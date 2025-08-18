বকো: বকোৰ বামুণীগাঁও ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটোত ৰে'লৰ খুন্দাত তিনিগৰাকীকৈ মহিলাই কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । বকোৰ ২ নং ছাটাবাৰীৰ একেখন গাঁৱৰে তিনিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ বকো অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
ৰে'লৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত মহিলাকেইগৰাকী হৈছে ক্ৰমে উত্তৰা দাস, ৰুমী দাস আৰু কৰবী মালী । উল্লেখ্য যে ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত উত্তৰা দাসৰ স্বামী প্ৰণৱ দাসৰো উক্ত স্থানতে ১২ বছৰ পূৰ্বে ৰে'লৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল । স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, এই স্থানতে ৰে'ল বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই বৰ্তমানলৈকে ২০ গৰাকীতকৈ অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে ।
গাঁওখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ২৩৯ নং ৰে'লৱে গে'ট । ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই উক্ত গে'টখন উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰাখি ৰে'ল লাইনৰ তলেৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি দিছে যদিও উক্ত পথটোত পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে উন্মুক্ত পথটোৰেই উপায়ন্তৰ হৈ মৰণক শৰণ দি ৰাইজে অহা-যোৱা কৰে ।
স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি, প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰে'ল লাইন পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই বামুণীগাঁও ৰে'ল ষ্টেচনৰ NN 240 গে'টৰ সমীপত এই অঘটনটো ঘটে । সেই সময়ত একেলগে দুখন ৰে'লে অতিক্ৰম কৰিছিল উক্ত স্থান ।
গুৱাহাটী অভিমুখী ১৫৬৪৩ নং পুৰী-কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছ আৰু এন এম জি মালবাহী ৰে'লৰ ক্ৰছিঙৰ সময়তে অঘটনটো ঘটে । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, গুৱাহাটীমুখী পুৰী এক্সপ্ৰেছে মহটিয়াই নিয়ে তিনিওগৰাকী মহিলাক । নিমিষতে ছিন্ন-ভিন্ন হয় মহিলা তিনিগৰাকীৰ শৰীৰ । ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে গুৱাহাটী অভিমুখী ৰে'লখন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনচালিত হোৱাৰ বাবে ৰে'লখনৰ শব্দ গম নোপোৱাৰ বাবেই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "আজি বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা এটা হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱত । ইয়াৰ আগতো এই ৰে'ল লাইনটো হ'বৰ পৰা প্ৰায় ২০ জনমানৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ পৰা বামুণীগাঁও ৰে'ল ষ্টেচন মাত্ৰ ১০০ মিটাৰ দূৰ হয় । এইখিনি ঠাইতে প্ৰায় ২০ জনৰ মৃত্যু হৈছে ... ইয়াত যিটো সুৰংগ বনাইছে তাত পানী হয় । পুৰণি ৰাস্তাটো জে চি বিৰে খান্দি দিয়ে । কিন্তু পোষ্টকেইটা পুতি ফটো মাৰি আকৌ মাটি দি বন্ধ কৰি দিয়ে । যাতে পানী হ'লে ৰাস্তাৰে অহা-যোৱা কৰিব পাৰে ।"
দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত বকো আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।