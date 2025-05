ETV Bharat / state

বৰপেটাত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী; ৫০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে সমদল - TIRANGA YATRA IN BARPETA

বৰপেটাত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী ( ETV Bharat Assam )

বৰপেটা : ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত লোৱা ভূমিকাৰ বাবে দেশৰ সেনা বাহিনীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনৰ লগতে মনোবল বৃদ্ধি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ক্ষেত্ৰত লোৱা ভূমিকাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ সোমবাৰে বৰপেটাত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । বৰপেটা জিলা নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত স্থানীয় জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহ চৌহদৰ পৰা উলিওৱা এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত বৰপেটা চহৰৰ মূল পথবোৰক সামৰি লোৱা হয় । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটা বৃহৎসংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই সমদলত প্ৰায় ৫০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এখনো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।‌ এই আয়োজন সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মহেন্দ্ৰ দাসে কয়, "পহলগামত পাকিস্তানৰ সমৰ্থনপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ পাছত ভাৰতীয় সেনাই যি পৰাক্ৰমেৰে শত্ৰুক পিচহুঁহকিবলৈ বাধ্য কৰালে, সেই শক্তি সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।‌ স্থল, আকাশ, জল সকলোতে ভাৰতীয় সেনাই দেখুওৱা পৰাক্ৰমত পাকিস্তানে সেও মানিবলৈ বাধ্য হৈছে ।‌ সেই ভাৰতীয় সেনাৰ মনোবল অধিক বৃদ্ধি কৰিবলৈ তথা কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ আজিৰ এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।" বৰপেটাত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

