নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

হাতী আৰু মানুৰ মাজত যেন আছে বহু আত্মিক সম্পৰ্ক । বিশ্ব হস্তী দিৱসৰ দিনা কাজিৰঙাৰ অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ হস্তীনিৰ কথাৰে ইটিভি ভাৰতৰ এক প্ৰতিবেদন ।

কাজিৰঙাৰ সাহসৰ প্ৰতীক মোহনমালা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 3:03 PM IST

কাজিৰঙা: কাজিৰঙাৰ সাহসৰ প্ৰতীক মোহনমালা ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণি হস্তীনি ৷ যাৰ নামেই কঢ়িয়াই ফুৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংৰক্ষণ প্ৰয়াসৰ বহু অলিখিত ইতিহাস ৷ উদ্যানৰ বহু চোৰাংচিকাৰী বিৰোধী সৰু-বৰ অভিযান, উদ্ধাৰ অভিযান, বনকৰ্মীক লৈ দুৰ্গম অঞ্চল পৰিভ্ৰমণকে ধৰি দেশী-বিদেশী পৰ্যটক পিঠিত তুলি উদ্যান দৰ্শন কৰোৱাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ প্ৰয়োজনত নেতৃত্ব বহন কৰি বনকৰ্মীৰ অন্যতম সাহসৰ প্ৰতীক মোহনমালা ৷

"য’ত নাও নাযায়, তালৈ মোহনমালা যায় ৷ উদ্যানৰ ভিতৰৰ অসুস্থ বনকৰ্মীক অনা-নিয়াও কৰিছিল তাই ৷ বানৰ সময়তো সাঁতুৰি পাৰ হৈ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছিল তাই,”এনেদৰেই ক’লে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ মুখ্য মাউত কিৰণ ৰাভাই ৷

কাজিৰঙাৰ সাহসৰ প্ৰতীক মোহনমালা (ETV Bharat Assam)

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণি একমাত্ৰ হাতী । লগৰ আটাইবোৰ হাতী গ’লগৈ ৷ মোহনমালাৰ একে সময়ৰ গদাপাণি, ৰায়বাহাদুৰ, জয়শংকৰ, জয়মালা, জয়তাৰা আদি সকলো গ’লগৈ ৷ একমাত্ৰ মোহনমালাই আছে ৷ আনকি মোহনমালাৰ পাঁচজন মাউতেও ইতিমধ্যে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছে ৷ মুখ্য মাউত কিৰণ ৰাভাই ক’লে,"২০/৩০ টা মান হাতী মৰিলেই বুঢ়া হৈ হৈ ৷ মোহনমালাই আছে ৷ মনেশ্বৰ, থূলে বুঢ়া, গেন্দা বুঢ়া, নগেন ইংতিকে আদি কৰি মোহনমালাক চোৱা চিতা কৰা ৫ জন মান মাউতৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷"

কেবা দশকজোৰা অভিজ্ঞতাৰ দলিল মোহনমালা:

১৯৮৩ চনৰে পৰাই মাউত কিৰণ ৰাভাই কাজিৰঙাত পাই আহিছে মোহনমালাক ৷ তাৰো আগেয়ে কামৰূপৰ পৰা কাজিৰঙালৈ আহিছিল মোহনমালা ৷ ৰাভাই কয়,"কাজিৰঙাৰ কঁহৰা বনাঞ্চলতে থাকি অগৰাতলি, বাগৰি বনাঞ্চলৰো বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছিল তাই ৷ অতি সাহসী অথচ অত্যন্ত শান্ত মোহনমালাই কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ বিভিন্ন কামত বনকৰ্মীক সহযোগ কৰাৰ লগতে বছৰ বছৰ ধৰি পূৰ্বে প্ৰতি পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিবলৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক পিঠিত তুলি উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলত ছাফাৰী কৰোৱাইছিল ৷"

কহঁৰা বনাঞ্চলৰ মুখ্য মাউত কিৰণ ৰাভাৰ সৈতে মোহনমালা (ETV Bharat Assam)

সাঁতোৰতো দক্ষ মোহনমালাই উদ্যানত তাহানিতে এম্বুলেন্সৰ দৰেই কাম কৰিছিল বুলি প্ৰকাশ কৰি ৰাভাই কয়,"উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ দুৰ্গম বনশিৱিৰৰ পৰা অসুস্থ অথবা আঘাতপ্ৰাপ্ত বনকৰ্মীক উদ্যানৰ বাহিৰলৈ অনা, সুস্থ হোৱাৰ পাছত পুনৰ বনশিৱিৰত থৈ অহা কামো কৰিছিল মোহনমালাই ৷" হয়, সৌ তাহানিৰে পৰা কেবাদশক ধৰি কাজিৰঙাত সেৱা আগবঢ়োৱা মোহনমালা উদ্যানৰ বৈচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ যেন এক জীৱন্ত দলিল ৷

মোহনমালাৰ পৰিয়াল:

মাউত কিৰণ ৰাভাই জনোৱা মতে, মোহনমালাৰ এটা পোৱালি জন্মৰ পাছতে কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নোহোৱা হ’ল ৷ আন এটা পোৱালি পালেগৈ জাপান ৷ ৰাভাই কয়,"কিয় নিছিল সেয়া নাজানো, তথাপিও বোধহয় আমাৰ ইয়াৰ হাতীনো কেনেকুৱা হয়তু সেয়া চাবলৈ নিছিল ৷ চৰকাৰে চৰকাৰে কথা পাতি নিছিল ।" সেয়ে কাজিৰঙাত এতিয়া মোহনমালাৰ পৰিয়ালৰ কোনো নাই ৷ পৰিয়াল বুলিবলৈ যেন মাউত কেইজন আৰু একেলগে থকা বিভাগীয় অন্যান্য হাতীকেইটা ৷

অৱসৰী জীৱন কটাই আহিছে মোহনমালাই (ETV Bharat Assam)

অৱসৰী মোহনমালা:

কেবাদশক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছত ক্ৰমে প্ৰাকৃতিকভাৱেই বল-শকতি কমি আহিল মোহনমালাৰ ৷ মাউতসকলে জনালে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক ৷ অৱশেষত সিদ্ধান্ত হ’ল, মোহনমালাই পেঞ্চন ল’ব অৰ্থাৎ অৱসৰ ল’লে মোহনমালাই ৷ মোহনমালাই আৰু কাম নকৰে, কিন্তু তাইৰ চিকিৎসা, খোৱা-বোৱা, পৰিচৰ্যা চলি থাকিব কাজিৰঙা বন কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত ৷ ৰাভাই জনোৱা বিগত ১২/১৩ বছৰতকৈ অধিক কাল অৱসৰী জীৱন কটাই আহিছে মোহনমালাই ৷

অসুস্থ মোহনমালা:

সম্প্ৰতি অসুস্থ মোহনমালা ৷ বিগত তিনি/চাৰি মাহে বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত গুৰুতৰ অসুস্থতাত ভুগিছে তাই ৷ কাজিৰঙাৰ কঁহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পিলখানাত থাকি অৱসৰী জীৱন কটোৱা অসুস্থ মোহনমালাক চোৱা-চিতা কৰি আছে বিভাগীয় চিকিৎসকে ৷ কলগছ, বুট আদিৰ লগতে ঔষধ-পথ্য, চিকিৎসকৰ ভিটামিন-বেজী নিয়মীয়াকৈ দি থকা হৈছে মোহনমালাক ৷

সম্প্ৰতি অসুস্থ মোহনমালা (ETV Bharat Assam)

গঁড়েৰে হৈছিল প্ৰায়ে সংঘাত:

মোহনমালা সম্পৰ্কে সুঁৱৰি ইটিভি ভাৰতৰ আগত মাউত কিৰণ ৰাভাই ক’লে,"গঁড়েৰেও হৈছিল তাইৰ সংঘাত ৷ কোনো কোনো সময়ত উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত কোনো খঙাল গঁড়ৰ মুখামুখি হ’লে চোঁচা মাৰি অহা গঁড়ক উগ্ৰ ৰূপ ধৰি ওভতাই পঠিয়াই তাই ৷" মোহনমালাৰ সাহসৰ কথা উল্লেখ কৰি কলে ৰাভাই ক’লে,"তাই এনেয়ে বহু শান্ত৷ আজিলৈকে কাকো অসুবিধাত পেলোৱাত নাই ৷"

উল্লেখ্য, মোহনমালাৰ বয়স কিমান তাৰ সঠিক তথ্য পোৱা নগ’ল যদিও কাজিৰঙাৰ পশু চিকিৎসা বিষয়াই জানিব দিয়া মতে মোহনমালাৰ বয়স প্ৰায় ৮০/৯০ বছৰ ৷ বিগত ছমাহ ধৰি তাইক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাও চিকিৎসক আনি মোহনমালাৰ চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে ৷ বিভাগীয়ভাৱে যিমান পাৰি চিকিৎসা সাহাৰ্য মোহনমালালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

মোহনমালাৰ গঁড়েৰে হৈছিল প্ৰায়ে সংঘাত (ETV Bharat Assam)

১৯৮৩ চনৰ পৰা মাউত কিৰণ ৰাভাই মোহনমালাক কাজিৰঙাত পাই অহা ৪২ বছৰ হ’ল ৷ তাৰো বহু আগেয়ে কাজিৰঙালৈ আহিছিল তাই ৷ তাইৰ লগৰ হাতী বৃদ্ধ হৈ পৃথিৱী ত্যাগ কৰিলে ৷ তাইৰ কেবাজনো মাউতেও শেষ নিশ্বাস কাহানিবাই ত্যাগ কৰিলে ৷ তাইৰ বয়সক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দি আহিছে ৷

কোনোৱে যদি কয় বহু বছৰ হ’ল, কোনোৱে কয় সত্তৰ পাৰ হ’ল, কোনোৱে কয় চাৰি কুৰি ! বয়স যিয়ে নহওক কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষৰ একমাত্ৰ জীৱিত আটাইতকৈ পুৰণি হস্তীনি মোহনমালা ৷ যাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিটো পল-অনুপলে যেন এতিয়াও কাজিৰঙাৰ স্বৰ্ণিল ইতিহাসৰ অলিখিত বহু বৰ্ণিল সোঁৱৰণিৰ কথা ৰিঙিয়াই ক’ব বিচাৰিছে ৷

অৱসৰী মোহনমালা (ETV Bharat Assam)

