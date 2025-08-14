বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ ৰঘুনন্দনপুৰত ১৯৪০ চনত বংশীধৰ বৰ্মন আৰু সুখেবালা বৰ্মনৰ ঔৰসত পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখিছিল গিৰীশ চন্দ্ৰ বৰ্মন নামৰ এইগৰাকী ককাই । শিক্ষক পিতৃৰ আৱদাৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ককাই মাত্ৰ ২১ বছৰ বয়সতেই লাভ কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি ।
অবিভক্ত ধুবুৰী জিলাৰ কোকৰাঝাৰৰ ৮৩৮ নং ঔগুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাবে চাকৰিত যোগদান কৰা ককাই প্ৰথম দৰমহা লাভ কৰিছিল ৪০ টকা । পৰৱৰ্তীকালত বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যাপুৰলৈ স্থানান্তৰ হোৱা ককাই অৱসৰৰ সময়লৈকে একেখন বিদ্যালয়তে শিক্ষকতা কৰে ।
চাকৰি লাভ কৰাৰ পিছতেই ককাই অৰুণাপ্ৰিয়া বৰ্মনক পত্নী হিচাবে গ্ৰহণ কৰে ৷ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত ককাৰ বয়স আছিল মাত্ৰ সাত বছৰ । মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ কৰ্মৰাজীৰে অনুপ্ৰেৰিত ককাই শৈশৱৰ পৰাই দেশপ্ৰেমত গদগদ হৈ পৰিছিল ।
দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনটোত নিজ গৃহত তিৰংগা পতাকা লগাই গাইছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত । আজিও ককাই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত নিজহাতে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । দেহত বয়সৰ আছোৰ পৰিলেও ভাগৰি নপৰা ককাক ছাঁটোৰ দৰে সহায় কৰে আইতা অৰুণাপ্ৰিয়া বৰ্মনে ।
উল্লেখযোগ্য যে আইতা অৰুণাপ্ৰিয়া বৰ্মনে ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে যদিও এতিয়াও শুই উঠি ঘৰ দুৱাৰ সাৰিমচি পৰিপাটীকৈ ৰাখে । অৱশ্যে বাৰ্দ্ধক্যৰ বাবে ককা গিৰীশ চন্দ্ৰ বৰ্মনে কাণেৰে কমকৈ শুনে যদিও বয়সে হেঁচা মাৰি ধৰা শৰীৰটোৰেই ককা আৰু আইতাই বাটকুৰি বাই ফুৰে ।
কেনেকৈ হঠাৎ ভাইৰেল হৈ পৰিল এইহাল ককা আইতা
বঙাইগাঁৱৰ বইটামাৰী অঞ্চলৰ ৰঘুনন্দনপুৰৰ যুৱক তথা ফটোগ্ৰাফাৰ অজয় চৌধুৰীয়ে ২০২২ চনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনোৱা "হৰ ঘৰ তিৰংগা" শীৰ্ষক প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়তেই লাখুটিত ভৰ দি খোজকঢ়া ককা গিৰীশ চন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু আইতা অৰুণাপ্ৰিয়া বৰ্মনৰ হাতত দেশৰ স্বাভিমান তিৰংগা পতাকাখন দি এখন ফটো কেমেৰাত বন্দী কৰে ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তোলা উক্ত ফটোখন চ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়াৰ পিছতেই নিশাটোৰ ভিতৰতেই ভাইৰেল হৈ পৰে । অসমৰ আগশাৰীৰ বাতৰিকাকত, টেলিভিচনবোৰে উক্ত ফটোখন প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাইৰেল হৈ পৰা মৰমলগা ককা-আইতাৰ উক্ত ফটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নিজৰ চ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলযোগে আপলোড কৰি দেশবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতেই ককা আইতাৰ খবৰ ল'বলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰে ।
কোন এইগৰাকী অখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰ
স্বাভাৱিকতে এগৰাকী মৃদুভাষী স্বভাৱৰ গাঁৱলীয়া যুৱক অজয় চৌধুৰীয়ে ২০১৭ চনত গুৱাহাটীৰ প্ৰখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰ উৎপল বৰুৱাৰ তত্বাবধানত তেওঁৰেই প্ৰতিষ্ঠান ইউ বি ফটোজত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে ।
বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পেশাদাৰী ফটোগ্ৰাফী কৰি অহা অজয় চৌধুৰীয়ে পৰৱৰ্তীকালত জলজীৱন মিচনৰ ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাবে বিবেচিত হয় । যিখন ফটো জলজীৱন মিচনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ হিচাবে আগবঢ়োৱা হয় । উক্ত ফটোখনতো এইহাল ককা আইতাকে উপস্থাপন কৰে অজয়ে ।
দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ককা-আইতাই নৰীয়া দেহাৰেই সাজু হৈছে । ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা এক আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ককাই কৈ যায় জীৱনৰ ইটো সিটো বহু কথা ৷
"তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা
নীল আকাশত উৰে,
ওপৰে গেৰুৱা, মাজত শুকুলা,
তলত শ্যামল আছে।
বগাৰ মাজত অশোক চক্রৰ
চিত্র জিলিকি ৰয়।
আমাৰ জাতীয় পতাকাখনিৰ'
কদাপি নহয় ক্ষয় ।"
শৈশৱতে পঢ়ি অহা অথবা অনেক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ শিকোৱা ককাই এই কবিতা ফাঁকি আওৰাই আইতাই দিয়া পতাকাখন সুন্দৰকৈ উত্তোলনৰ বাবে সাজু কৰে । ইয়াৰ মাজতে ককাই কয়, ''আমাক বৃটিছে প্ৰায় দুশ বছৰ শাসন কৰিছিল । মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস আন্দোলনে আমাৰ দেশক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিয়ে । মহাত্মা গান্ধী মহানেই নাছিল তেওঁ ভগৱান আছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ চিতাভষ্ম আমাৰ গাঁৱলৈও আনিছিল ।''
"মই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক দেখিছিলো যদিও লগ পোৱা নগ'ল । ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও গোপীনাথ বৰদলৈৰ দৰেই জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী । আমি বুঢ়া-বুঢ়ীয়ে এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰো । তেওঁ আহিম বুলিও কৈছিল ৷'' তেওঁ কয় ।
"মই মাত্ৰ ৪০ টকা দৰমহা পাইছিলো প্ৰথমতে । অৱশ্যে তেতিয়া ১ টকাৰ মূল্য আৰু আজিৰ এহেজাৰ টকাৰ মূল্য একেই আছিল । বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল, বহুত দাম বাঢ়িল বস্তুৰ ।" ককাই কয় ।
জলজীৱন মিচনৰ ভিডিঅ'ত আমি বুঢ়া-বুঢ়ীয়ে আছিলো । কিন্তু আমাৰ ঘৰত থকা জলজীৱনৰ টেপেৰে এটোপাল পানীও নোলায় বুলি হুমুনিয়াহ কাঢ়ে ককাই ।
উল্লেখযোগ্য যে, ফটোগ্ৰাফাৰ অজয় চৌধুৰীৰ সৃষ্টিশীলতাত এনিশাতেই ভাইৰেল হৈ ককা আইতাৰ প্ৰতিনিয়ত খবৰ ৰাখে তেওঁ ।