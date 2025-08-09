Essay Contest 2025

তাঁতশালখনেৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিছে এদল মহিলাই, ৰচিছে জীৱনৰ সপোন - ASSAMESE HANDLOOM

অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে । এতিয়া তাঁতশালখন কেৱল সপোন হৈ থকা নাই । হৈ পৰিছে জীৱন-জীৱিকাৰ সম্বল ।

Through weaving, few women has become self-reliant in Baihata
তাঁতশালখনেৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিছে এদল মহিলাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2025 at 3:17 PM IST

বাইহাটা: বাইহাটাৰ এদল মহিলাই তাঁতশালত ৰচিছে সপোন । তাঁতশালত সপোন ৰচি জীৱিকাৰ পথ বাচি লৈছে বাইহাটাৰ বৰডাংগেৰীকুছি গাঁৱৰ এদল মহিলাই । বিশ্ব বিখ্যাত বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ওলাই আহিছে এইসকল মহিলা । বাইহাটা চাৰিআলিৰ নিকটৱৰ্তী বৰডাংগেৰীকুছি গাঁৱৰ প্ৰায় শতাধিক মহিলা তাঁতশালৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে ।

সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি মহিলাসকলে নিজৰ মন পছন্দৰ কাপোৰ তাঁতশালত লগাই উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি আহিছে । সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ লোৱা তাঁতশালৰ খিটখিটনি এতিয়াও শুনিবলৈ পোৱা যায় বৰডাংগেৰীকুছি গাঁৱৰ নাথ চুবুৰীত । এই চুবুৰীটোত প্ৰায় শতাধিক ঘৰৰ পৰিয়ালত দুইৰ পৰা তিনিখনকৈ আছে তাঁতশাল ।

তাঁতশালখনেৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিছে এদল মহিলাই (ETV Bharat Assam)

বোৱাৰী, মহিলাসকল কেৱল ৰান্ধনীশালতে ব্যস্ত নাথাকি নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো পথ দেখুৱাইছে । যদিওবা এইসকল মহিলা স্বাৱলম্বী হৈছে তথাপিও ইয়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে চৰকাৰৰ, সহায় বিচাৰিছে জন প্ৰতিনিধিৰ ।

এই গাঁওখনৰ এই বয়ন শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, "আচলতে এই অঞ্চলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গাঁৱৰে ৰমেন নাথৰ বাবে আজি গাঁওখনৰ মহিলাসকলে এই পৰ্যায় পাইছেগৈ । প্ৰথমে ব্যক্তিগৰাকীয়ে শুৱালকুছিত তাঁত বোৱা কাম শিকি পিছৰ পৰ্যায়ত এই গাঁওখনৰ লোকসকলৰ মাজত বিলাই দিয়ে । ইয়াৰ যোগেদি আজি এই গাঁওখনত প্ৰতি ঘৰ লোকৰ মাজত প্ৰায় তিন- চাৰিখন তাঁতশাল উপলব্ধ হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয়, "এই বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে এইসকল মহিলাই নিজৰ পৰিয়াল সুন্দৰকৈ পোহপাল দিব পাৰিছে । এইসকল মহিলাই চৰকাৰৰ পৰা যি ধৰণে সহায় সহযোগিতা পাব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়কে নিশ্চয় এইক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ লব বুলি আশাবাদী ।"

