডত যান-বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা:
- জালুকবাৰী ৰ'টাৰীৰ পৰা পল্টনবজাৰ, পানবজাৰ, ফটাশিল আৰু ভৰলুমুখ অভিমুখে সামগ্রী কঢ়িওৱা বাহন প্রবেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
জালুকবাৰী থানা এলেকা:
পাণ্ডু অঞ্চলত যান-বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা:
- আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা পাণ্ডু ঘাটলৈ পাণ্ডুপ'ৰ্ট ৰোডতো লঘু যান-বাহন, তিনিচকীয়া আৰু দুচকীয়া বাহনৰ বাবে ওৱান বে হ'ব। পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা আদাবাৰীলৈ যান-বাহনসমূহ মালিগাঁও চাৰিআলি হৈ চলাচল কৰিব ।
- পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা মালিগাঁও চাৰিআলিলৈ পাণ্ডু বৰবজাৰ ৰোড হৈ কোনো যান-বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ।
পাণবজাৰ থানা এলেকা:
- এম এছ ৰোডৰ পৰা ৪ নং গেটলৈ যান-বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব।
চানমাৰি/গীতানগৰ থানা এলেকা:
- অনুৰাধা পইন্টৰ পৰা হাতীগড় চাৰিআলিলৈ যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব।
- হাতীগড় চাৰিআলিৰ দিশৰ পৰাহে যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব পাৰিব।
নুনমাটি থানা এলেকা:
- বন্দনা পইন্টৰ পৰা ৰিফাইনেৰী গেটেৰে এছ বি আই গলি হৈ যান-বাহন প্রৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।
লতাশিল থানা এলেকা:
- হাইকৰ্টৰ পূৱ দিশ (বাৰ মেম'ৰিয়েল) ৰ পৰা লতাশিল চাৰিআলিলৈ এফ চি ৰোডত কোনো যান-বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ।
চিটি বাছৰ বাবে নির্দেশনা:
- বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা ধাৰাপুৰ (বশিষ্ঠ চাৰিআলি-বেলতলা তিনিআলি-ছার্ভে-ছুপাৰ মার্কেট-গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ-পল্টনবজাৰ-এ টি ৰোড-ভৰলুমুখ-মালিগাঁও) লৈ চিটি বাছসমূহ বশিষ্ঠ চাৰিআলি-কইনাধৰা পইন্ট-খানাপাৰা ৰ'টাৰী-জি এছ ৰোড-পল্টনবজাৰ-নেপালী মন্দিৰ-এ টি ৰোড-ভৰলুমুখ-ধাৰাপুৰলৈ চলাচল কৰিব ।
- আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা লালগণেশলৈ (মালিগাওঁ-কাছাৰী ৰবীন্দ্র ভবন-গুৱাহাটী ক্লাৱ চানমাৰি ফ্লাইঅভাৰ-জুৰোড- গণেশগুৰি- গণেশ মন্দিৰ-কাহিলীপাৰা-লালগণেশ) চলাচল কৰা চিটি বাছসমূহ মালিগাঁও-কাছাৰী-ৰবীন্দ্ৰ ভৱন-গুৱাহাটী ক্লাৱ-চানমাৰি ফ্লাইঅভাৰ জুৰোড-গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ- ছুপাৰ মার্কেট-লাষ্টগেট-ৰাজধানী মছজিদ-গণেশ মন্দিৰ হৈ লালগণেশলৈ চলাচল কৰিব ।
- পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা ধাৰাপুৰলৈ (ছয়মাইল-ছুপাৰ মার্কেট-লাষ্টগেট-গণেশমন্দিৰ-জু ৰোড-চানমাৰি-এম জি ৰোড) হৈ চলাচল কৰা চিটি বাছসমূহ পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা ভি আই পি ৰোড-নুনমাটি-চানমাৰি-এম জি ৰোডেৰে গন্তব্য স্থানলৈ চলাচল কৰিব পাৰিব । ধাৰাপুৰৰ পৰা চিটি বাছসমূহ মালিগাঁও-চানমাৰি-জু ৰোড-গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ-ছয়মাইল ফ্লাইঅভাৰ হৈ পাঞ্জাবাৰীলৈ চলাচল কৰিব ।
- হাতীগাঁৱৰ পৰা ধাৰাপুৰলৈ (হাতীগাঁও চাৰিআলি-ৰাজধানী মছজিদ-আৰ পি ৰোড-গণেশগুৰি-জু ৰোড-চানমাৰি-এম জি ৰোড) হৈ চলাচল কৰা বাছসমূহে ওভতনি যাত্ৰাৰ সময়ত ধাৰাপুৰ-এম জি ৰোড-চানমাৰি-জু ৰোড-গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ-ছুপাৰ মার্কেট- লাষ্টগেট-ৰাজধানী মছজিদ-হাতীগাঁও চাৰিআলি হৈ চলাচল কৰিব ।
আন্তঃজিলা বাছৰ বাবে নির্দেশনা:
নামনি অসমৰ পৰা পল্টনবজাৰলৈ চলাচল কৰা এ এছ টি চিৰ অধীনৰ বাছসমূহ জালুকবাৰীৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । এই বাছসমূহ আই এছ বি টি লৈ যাব লাগিব ।