মহানৱমীত বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত পৰম্পৰাগত ম'হ বলি; বলি দিয়া হ'ল ২২ টা ম'হ

মহানৱমীত বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত পৰম্পৰাগত ম'হ বলি; বলি দিয়া হ'ল ২২ টা ম'হ
পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰত ম'হ বলি । শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থক গ্ৰেপ্তাৰত আনন্দিত বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দলৈ ।
Published : October 1, 2025 at 6:58 PM IST
নলবাৰী: আজি মহানৱমী । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন দেৱালয়, শক্তিপীঠ, দুৰ্গা পূজাস্থলীত চলিছে দুৰ্গতিনাশিনী মা দুৰ্গাৰ পূজা-অৰ্চনা । ষষ্ঠীৰ বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি অনুষ্ঠিত হোৱা দুৰ্গা পূজাৰ বুধবাৰে মহানৱমী পূজা ।
বিধিমতে মহানৱমীৰ দিনা শক্তিপীঠ আৰু দেৱালয়সমূহত মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত ভক্তই আগবঢ়ায় বলি- উচৰ্গা । ব্যতিক্ৰম নহয় অসমৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা তথা মা কামাখ্যাৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠিত শৈৱ শক্তিপীঠ নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয় । পূৰ্বৰ পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি এইবেলিও দেৱালয়খনত চলিছে মহানৱমীৰ মহা আয়োজন ।
আনহাতে, মহানৱমী উপলক্ষে ৪৫ টাকৈ ম'হৰ ২২ টা দেৱী মাৰ শ্ৰীচৰণত বলি দিয়াৰ লগতে উচৰ্গা কৰা হয় ২২ টাকৈ ম'হ । ইয়াৰে ভিতৰত এটা ম'হ দেৱালয়ৰ নামত বলি দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে, ভক্তই আগবঢ়োৱা বলিৰ পূৰ্বে দেৱালয়ৰ তৰফৰ পৰা এটি বলি ৰখা হয় মাৰ শ্ৰীচৰণত । কেৱল ম'হেই নহয়, দেৱালয়খনত ম'হৰ সমান্তৰালভাৱে হাঁহ, পাৰ, ছাগলীও, কুঁহিয়াৰ, কচু আদিও বলি দিয়া হয় ।
কোনো মাটিৰ মূৰ্তিবিহীন এই পূজাত এডাল থোক নপৰা ৰামকল গছক বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে দেৱী সজাই আনি উক্ত দেৱালয়ৰ বেদীত ষষ্ঠীৰ দিনা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । আনহাতে, নৱমীত চলে মাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলি অহা বলি-বিধান পৰম্পৰা ।
ৰজাদিনীয়া এই বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়খনত প্ৰতিপদ তিথিৰে পৰা চলে মা দুৰ্গাৰ পূজা-অৰ্চনা । য'ত প্ৰতিবছৰে অসমৰ ভিন্ন ঠাইৰ উপৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটে ৷ ষষ্ঠীৰ দিনাৰ পৰা দশমীলৈকে কেৱল ভক্তৰে উখল-মাখল হৈ থাকে দেৱালয়খন । সকলোৱে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে মাৰ শ্ৰীচৰণত আগবঢ়ায় প্ৰাৰ্থনা-নৈবেদ্য ।
আনহাতে, প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময় কোনেও ক'ব নোৱাৰা এইখন দেৱালয় অসমৰেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ম'হ বলিৰ বাবে বিখ্যাত । যাৰ বাবে মহানৱমীৰ দিনা বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত মহা আয়োজন বুলিও সকলোৰে জ্ঞাত ।
ইফালে জুবিন গাৰ্গবিহীন এইবাৰ হৈছে প্ৰথমটো দুৰ্গাপূজা । মনত কাৰো উচাহ নাই যদিও বৈদিক ৰীতি-নীতি সকলোৱে মানিবও লাগিব । সেয়েহে এইবাৰ পূজাথলীসমূহত কোনো ধৰণৰ জাকজমকতা অথবা আনন্দ-স্ফূৰ্তি নোহোৱাকৈ কেৱল আধ্যাত্মিকতাকেই সকলোৱে বজাই ৰাখিছে ।
লগতে সকলোৱে মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, কামনা কৰিছে সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে । তাৰ মাজতে বুধবাৰে পুৱা অসমবাসীলৈ অহা এটা খবৰে কিছু আনন্দও দিছে দেৱালয়খনৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰক ।
পুৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত নাম সাঙোৰ খোৱা অভিযুক্ত মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু নৰ্থ-ইষ্ট ভেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰে আনন্দ দিছে শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দলৈৰ লগতে দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষক ।
দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই পূজা সন্দৰ্ভত কয়, "এই পবিত্ৰ মহানৱমীত বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত লোকে লোকাৰণ্য হৈছে । কাৰণ ম'হ বলি চোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট দূৰ-দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল আহে । মানুহবিলাকে ম'হ বলি দিয়ে, ছাগলী, পাৰ আদি বলি দিয়ে । বলি প্ৰথা চলি আছে ৰাতিপুৱা ১০-১০.৩০ বজাৰ পৰা । অকণমান বৰষুণে বিঘ্নিত কৰিছে । তথাপিও কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত ইয়াত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে ।"
ইফালে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "মই আজি এই মুহূৰ্তত এটা বেলেগ আনন্দতো আছোঁ । মহানৱমী পূজা মই দলৈ হিচাপে কৰিবই লাগিব । কিন্তু এটা বেলেগ আনন্দ আজি মোৰ লাগিছে । কিছু দুখ পাতলি গ'ল । নাম দুটা ল'বই কিবা লাগে, ৰাইজৰ বিদ্ৰোহী হৈ পৰিছিল শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই মোকে গঁতিয়াই দিব ওলাইছিল আমাৰ ইয়াত আহোঁতে, বেলশৰত । তেওঁক ভাষাৰে নিন্দা দিব নোৱাৰো । তেখেতক প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে আমি ৰাইজে বিচৰা ধৰণে শাস্তি দিব লাগে । তেওঁ দোষী নহ'লেও আইনৰ দৃষ্টিত শ শ বাৰ দোষী । এইকাৰণে দোষী, তেওঁ লগত আছিল, বেমাৰী মানুহ এজনক নিছিল ।"
উল্লেখ্য যে এইবাৰ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গাপূজাত ষষ্ঠীৰ দিনাৰে পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাশী বিশ্বনাথৰ বেদজ্ঞ পণ্ডিতৰ দ্বাৰা দুৰ্গা আৰতি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি জনায় দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই । মুঠ ৬ গৰাকী বেদজ্ঞ পণ্ডিতে প্ৰতিদিনে গধূলি দেৱালয়খনৰ দেৱান পুখুৰীত আৰতি দিয়ে ।