বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ বুলি ওলাই অহা মহানগৰীৰ সন্ধানহীন ৩ কিশোৰীক উদ্ধাৰ, পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য
কিশোৰীকেইগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰকাশ কৰা মতে তেওঁলোকক বহিঃৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা পৰিকল্পনা আছিল এটা দুষ্ট চক্ৰৰ ।
Published : September 19, 2025 at 1:06 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা তিনিগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ । ডি চি পি অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত চানমাৰি আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ উলুবাৰীৰ KFC-ৰ ওচৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় কিশোৰী তিনিগৰাকীক ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ বুলি ওলাই অহা কিশোৰীকেইগৰাকী দুপৰীয়া ভাগত তিনি যুৱকৰ সৈতে স্কুটিত উঠি সন্ধানহীন হৈছিল । নিশালৈকে কিশোৰী তিনিগৰাকী নিজৰ ঘৰলৈ নোযোৱাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে নুনমাটি আৰু চানমাৰি আৰক্ষী থানাত এজাহৰ দাখিল কৰিছিল ।
উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা উলুবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰী তিনিগৰাকীক । ডি চি পি অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, মহানগৰীৰ ডাউন টাউনস্থিত এটা হোমষ্টেত কিশোৰী তিনিগৰাকীয়ে নিশা কটাইছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত গান্ধীমণ্ডপৰ পৰা এজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
আনহাতে, এই ঘটনাক অপহৰণ কাণ্ড নহয় বুলি ডি চি পিগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে । ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা কিশোৰী তিনিগৰাকীক চানমাৰি আৰক্ষী থানালৈ অনা হৈছে । আৰক্ষীয়ে কিশোৰীকেইগৰাকীক সোধা-পোছাৰ অন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত মধ্য মণ্ডলৰ ডি চি পি অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে কয়, "চানমাৰি থানাত এখন এজাহাৰ দিয়া হৈছিল ছোৱালী তিনিজনী পূজা চাবলৈ আহি নিৰুদ্দেশ হৈছে । তাৰ পিছত আমি অনুসন্ধান চলালোঁ । তাৰ পিছত আমি উলুবাৰী কে এফ চিৰ ওচৰত পাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কম বয়সীয়া ছোৱালী হয় । তেওঁৰ লগতে ওলাই গৈছিল । এটা হোম ষ্টেত আছিল । তাৰ পৰা ৰাতি ১১ টামান বজাত ওলাই আহে হোমষ্টেৰ পৰা ডাউন টাউনৰ ওচৰত । ওলাই আহি ঘূৰি আছিল । ঘৰলৈ আহিবলৈ মন নাযায় । ঘূৰি থাকোতে কিবা প্ৰকাৰে আমি লোকেচনটো গম পালোঁ । লগে লগে থানাৰ মানুহ গ'ল । তাৰ পিছত তাৰ পৰা আমি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ ।"
ইফালে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰী তিনিগৰাকী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য । কিশোৰীকেইগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে, তেওঁলোকক বহিঃৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা পৰিকল্পনা আছিল এটা দুষ্ট চক্ৰৰ । গান্ধীবস্তি নিবাসী ৰোহন বড়ো ওৰুফে কাজল বড়ো নামৰ এজন কিন্নৰৰ নেতৃত্বত ৰচা হৈছিল এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনা । টুইটাৰযোগে ৰোহণ বড়োৰ সৈতে এগৰাকী কিশোৰীৰ চিনাকি হৈছিল ।
বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা ৰোহন বড়োৱে স্কুটিৰে চানমাৰিলৈ নি পুনৰ জ্যোতিনগৰলৈ আহি ফুৰবলৈ লৈ হৈছিল গান্ধী মণ্ডপলৈ । তাৰ পিছত নিশা ৰাখিছিল ডাউন টাউনৰ সমীপৰ এটা হোমষ্টেত । পৰৱৰ্তী সময়ত উলুবাৰী KFC-ৰ সমীপত খাদ্য খাই থকা সময়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীকেইগৰাকীক । লগতে আটক কৰে দুজন যুৱকক । কিন্তু পলাতক হৈ আছে মূল অভিযুক্ত ৰোহন বড়ো ।
ইফালে কিশোৰী তিনিগৰাকী উদ্ধাৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈছিল তিনিওগৰাকী হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰী ৷ সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰী তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকী জ্যোতিনগৰ হাইস্কুলৰ সপ্তম আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী । তাৰে এগৰাকীৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰত আৰু আনগৰাকীৰ নুনমাটিৰ আনন্দ নগৰত ৷ আনহাতে, সপ্তম শ্ৰেণীৰ আনগৰাকী ছাত্ৰীৰ ঘৰ নুনমাটিৰ গণেশ নগৰত ।
ইফালে ছাত্ৰীকেইগৰাকী সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে নুনমাটি আৰু চানমাৰি আৰক্ষী থানত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ পৰিয়ালে আৰক্ষীক জনোৱা অনুসৰি, বুধবাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাত ফুৰিবলৈ ওলাই অহাৰ পিছত সন্ধানহীন হয় তিনি কিশোৰী ছাত্ৰী ।
বুধবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় এক বজাৰ পৰা সন্ধান নাছিল কিশোৰী তিনিগৰাকীৰ । সন্ধানহীন ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি, বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ চাৰিগৰাকী কিশোৰী একেলগে ওলাই গৈছিল ৷ ইয়াৰে তিনিগৰাকী কিশোৰী দুজন যুৱকৰ সৈতে গুৱাহাটী কলেজৰ সন্মুখৰ পৰা স্কুটিত উঠি গৈছিল । তাৰ পিছৰে পৰাই সন্ধানহীন হয় কিশোৰী তিনিগৰাকী । চতুৰ্থগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত এই কথা সদৰী কৰে পৰিয়ালৰ সদস্যই ।
আনহাতে, কিশোৰীকেইগৰাকীক উঠাই নিয়া স্কুটি আৰু এজন যুৱকৰ ফোন নম্বৰো এজাহাৰত উল্লেখ কৰে । তাৰেই ভিত্তিত অভিযান চলাই কিশোৰী তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।