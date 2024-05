ETV Bharat / state

এটি কুকুৰাই মাতিলে কাল, দুই ভাতৃসহ তিনিজনৰ কৰুণ মৃত্যু - 3 DIE BY FALLING IN WELL

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 20, 2024, 12:58 PM IST

কুকুৰাই মাতিলে কাল, দুই ভাতৃসহ এজনৰ কৰুণ মৃত্যু (etv bharat assam) কৰিমগঞ্জ, 20 মে' : কাছাৰৰ লক্ষীপুৰত শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । কুঁৱাত পৰি মৃত্যু হ'ল তিনিগৰাকী যুৱকৰ । লক্ষীপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ফুলেতাল বাইপাছৰ সমীপৰ ট্ৰেক্টৰ টিলা নামৰ ঠাইত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা । এজন এজনকৈ তিনিজন লোকে কুুঁৱাৰ ভিতৰত সোমাই চিৰদিনলৈ উভতি নাহিল ৷ ঘটনাৰ সবিশেষ : দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 9 বজাত প্ৰসেনজিৎ দেৱ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ সমীপতে থকা এটা কুঁৱাত এটা মৰা কুকুৰা পৰি থকা দেখে লোকজনে ৷ তাৰ পিচতে কুঁৱাৰ পৰা কুকুৰাটো উঠাবলৈ গৈ প্ৰসেনজিতে কুঁৱাটোৰ ভিতৰত নামি দিয়ে ৷ কিন্তু প্ৰসেনজিৎ বহুত সময়লৈ ওলাই নহাত চিন্তিত হৈ পৰে তেওঁৰ ভাতৃ মনোজিৎ দেৱ ৷ লগে লগে মনোজিতে ভাতৃক বিচাৰি নিজেই কুঁৱাটোত নামি দিয়ে ৷ কিন্তু এইবাৰ মনোজিতো বহু সময় ধৰি কুঁৱাৰ পৰা ওলাই নহাত তেওঁলোকৰ লগতে থকা অমিত সেন নামৰ লোকজনে চিন্তিত হৈ কুঁৱাটোত নামি দিয়ে ৷ ইফালে কুঁৱাৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কম হোৱাৰ বাবে অমিত সেন বহু সময় কুঁৱাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থাকে । এই ঘটনা দেখি অজয় ​​সেন নামৰ লোকজনে তেওঁলোক তিনিওকে উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু কুঁৱাৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কম হোৱাৰ বাবে অজয় সেনে অসুবিধা অনুভৱ কৰাত অমিতে তেওঁক ওলাই আহিবলৈ দিয়ে ৷ তাৰ পিচতে অজয়ে কোনোমতে সহায় বিচাৰি ওচৰৰ লোকক চিঞৰ বাখৰ কৰাত ততালিকে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৰাইজে ৷ এই খবৰ লাভ কৰি লক্ষীপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কমলেশ সিঙৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দল আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক সেই স্থানত উপস্থিত হয় ৷ প্ৰায় এঘণ্টা অভিযান চলাই উদ্ধাৰকাৰী দলে যুৱক তিনিজনক কুঁৱাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এছ ডি আৰ এফৰ জোৱানসকলে তিনিওকে উদ্ধাৰ কৰি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসকে অমিত সেন, মনোজিৎ দেৱ আৰু প্ৰসেনজিৎ দেৱক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। কুঁৱাৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কম হোৱাৰ বাবে এইকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সংবাদ মাধ্যমক সমগ্ৰ ঘটনা বিষয়ত অৱগত কৰে ৷