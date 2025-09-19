আন্তঃধৰ্মীয় ভূমি হস্তান্তৰ: এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া, কিদৰে হ'ব মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয় ?

আন্তঃধৰ্মীয় ভূমি হস্তান্তৰ: এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া, কিদৰে হ'ব মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয় ?
আন্তঃধৰ্মীয় লোকৰ মাজত মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ত যথেষ্ট কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ।
Published : September 19, 2025 at 5:11 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত অন্য ধৰ্মৰ লোকে অন্য ধৰ্মৰ লোকৰ মাটি ক্ৰয় কৰা নাইবা বিক্ৰী কৰাটো এতিয়া আৰু সহজ হৈ থকা নাই । অৱশ্যে একে ধৰ্মৰ লোকৰ ক্ষেত্রত মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰা ব্যৱস্থাটো পূৰ্বৰ দৰে একেই আছে ।
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তই আন্তঃধৰ্মীয় লোকৰ মাজত মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ত যথেষ্ট কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছে । যথেষ্ট জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ অন্য ধৰ্মৰ লোকে অন্য ধৰ্মৰ লোকক মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
কেবিনেটত ২৭ আগষ্টত লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজ্যত 'চিনাকি' আৰু 'অচিনাকি'ৰ প্ৰসংগকলৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে দুটা পৃথক ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত মাটিৰ ক্রয়-বিক্রয়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰি ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা (পঞ্জীয়ন) বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ।
বাজেটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি কেবিনেটত হৈছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত :
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৰাজ্যৰ ভূমি হস্তান্তৰৰ বিষয়টোৰ সংবেদনশীলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি আন্তঃধর্মীয় ভূমি হস্তান্তৰৰ সকলো গোচৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যথাযথ অনুমোদনৰ পাছতহে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । এই ঘোষণাৰ কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটে আন্তঃধর্মীয় ব্যক্তিৰ মাজত মাটিৰ ক্রয়-বিক্রয়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰতা অৱলম্বন কৰাৰ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাইছিল ।
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত ৰাজহ বিভাগে পৃথক ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত মাটিৰ ক্রয়-বিক্রয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰি অলপতে নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত মাটি কিনা-বেচা কৰাটো জটিল হৈ পৰিছে ।
আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত মাটিৰ ক্রয়-বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীক । নিৰ্দেশনাটোত ৰাজ্যৰ কিছুমান ঠাইত প্ৰৱঞ্চনাৰে মাটি হস্তান্তৰ কৰাৰ কেইবাটাও ঘটনা ঘটাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । য'ত এটা ধৰ্মৰ লোকৰ মাটি স্বার্থজড়িত গোটে বলপূর্বকভাৱে অন্য ধর্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাজহ বিভাগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত জাৰি কৰা নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত হোৱা মাটিৰ কিনা-বেচাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
চিনাকি আৰু অচিনাকিৰ বিতৰ্ক :
ৰাজ্যত অচিনাকি লোকৰ আগ্ৰাসনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু যাকলৈ বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰী ভূমি, বনাঞ্চল, সত্র তথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ভূমি বেদখল কৰা লোকসকলক উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে এটা ধৰ্মৰ দুৰ্বল লোকৰ মাটি প্ৰৱঞ্চনাৰে বা চলি থকা দামতকৈ বহুগুণ বেছি দাম দি ক্রয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও এই নতুন নীতি-নিৰ্দেশনাই ৰোধ কৰিব । ইয়াৰ বাবে কঠোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে ।
কিদৰে হ'ব আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া :
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিছে আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰা ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰক্ৰিয়া । এক জটিল আৰু কঠোৰ চৰ্তৰ যোগেদিহে অন্য ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত মাটি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি অন্য ধৰ্মৰ লোকক মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে ভূমি হস্তান্তৰৰ বাবে এন অ' চি লাভ কৰিবলৈ আৱেদনকাৰীয়ে ভূমিৰ অৱস্থিতি, বিক্ৰী কৰিব বিচৰাৰ কাৰণ আৰু লেনদেন হ'বলগীয়া দামৰ সবিশেষ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আৱেদন কৰিব লাগিব ।
ইয়াৰ পাছত জিলা আয়ুক্তই আৱেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা সবিশেষ তথ্যৰ সত্যতা নিৰূপন কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা প্ৰতিবেদন সংগ্ৰহ কৰিব । চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছত আৱেদনখন নডেল বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিব । আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতিৰ সন্দৰ্ভত প্রতিবেদন পৰীক্ষা কৰিব ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ ন'ডেল বিষয়াই ।
আন্তঃধর্মীয় লোকৰ মাজত হ'বলগীয়া মাটি কিনা-বেচাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেতবোৰ দিশ অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে প্ৰতিবেদন অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ পিছত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিচাৰিব ৰাজহ বিভাগৰ নডেল বিষয়াই ।
মাটি হস্তান্তৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি, জোৰ জবৰদস্তি বা প্ৰৱঞ্চনা কৰা হৈছে নেকি নাইবা প্ৰস্তাৱিত ভূমি হস্তান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত শান্তি-সম্প্রীতি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে নেকি, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে নেকি, ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ বৰ্তমান আৰু পূৰ্বৰ
চাৰিত্ৰিক দিশৰ বিৱৰণ, মাটি ক্ৰয় কৰিব বিচৰা জনৰ ধনৰ উৎস আদি সকলো দিশ আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই অনুসন্ধান কৰি প্ৰতিবেদন দিব ।
বিশেষ শাখাৰ পৰা প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিব ৰাজহ বিভাগৰ নডেল বিষয়াই । ইয়াৰ পাছত আন্তঃধর্মীয় ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতিৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ পাছত জিলা আয়ুক্তই প্রয়োজন হ'লে অধিক প্রশ্ন আৱেদনকাৰীক কৰিব পাৰিব । প্ৰতিবেদনৰ সকলো দিশ চাই জিলা আয়ুক্ত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিব বা ভূমি হস্তান্তৰৰ বাবে আপত্তিবিহীন প্রমাণ-পত্র (এন অ' চি) জাৰি কৰিব ।
জিলা আয়ুক্তৰ সিদ্ধান্ত ওপৰতে মাটিৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় নিৰ্ভৰ কৰিব । আৱেদনৰ তাৰিখৰ পৰা ৩০ দিনৰ ভিতৰত কোনো আৱেদন নিষ্পত্তি নহ'লে তাৰ কাৰণসমূহ জিলা আয়ুক্তই আৱেদনকাৰীক অৱগত কৰিব ।
ৰাজ্যিক কেবিনেটে এটা ধৰ্মৰ লোকৰ হাতৰ পৰা আন ধৰ্মৰ লোকৰ হাতলৈ মাটি বিক্ৰী যোৱাটো ৰোধ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাই দুটা পৃথক ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত মাটিৰ কিনা-বেচা কৰাটো জটিল হৈ পৰিছে ।
২৭ আগষ্টৰ কেবিনেটত লোৱা হৈছিল ভূমি হস্তান্তৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত :
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ২৭ আগষ্টত হোৱা কেবিনেটত মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ বিশেষ এছ অ' পিত অনুমোদন জনোৱা হৈছিল । আন্তঃধর্মীয় ভূমি হস্তান্তৰৰ ক্ষেত্রত কেবিনেটে এখন এছ অ' পিত অনুমোদন জনাইছিল ।
সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল, "মাটি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্রত স্ব-ধৰ্মৰ হ'লে কোনো অসুবিধা নাই । কিন্তু ধৰ্ম বেলেগ হ'লে মাটিৰ গৰাকীয়ে আবেদন কৰাৰ পাছত এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব । মাটি হস্তান্তৰৰ প্ৰস্তাৱটো সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত জিলা আয়ুক্তলৈ যাব । জিলা আয়ুক্তই প্ৰস্তাৱটো চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগলৈ পঠাই দিব । ৰাজহ বিভাগত এজন ন'ডেল অফিচাৰ থাকিব । প্ৰস্তাৱটো ৰাজহ বিভাগে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ পঠাব । বিশেষ শাখাই চাৰিটা বিষয় যাব । মাটিখিনিৰ বৈধতা, ক্ৰয় কৰাজনৰ ধনৰ উৎস, মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিলে তাৰ সামাজিক গাঠনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দিশটো অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই পৰীক্ষা কৰিব । এই গোটেই কেইটা দিশ পৰীক্ষা কৰি বিশেষ শাখাই প্ৰতিবেদন ৰাজহ বিভাগক দিব আৰু ৰাজহ বিভাগে জিলা আয়ুক্তক জনাব । জিলা আয়ুক্তই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰা-নকৰাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব । এই এছ অ' পি মতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে ভূমি হস্তান্তৰৰ এই ব্যৱস্থাটো ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ এন জি অ'ৰ ক্ষেত্রতো প্ৰয়োগ হ'ব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি বিগত সময়ত কেৰালা আদিৰ পৰা অহা বহু এন জি অ'ই অসমত মাটি কিনিছে । কিছুমান অনষ্ঠান পাতিছে আৰু এই অনুষ্ঠানসমূহ ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি হ'ব পাৰে ।
ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এন জি অ'সমূহে এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদিহে অসমত মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । অসমৰ ভিতৰৰ এন জি অ'ৰ ক্ষেত্রত এই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰিছিল । কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ।