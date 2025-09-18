বিলাসী বাহনত ছাগলীৰ চফৰ;ৰাইজৰ ৰোষত চোৰ
বিলাসী বাহনখন ৩ টা ছাগলী চোৰক কৰায়ত্ত ৰাইজৰ । বাহনৰ ভিতৰত আছিল ১১ টা ছাগলী ।
Published : September 18, 2025 at 3:54 PM IST
আমগুৰি : শিৱসাগৰত চোৰৰ অতপালি । প্ৰতিদিনে ৰাজপথ অথবা পথাৰৰ পৰা নোহোৱা হয় ছাগলী । কিন্তু ধৰা নপৰে চোৰ । কাৰণ বিলাসী বাহনেৰে আহে চোৰৰ দল । সেই বিলাসী বাহনতে ছাগলী লৈ উধাও হয় চোৰৰ দল । একপ্ৰকাৰ ভি আই পি ছাগলী চোৰৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল গৌৰীসাগৰ, দিখৌমুখ আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ ।
পিছে কথা এষাৰ আছে- ''এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ ।'' দিন বেয়া আছিল চোৰকেইটাৰ । ছাগলী চোৰ কৰি বিলাসী বাহন উঠাই লৈ গ'ল ঠিকে, পিছে চোৰকেইটাই ভবা ধৰণে গন্তব্য স্থান হে নহ'ল । কাৰণ ভি আই পি চোৰক ধৰিবলৈ ৰাস্তাতে ৰৈ আছিল ৰাইজ । ছাগলীসহ চোৰক পাই ৰাইজে দিলে উত্তম মধ্যম । বিলাসী বাহনো ভাঙিলে ক্ষোভিত ৰাইজে ।
জানিব পৰা মতে, দিখৌমুখৰ পৰা ৬ টাকৈ ছাগলী চুৰি কৰি লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে চোৰৰ দলটোক । এটা চোৰ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ৰাইজে ৩ টাকৈ চোৰক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । ইফালে চোৰে ছাগলী নিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিলাসী বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS-০১-DX-২৮০০ । বাহনখনৰ এই নম্বৰ ভুৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে । দিখৌমুখৰ পৰা ছাগলী চোৰকেইটাক একাংশ যুৱকে খেদি খেদি গৌৰীসাগৰত ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উত্তেজিত লোকে বাহনখন ভাঙি চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে ছাগলীকেইটা উদ্ধাৰ কৰে । বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ ১১ টাকৈ ছাগলী । ইফালে সুৰাৰ বটলকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰীৰ পোৱা গৈছে বাহনখনৰ ভিতৰত । ধৃত ছাগলী চোৰকেইটা ক্ৰমে বিতু আহমেদ, আতাউৰ আহমেদ, নাদিৰ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটাইকেইটাৰে ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত । বাহনখনত ছাগলীৰ লগতে বহুকেইটা চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে চোৰকেইটা ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি অনুমান কৰিছে স্থানীয় লোকে ।
ঘটনাৰ পিছতে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ছাগলী চোৰকেইটাক আটক কৰাৰ লগতে বাহন আৰু ছাগলীকেইটা জব্দ কৰি থানালৈ লৈ যায় । ইয়াৰ পিছতে চুৰি হোৱা ছাগলী বিচাৰি গৌৰীসাগৰ থানাত ভিৰ কৰে বহুলোকে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে চোৰকেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "বহু দিনৰ পৰা আমি গাড়ীখন লক্ষ্য কৰি আছিলো । আজি খেদি খেদি গাড়ীখন ধৰিলো । ৪ জন আছিল । এজন পলাই গ'ল । গাড়ীখনত ছাগলী ওলাইছে ।"
