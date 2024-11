মানাহত তিনিগুণ বৃদ্ধি ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা

ETV Bharat / state

মানাহত তিনিগুণ বৃদ্ধি ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা

By ETV Bharat Assamese Team

গৱেষণাটোৱে স্পষ্ট কৰিছে যে উদ্যানখনত ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি বন বিভাগ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ দ্বাৰা বৰ্ধিত সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰ্যকৰিতাৰ ফল । এই উন্নয়নক সমৃদ্ধ পৰ্যটন ৰাজহৰ দ্বাৰা সমৰ্থন কৰা হৈছিল । যিয়ে ব্যৱস্থাপনা বাজেটক শক্তিশালী কৰিছিল । গৱেষণাৰ ফলাফলে এইটোও সূচায় যে স্থানীয় সম্প্ৰদায়, চৰকাৰ আৰু সংৰক্ষণ সংস্থাৰ সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত সংঘৰ্ষৰ পিছৰ পৰিস্থিতিত প্ৰজাতিৰ সফল পুনৰুদ্ধাৰ হ'ব পাৰে । অৱশ্যে, চোৰাং চিকাৰ আৰু বাসস্থান হেৰুওৱাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও অব্যাহত আছে । বাঘৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰ বহন ক্ষমতাৰ চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিৰন্তৰ ব্যৱস্থাপনা গুৰুত্বৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

আই এফ এছ হিৰণ্য কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "মই ব্যক্তিগতভাৱে ২০১৫ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈ মানাহৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আৰু এই সময়ছোৱাত মই ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য কৰিছিলো । উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতিৰ লগতে মুখ্য পাৰিপাৰ্শ্বিক পদক্ষেপক এই সফলতাৰ কাৰক বুলি ক'ব পাৰি । মই বহুতো উদাহৰণ দেখিছো য'ত পোৱালিবোৰ প্ৰাপ্তবয়স্কলৈ পৰিপক্ক হৈছে আৰু মানাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ অঞ্চল সফলতাৰে দাবী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

আৰণ্যকৰ সহযোগিতা

উল্লেখ্য যে আই ইউ চি এন-কে এফ ডব্লিউ, পেন্থেৰা আৰু আমেৰিকাৰ মৎস্য আৰু বন্যপ্ৰাণী সেৱাৰ (Panthera and US Fish and Wildlife Services) সমৰ্থনত 'আৰণ্যক' এ স্থানীয় সম্প্ৰদায় আৰু উদ্যান ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে যথেষ্ট সম্পদ আৰু প্ৰচেষ্টাৰে অৱদান আগবঢ়াইছে যি উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানৱ কাৰ্যকলাপক বাধা দিয়াত সহায় কৰিছিল ।

এই সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভংগীয়ে উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত স্থানীয় লোকসকলৰ নিৰ্ভৰশীলতা বিশেষভাৱে হ্ৰাস কৰিছে । উদ্যানৰ কৰ্মচাৰীসকলক উন্নত আৰু টহলৰ কৌশলত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে সম্প্ৰদায়বোৰক বৈকল্পিক বহনক্ষম জীৱিকাৰ বিষয়ে শিক্ষিত কৰি, ইয়াৰ সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল লোকসকলৰ দ্বাৰা উদ্যানৰ প্ৰৱেশ যোৱা দশকত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । বহুতো পৰিয়ালে সফলতাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰ বা গাঁৱৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছে যাৰ ফলত উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস বা দূৰ হৈছে ।

ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা

যিহেতু ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, তেনেদৰে স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সংঘাত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াক সমাধান কৰিবলৈ এই সম্প্ৰদায়বোৰৰ সহযোগত ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি বৃদ্ধি কৰা আৰু অধিক কাৰ্যকৰী সংঘাত প্ৰতিৰোধ ৰণনীতি ৰূপায়ণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন । ইফালে যথেষ্ট সংখ্যক গৰু, গাহৰি আৰু ছাগলী উদ্যানৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰে । যাৰ বাবে এই পোহনীয়া জন্তুবোৰ ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ মুখামুখি হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । উদ্যান পৰিচালনা আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সমৰ্থনত সম্প্ৰদায়বোৰক কম খৰচত স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ঢেঁকীয়াপতীয়া আৰু নাহৰফুটুকী-প্ৰতিৰোধী গৰুৰ গঁড়াল নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু লগতে সমৃদ্ধ পৰম্পৰাগত জ্ঞান সম্পৰ্কে সজাগতা কৰিব লাগিব ।

