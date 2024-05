Updated : May 2, 2024, 11:11 AM IST

Published : May 2, 2024, 10:44 AM IST

By ETV Bharat Assamese Team

নদীত গা ধুবলৈ গৈ জীৱন্তে নাহিল ঘূৰি - DEATH BY DROWNING

নদীত গা ধুবলৈ গৈ অথন্তৰ বৰপেটাৰোড, 2 মে’ : নদীত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা খবৰ আজিকালি প্ৰায়ে পঢ়িবলৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় ৷ এনে ধৰণৰ খবৰ প্ৰচাৰ হয় যদিও মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ বৰপেটাৰোডৰ তিনিজন যুৱক বেঁকী নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈ পৰে ৷ নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, বৰপেটাৰোডৰ পৰা বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত একে পৰিয়ালৰ দুই ভাতৃসহ আন এজন বন্ধু গা ধুবলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু দুই ভাতৃৰ লগতে বন্ধুজন বেঁকীৰ বুকুত নিখোজ হৈ পৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তাৰে এজনৰ মৃতদেহ বেঁকী নৈত ওপঙি থকি অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্ত আন দুজন যুৱকৰ মৃতদেহৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই ৷ নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ জানিব পৰা মতে, বৰপেটাৰোডৰ দুই ভাতৃ দ্বীপ সাহা, ৰাজ সাহা আৰু বন্ধু অভিজিৎ কৰ্মকাৰ একেলগে আহিছিল মানাহত ফুৰিবলৈ ৷ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে তিনিওজনে বেঁকী নৈত গা ধুবলৈ নামিছিল ৷ গা ধুই থাকোতে হঠাৎ তিনি যুৱক বেঁকী নৈৰ দ’ পানীত সন্ধানহীন হৈ পৰে ৷ নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ যোৱা নিশা দুই বজালৈ আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনীয়ে বেঁকী নৈত সন্ধান চলাই যদিও বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ সাহাৰ মৃতদেহহে উদ্ধাৰ হয় । আন দুজন যুৱকৰ মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই ৷ তিনিওগৰাকী যুৱকৰ ঘৰ বৰপেটাৰোডৰ কৃষ্ণ নগৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে । মে’ দিৱসৰ বন্ধ হোৱা হেতুকে তিনি বন্ধুৱে AS-15L 5825 নম্বৰ i10 বাহনেৰে মানাহ নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল । উল্লেখ্য যে, দ্বীপ সাহা পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ কৰ্মচাৰী আৰু আনহাতে অভিজিৎ কৰ্মকাৰ জুৱেলাৰীৰ কৰ্মচাৰী । মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ৰাজ সাহা পেছাত এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল । ইপিনে দ্বীপ সাহা আৰু অভিজিৎ কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই যদিও বেঁকী নৈৰ বুকুত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে । এই কৰুণ ঘটনাৰ পাচতেই পৰিয়ালৰ লোকসকল শোকত ভাগি পৰিছে ৷ লগতে সমগ্ৰ বৰপেটাৰোডত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ লগতে পঢ়ক : খেলি থাকোতেই ভৰি পিছল খাই পৰিল নৈত ! - 3 YR CHILD DIES BY DROWNING

Last Updated : May 2, 2024, 11:11 AM IST