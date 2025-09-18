ETV Bharat / state

বিলাসী বাহনত ছাগলীৰ চফৰ;ৰাইজৰ ৰোষত চোৰ

বিলাসী বাহনখন ৩ টা ছাগলী চোৰক কৰায়ত্ত ৰাইজৰ । বাহনৰ ভিতৰত আছিল ১১ টা ছাগলী ।

Goat thief arrested
বিলাসী বাহনত ছাগলীৰ চফৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমগুৰি : শিৱসাগৰত চোৰৰ অতপালি । প্ৰতিদিনে ৰাজপথ অথবা পথাৰৰ পৰা নোহোৱা হয় ছাগলী । কিন্তু ধৰা নপৰে চোৰ । কাৰণ বিলাসী বাহনেৰে আহে চোৰৰ দল । সেই বিলাসী বাহনতে ছাগলী লৈ উধাও হয় চোৰৰ দল । একপ্ৰকাৰ ভি আই পি ছাগলী চোৰৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল গৌৰীসাগৰ, দিখৌমুখ আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ ।

পিছে কথা এষাৰ আছে- ''এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ ।'' দিন বেয়া আছিল চোৰকেইটাৰ । ছাগলী চোৰ কৰি বিলাসী বাহন উঠাই লৈ গ'ল ঠিকে, পিছে চোৰকেইটাই ভবা ধৰণে গন্তব্য স্থান হে নহ'ল । কাৰণ ভি আই পি চোৰক ধৰিবলৈ ৰাস্তাতে ৰৈ আছিল ৰাইজ । ছাগলীসহ চোৰক পাই ৰাইজে দিলে উত্তম মধ্যম । বিলাসী বাহনো ভাঙিলে ক্ষোভিত ৰাইজে ।

ৰাইজে ধৰিলে ছাগলী চোৰ (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে, দিখৌমুখৰ পৰা ৬ টাকৈ ছাগলী চুৰি কৰি লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে চোৰৰ দলটোক । এটা চোৰ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ৰাইজে ৩ টাকৈ চোৰক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । ইফালে চোৰে ছাগলী নিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিলাসী বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS-০১-DX-২৮০০ । বাহনখনৰ এই নম্বৰ ভুৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে । দিখৌমুখৰ পৰা ছাগলী চোৰকেইটাক একাংশ যুৱকে খেদি খেদি গৌৰীসাগৰত ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

উত্তেজিত লোকে বাহনখন ভাঙি চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে ছাগলীকেইটা উদ্ধাৰ কৰে । বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ ১১ টাকৈ ছাগলী । ইফালে সুৰাৰ বটলকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰীৰ পোৱা গৈছে বাহনখনৰ ভিতৰত । ধৃত ছাগলী চোৰকেইটা ক্ৰমে বিতু আহমেদ, আতাউৰ আহমেদ, নাদিৰ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটাইকেইটাৰে ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত । বাহনখনত ছাগলীৰ লগতে বহুকেইটা চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে চোৰকেইটা ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি অনুমান কৰিছে স্থানীয় লোকে ।

Goat thief arrested
ছাগলী চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)

ঘটনাৰ পিছতে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ছাগলী চোৰকেইটাক আটক কৰাৰ লগতে বাহন আৰু ছাগলীকেইটা জব্দ কৰি থানালৈ লৈ যায় । ইয়াৰ পিছতে চুৰি হোৱা ছাগলী বিচাৰি গৌৰীসাগৰ থানাত ভিৰ কৰে বহুলোকে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে চোৰকেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "বহু দিনৰ পৰা আমি গাড়ীখন লক্ষ্য কৰি আছিলো । আজি খেদি খেদি গাড়ীখন ধৰিলো । ৪ জন আছিল । এজন পলাই গ'ল । গাড়ীখনত ছাগলী ওলাইছে ।"

লগতে পঢ়ক :ৰাজীৱ ভৱনত হোৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ: কাৰ্যবাহী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন

For All Latest Updates

TAGGED:

THIEF ARRESTEDSIVASAGARইটিভি ভাৰত অসমGAURIPUR POLICE STATIONGOAT THIEF ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.