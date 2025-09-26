ETV Bharat / state

আহিছে শৰৎ, ফুলিছে কঁহুৱা, কিন্তু শাৰদীয় উচাহ নাই কৃষকৰ মনত

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা কঁহুৱাৰ ফুল দেখি মনত কিয় বেজাৰ ? কেৱল কবিতা আৰু গীত গালেই সমস্যা সমাধান নহয় বুলি কিয় ক'লে ?

কঁহুৱা ফুল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
ধেমাজি: কঁহুৱাৰ আঁচল ধৰি ধৰালৈ সংগোপনে নামিছে শৰৎ । শাৰদীয় স্নিগ্ধতাৰে নৈৰ পাৰে পাৰে আৰু বালিময় পথাৰত শুভ্ৰতাৰ দলিচা পাৰি ফুলিছে কঁহুৱা । যি দৃশ্য দেখি এপলক ৰৈছে বাটৰুৱা ।

শৰতৰ নিয়ৰসনা মায়াময় পৰিৱেশৰ মাজেৰে শাৰদীয় উৎসৱৰ আনন্দ এতিয়া পদূলিত । বিশেষকৈ এই কঁহুৱাই বতৰা দিয়ে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ । ধেমাজি জিলাৰ গাই নদীৰ পাৰে পাৰে আৰু জীয়াঢল নদীয়ে বালিময় কৰা বহু কৃষিভূমিত এতিয়া শুভ্ৰ কঁহুৱাই আৱৰি ধৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলক ৷

শাৰদীয় উচাহ নাই কৃষকৰ মনত (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে গাই নদী আৰু জীয়াঢলৰ পাৰত বিস্তীৰ্ণ এলেকাত এসময়ত আহিন মাহৰ সেউজীয়া পথাৰত শস্যত গেৰ ধৰিছিল । পিছে নদীখনে বহু কৃষকৰ স্বপ্নভংগ কৰিলে ৷ সেয়েহে হয়তো শাৰদীয় উচাহ নাই কৃষকৰ মাজত । বালিময় পথাৰত ফুলা শুভ্ৰ কঁহুৱাই যেন দিব পৰা নাই, সেউজীয়া পথাৰখনে দিয়া চকুৰ জুৰণি ।

নদীৰ পাৰে পাৰে ফুলিছে কঁহুৱা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ধেমাজি নলনিপাম অঞ্চলৰ এজন সচেতন কৃষক দেৱকান্ত কোচে উদ্বিগ্ন হৈ কয়,“এই কঁহুৱা ফুলা মানে হ’ল শৰতৰ আগমন ৷ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সমাগত ৷ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সলনি হৈছে । নিয়ৰ পৰিছে, কহুঁৱা ফুলিছে ৷ কহুঁৱা ফুল দেখি কবিয়ে কবিতা লিখিছে আৰু গায়কে গীত গাইছে । কিন্তু আমাৰ কৃষিভূমিবোৰ ধেমাজি জিলাৰ গাই নদী আৰু জীয়াঢল নদীৰ উপনৈৰ বালিয়ে পুতি পেলাই কঁহুৱাৰ অৰণ্যলৈ পৰিণত হৈছে ৷ তাত বাঘ-ভালুক থাকিব পৰা হৈছে ৷"

বালিময় কৃষিভূমিত এতিয়া শুভ্ৰ কঁহুৱাৰ আচ্ছাদন (ETV Bharat Assam)

গাই আৰু জীয়াঢল নদীয়ে বালিয়ে পোতা কঁহুৱা ফুলা ঠাইত চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৃষি কাৰ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বহু দৰিদ্ৰ কৃষকে উপকৃত হ’ব পাৰিব বুলি লোকজনে আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, “সাধাৰণ কৃষকৰ কৃষিভূমি সংকুচিত হৈ আহিছে । তাৰ বাবে ধানৰ উৎপাদন কমি আহিছে ৷ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যাতে কঁহুৱানিবোৰ মুক্ত কৰি তাত অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগে বহুমুখী প্ৰকল্পৰে কৃষি কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰি তাত ৰবি শস্য খেতি কৰা ব্যৱস্থা কৰে তেন্তে ধেমাজিৰ সাধাৰণ কৃষকে উপকৃত হ’ব ৷“

