মৰমৰ শিল্পীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ হুইল চেয়াৰতো আহিল অনুৰাগী

মৰমৰ শিল্পীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ হুইল চেয়াৰতো আহিল অনুৰাগী
যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত হাজাৰ হাজাৰ জুবিন অনুৰাগীৰ ভিৰ । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক সকলোৱে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : October 2, 2025 at 8:14 AM IST
যোৰহাট : যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে আয়োজিত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু ১৩ দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধত অভাৱনীয় ভিৰ । পুৱাৰে পৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত দেখা গ'ল দীঘলীয়া শাৰী । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্মত অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিলে ষ্টেডিয়াম । নিশালৈ একেই ভিৰ দেখা গ'ল ষ্টেডিয়ামত । কণমানি শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে ।
আনকি ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি শাৰীত থিয় হৈ থাকিও কোনো আক্ষেপ নকৰাকৈয়ে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে অনুৰাগীসকলে । আনহাতে হুইল চেয়াৰতো আহিল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক । ইচ্ছা এটাই মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা । ইফালে নিৰ্ধাৰিত সময়ত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় । যাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে ।
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ ষ্টেডিয়ামৰ পকী বেৰত একাংশ শিল্পীয়ে অংকন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি । জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত অনুৰাগীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ এলবামৰ ফটোবোৰেৰে আকৰ্ষণীয় কলাজ বনাইও আনিলে ।
আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত শক্তিশালী ৰূপত চৰকাৰে আগবঢ়াই নিছে । দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে । মই ভাবো শক্তিশালী ৰূপত তদন্ত নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি যাব । উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত সকলো লোককেই তদন্ত আওতালৈ অনা হ'ব । যোৰহাটবাসীৰ মিলিত প্ৰচেষ্টা আৰু চৰকাৰৰ সহযোগত ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেৱল অসমৰে নহয় বিশ্বৰ সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি মানুহৰ হৃদয়ত ৰৈ যাব আৰু যুগে যুগে অমৰ হৈ থাকি যাব তেওঁ । জীয়াই থকা কালত ৰাইজে উমানেই নাপালে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে বিশ্ব সংগীত জগতত যি স্থান পালে, তাৰ বাবে এছিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আদিকে ধৰি বিভিন্ন দেশে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে । সেয়াই অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক আমি কৰ্মৰ জৰিয়তে জীয়াই ৰাখিব লাগিব । জুবিন মোৰ অতি মৰমৰ ভাতৃ আছিল । তেওঁৰ লগত বহু অন্তৰংগ মুহূৰ্ত হৈছিল । তেওঁ অতি নিৰ্ভীক আৰু স্পষ্টবাদী আছিল । সদায় জুবিনে মোক দাদা বুলি সম্বোধন কৰিছিল ।"