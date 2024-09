ADRE ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকাণ্ডৰে জড়িত তিনিজনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ - ADRE 2024 Paper Leak

ETV Bharat / state

ADRE ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকাণ্ডৰে জড়িত তিনিজনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ - ADRE 2024 Paper Leak

উল্লেখযোগ্য যে এ ডি আৰ ইৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল সংক্ৰান্তত ধেমাজি আৰক্ষীয়ে কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া বিমল মুছাহাৰী, পৰ্যবেক্ষক গোপাল তামুলী, এলবাৰ্ট দেউৰী, পৰীক্ষা নীৰিক্ষক মনোহৰ নাৰ্জাৰী, আমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰী, মূল অভিযুক্ত ফটোগ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী আৰু পৰীক্ষাৰ্থী দীজেন বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ জৰিয়তে চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাৰ Case No 37/24 U/S 61(2)/316(4)/316(5)BNS RW Sec10(2) of The Assam Public Examination Act 24 জৰিয়তে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি আদালতত হাজিৰ কাৰোৱা পিচতে কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া বিমল মুছাহাৰী, পৰ্যবেক্ষক, গোপাল তামুলী, এলবাৰ্ট দেউৰীক জেল হাজোলৈ প্ৰেৰণ কৰে । বাকী ৫ জনক জোনাই আৰক্ষী জিম্মাত ৰাখিছে বুলি সদৰী কৰে তদন্তকাৰী বিষয়াই । ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমী কেন্দ্ৰত ব্যৱহৃত প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হোৱাৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পিচতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।