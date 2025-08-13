গুৱাহাটী: বিগত ৩৫-৪০ বছৰ ধৰি জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিও ক্লান্তিবোধ নকৰা কেইগৰাকীমান মহিলা । তেওঁলোকে জাতীয় পতাকা চিলাই কৰি পোৱা ধনেৰে পৰিয়ালক পোহপাল দিব নোৱাৰে । তথাপি এই কামকেই কৰি আহিছে একমাত্ৰ দেশপ্ৰেমৰ বাবে । তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা পতাকা আনে উৰুওৱা দেখিলে পাহৰি যায় ক্লান্তি তথা উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক নোপোৱাৰ দুখ-বেদনাবোৰ ।
স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন বাকী । স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । এই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কেইগৰাকীমান বিশেষ মহিলাক সামৰি আজি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ।
ধন নাথাকিলেও আছে গৌৰৱ :
নাম তেওঁৰ থুনু বৰ্মন । তেওঁ বিগত ৩৫ বছৰে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ পৰা খাদী ব'ৰ্ডলৈ আহি আছে । খাদী ব'ৰ্ডলৈ আহি পতাকা চিলোৱা কামত ব্যস্ত হৈ পৰে । অকল থুনু বৰ্মণে নহয় তেওঁৰ লগত আছে সবিতা, চাৰু, তুলসীকে ধৰি সাতগৰাকী মহিলা । জাতীয় পতাকা চিলাই কৰি পোৱা টকাৰে তেওঁলোকে ঘৰখন পোহপাল দিব নোৱাৰে যদিও তেওঁলোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ নাই । বৰং তেওঁলোকে গৌৰৱহে অনুভৱ কৰে । তেওঁলোকে বিগত কেইবাবছৰো ধৰি দেশৰ স্বাভিমান জাতীয় পতাকাখন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তেওঁলোকে খাদী ব'ৰ্ডত প্ৰায় ৬ হাজাৰ জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ।
এই সন্দৰ্ভত থুনু বৰ্মনে কয়, "১৯৮০ চনৰ পৰাই খাদী ব'ৰ্ডত জাতীয় পতাকাৰ লগতে আন সামগ্ৰীবোৰ চিলাই আহিছো । ইয়াত ৩৫ বছৰে কাম কৰি আছো । এইবোৰ কাম কৰি ভাল লাগে । স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে বিগত তিনিমাহৰ পৰা পতাকা চিলোৱা কাম চলি আছে । এইবোৰ কামৰ লগত জড়িত হৈ ভাল লাগে বাবে কৰি আছো । গণৰাজ্য দিৱস, স্বাধীনতা দিৱসত আমি পতাকা চিলোৱা কামক কষ্ট বুলি অনুভৱ নকৰো । আনন্দহে লাভ কৰো । আমি হাতে চিলোৱা জাতীয় পতাকাবোৰ যেতিয়া উৰুওৱা দেখো তেতিয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰো । "
তেওঁ লগতে কয়, "আমি যিমান চিলাও সেই ভিত্তিত মজুৰি লাভ কৰো । সেই টকাৰে নিজৰ হাতখৰচ ওলাই যদিও পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰো । তথাপি কৰি ভাল লাগে বাবে বছৰ বছৰ ধৰি এই কামৰ লগত জড়িত হৈ আছো । "
আনহাতে বিগত ৪০ বছৰ ধৰি খাদী ব'ৰ্ডত পতাকা চিলাই থকা সবিতা ডেকাই কয়, "মই বিগত ৪০ বছৰে এই কামৰ লগত জড়িত হৈ আছো । জাতীয় পতাকাৰ লগতে আন সামগ্ৰীবোৰো চিলাও । ইয়াৰ লগত জড়িত থাকি মনটো ভাল লাগে বাবে বছৰ বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছো । বৰ্তমান ইয়াত সাতগৰাকী মহিলাৰ লগতে দুজন পুৰুষ পতাকা চিলাইৰ লগত জড়িত হৈ আছে । "
২৫ লাখ টকাৰ পতাকা প্ৰস্তুত :
এই সন্দৰ্ভত খাদী ব'ৰ্ডৰ বিপণন শাখাৰ বিষয়া প্ৰকাশ মহন্তই কয়, "স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে চানমাৰিৰ অসম ৰাজ্যিক খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডে ৬ হাজাৰ জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতৰ লক্ষ্য লৈছে । গণৰাজ্য দিৱসতকৈ স্বাধীনতা দিৱসত যিহেতু পতাকাৰ চাহিদা বেছি হয় সেয়ে এইবেলি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰায় ২৫ লাখ টকা মূল্যৰ ভিন্ন আকাৰৰ পতাকা প্ৰস্তুতৰ কাম হাতত লোৱা হৈছিল । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ২৫ টাকৈ খাদী ভাণ্ডাৰৰ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগ, জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ প্ৰায় ২০ লাখ টকাৰ জাতীয় পতাকা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াত কাৰ ফ্লেগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে জাতীয় পতাকা পোৱা যায় যাৰ মূল্য ১০০ পৰা ৪,৭০০ টকা পৰ্যন্ত হয় ।"