ডিব্ৰুগড়ত জঘন্য কাণ্ড: এগৰাকী, দুগৰাকী নহয় তিনিগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা

ডিব্ৰুগড়ত জঘন্য কাণ্ড: এগৰাকী, দুগৰাকী নহয় তিনিগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা
জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি চলি থকাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত পাশৱিক ঘটনা ।
Published : September 25, 2025 at 5:35 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ ।
কিন্তু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যত শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ত ৩ গৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা । জিলাখনৰ দুখনকৈ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ থকা বাবে এই খবৰ ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে এই খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ঘটনা অনুসৰি, সোমবাৰে তিনিআলি চাহ বাগিচাৰ কাচাৰীয়া লাইনৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ৰমে ১৩ বছৰীয়া আৰু ১৫ বছৰীয়া দুগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ পথৰ কাষৰ এটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । স্থানীয় দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত টিংখাং আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে কিশোৰী দুগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰায় অৰ্ধ-উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল । যাৰ ফলত তেওঁলোকক প্ৰথমে ধৰ্ষণ কৰি পাছত হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে । আৰক্ষীৰ সঠিক অনুসন্ধান আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছতহে ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ফাদিল হ'ব ।
ঘটনাক লৈ ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "প্ৰথমে এগৰাকী ছোৱালী ওপঙি থকা অৱস্থাত দেখাৰ পাছত তলত আৰু এজনী ছোৱালী উদ্ধাৰ হয় । দুগৰাকী ছোৱালী অৰ্ধ-উলংগ অৱস্থাত আছিল । আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আমাৰ চাহ বাগিচাত বহু বাহিৰা মানুহ সোমায় । মদ, ভাং বহুত বিক্ৰী হয়, এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে । কোনোবাই হত্যা কৰি পেলাই দিছে ।"
দুলীয়াজানৰ নিউ ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাত ৭ বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ নলাত উদ্ধাৰ
আনহাতে, যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰত দুলীয়াজানৰ নিউ ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাত প্ৰায় ৭ বছৰীয়া কণমানি শিশু এটিক হত্যা কৰা হয় । বাগিচাখনত অনুষ্ঠিত জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা শিশুটি ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল । পৰিয়ালৰ লোকে ওচৰে-পাজৰে বিচাৰ-খোচাৰ কৰে যদিও সেইদিনা তেওঁক বিচাৰি নাপায় ।
পিছদিনা পুৱা স্থানীয় লোকে চাহ বাগিচাখনৰ নলাত উলংগ অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে । জানিব পৰা অনুসৰি, শিশুটিক সুনীল মুড়া আৰু সুদৰ্শন নায়ক নামৰ দুটা নৰপিশাচে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি এটা নলাত পেলাই থৈ যায় ।
ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে বৰডুবিৰ দেওহাল বাগানৰ পৰা দুয়োটা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে । আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সঁজাতি দল শিশুটিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় ।