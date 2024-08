ETV Bharat / state

বৰ্ণিহাট দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নগৰ : সমীক্ষাত অসমৰ তিনিখন চহৰৰ প্ৰদূষণৰ উদ্বেগজনক চিত্ৰ - pollution in Assam

By ETV Bharat Assamese Team

গুৱাহাটী, 2 আগষ্ট : ভয়াৱহ প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰিছে অসমৰ তিনিখন চহৰ ৷ লগতে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী অসম-মেঘালয় সীমাঞ্চলৰ বৰ্ণিহাটক দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত স্থান বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন পর্যন্ত দেশজুৰি চলোৱা এটা সমীক্ষাৰ অন্তত 'চেণ্টাৰ ফৰ ৰিছাৰ্চ অন এনার্জী এণ্ড ক্লীন এয়াৰ' (centre for research on energy and clean air) নামৰ সংস্থাটোৱে অসমৰ তিনিখন চহৰ নলবাৰী, গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷

প্ৰদূষণৰ গ্ৰাসত দেশ (CREA)

গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী অসম-মেঘালয় সীমাঞ্চলৰ বৰ্ণিহাটক দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নগৰ বুলি সংস্থাটোৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৷ সংস্থাটোৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি বৰ্ণিহাটৰ বায়ুমণ্ডলত ভাসমান কণা 2.5 ৰ ঘনত্ব প্ৰতি ঘনমিটাৰত 140 মাইক্ৰ' গ্ৰাম ৷ জনস্বাস্থ্যৰ বাবে বায়ুমণ্ডলত 2.5 ৰ অধিক উপস্থিতি অতি ক্ষতিকাৰক ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, বায়ুমণ্ডলত ভাসমান কণা 2.5 ৰ ঘনত্ব প্ৰতি ঘনমিটাৰত 5 মাইক্ৰ' গ্ৰামৰ অধিক হ'ব নালাগে ৷ সংস্থাটোৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি দেশৰ 140 খন চহৰৰ ভিতৰত 180 দিনৰ ভিতৰত 118 বাৰেই সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নগৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে বৰ্ণিহাটে ৷