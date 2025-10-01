ETV Bharat / state

মহানৱমীৰ দিনাই পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনে

আহি আছিল ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰলৈ । উৰা মাৰিবলগীয়া আছিল কলকাতালৈ ৷

Three people lost their lives in a road accident in Dibrugarh
দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখন (ETV Bharat Assam)
Published : October 1, 2025 at 2:12 PM IST

ডিব্ৰুগড়: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চলি থকা শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে শাৰদীয় দূৰ্গা পূজা । ৰাইজৰ মাজত নাই পূজাক লৈ কোনো উছাহ-উদ্দীপনা । প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত জনোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । পূজা মণ্ডপত ভক্তিমুলক গীতৰ সলনি বাজিছে জুবিনৰ গীত ।

আজি মহানৱমী । পুৱাৰে পৰা পূজা মণ্ডপত মা-দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভক্তই ভিৰ কৰিছে । তেনে সময়তে দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনটোত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী যুৱতীসহ তিনিজনে ।‌ ডিব্ৰুগড়ৰ চেঁচা মৈদামৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত সোমাল AS-04-S-5355 নম্বৰৰ বাহনখন । ফলত থিতাতে নিহত হয় দুজন । আনহাতে মেডিকেললৈ নি থকা অৱস্থাতে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মহানৱমীৰ দিনাই পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনে (ETV Bharat Assam)

বাহনখনত আছিল যুৱতীসহ তিনিজনকৈ লোক । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখন শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল । ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চেঁচা মৈদামৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই কালীপদ মুখাৰ্জী (৬০), কন‍্যা মিতা মুখাৰ্জী (২৫) আৰু দেবাংগ বিশ্ব কাশ‍্যপে ।‌

Three people lost their lives in a road accident in Dibrugarh
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী ।‌ এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়,"তীব্ৰ বেগত অহা বাহনখনে বহুত জোৰত ব্ৰেক মৰা পাছতে বাগৰি দ খাৱৈত পৰি যায় । খাৱৈটোত পানী বেছি থকাত গাড়ীখনৰ বেছিভাগ অংশই ডুবি গৈছিল । যুৱতীগৰাকী আৰু চালকজনে চিট বেল্ট মাৰি আছিল । চিট বেল্ট কাটি উলিয়াব লগা হয় । ঘটনাস্থলীতে চালক আৰু আন এজনৰ মৃত্যু হয় । যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছিল যদিও তেওঁৰ মুখেদি ফেন ওলাইছিল । ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।"

উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে তীব্ৰ বেগত আছিল বাহনখন । ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ তৎপৰতাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পৰা যুৱতীসহ আন দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও প্ৰাণ ৰক্ষা নপৰাত ঘটনাস্থলীত শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । তেওঁলোক শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ হৈ কলকাতালৈ যাবলগীয়া আছিল বুলি আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।

