গোৱালপাৰা: গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন প্ৰত্নতাত্বিক স্থান । গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা মাত্র ১৪ কিলোমিটাৰ নিলগত থকা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ প্রায় ১৬,০২৫ হেক্টৰ মাটিকালি আৱৰি অৱস্থিত । সূৰ্য পাহাৰত উদ্ধাৰ হোৱা প্রত্নতাত্বিক ধ্বংসাৱশেষ আৰু ভাস্কৰ্যবোৰে পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় দিশটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰত থকা ভগ্নাৱশেষবোৰে তিনিটা প্রধান ধর্ম-ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু), বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ বিষয়ে সমল যোগায় । ইয়াত এই তিনিটা ধৰ্মৰ ভগ্নাৱশেষ পূৰ্ব খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰে । সেয়েহে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইলোৰা তথা দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে জনা যায় ।
শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰৰ ইতিহাস আৰু বিভিন্ন সমল:
শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰৰ পাদদেশ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে ব্রাহ্মণ্য ধৰ্মৰ বহুতো শিলত খোদিত ভাস্কৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য ভাস্কৰ্য বোৰ হ'ল শিৱ-বিষ্ণুৰ মূৰ্তি, দ্বাদশভূজা বিষ্ণুৰ মূৰ্তি, গণেশ, হৰি-হৰ, শিলত খোদিত শিৱলিংগ, বিষ্ণুপদ, শিলত কটা গুহা ইত্যাদি । সৌন্দৰ্য আৰু নিৰ্মাণশৈলীৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে ইয়াক খ্ৰীষ্টাব্দ নৱম শতিকাৰ বুলি অনুমান কৰিব পাৰি ।
তথ্য অনুসৰি,পুৰণি অসমত অন্য দেৱ-দেৱীৰ পূজা হৈছিল যদিও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থানতহে সূৰ্য ভগৱানৰ পূজা হৈছিল । অসমৰ দুখন ঠাইতহে সূৰ্য পূজাৰ প্ৰচলন আছিল বুলি কালিকা পুৰাণত পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ মূৰ্তিৰে সমৃদ্ধ এখন স্থান । সূৰ্য পূজাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে এই ঠাইখনৰ নাম শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ বুলি প্রবাদ আছে ।
ইয়াৰ এটা শিলাখণ্ডত ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ ভাস্কৰ্য আছে । যাৰ কেন্দ্ৰস্থলত থকা ভাস্কৰ্যটো প্রজাপতি বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে যাক বাৰটা পদুমৰ পাহিৰে আবৃত কৰি ৰখা আছে । প্ৰতিটো পদুমৰ পাহিত এটাকৈ আদিত্যৰ মূৰ্তি আছে । সেইবোৰ ক্রমে ধাত্ৰী, মিত্ৰ, আৰ্যমান, ৰুদ্ৰ, বৰুণ, সূৰ্য, ভাগ, বিৱসণ, পুষণ, সাবিত্রী, তৱস্ত্ৰী আৰু বিষ্ণু ।
এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ সূৰ্য পূজাৰ লগত জড়িত আছিল । প্রাচীন কামৰূপৰ বুৰঞ্জীত বৌদ্ধধৰ্মৰ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নাই যদিও সূৰ্যপাহাৰত পোৱা বৌদ্ধধৰ্মৰ শিলত কটা স্তুপবোৰে ইয়াত বৌদ্ধধৰ্মৰ চৰ্চা হৈছিল বুলি ইংগিত বহন কৰে । ইয়াত থকা বৌদ্ধধৰ্মৰ স্তূপবোৰ বিভিন্ন জোখৰ আৰু এইবোৰ অৰ্ধগোলাকৃতি সদৃশ স্তূপবোৰৰ আকৃতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক বৌদ্ধধৰ্মৰ হীনযান শাখাৰ বুলি অনুমান কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক খ্ৰীষ্টপূর্ব যুগৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
চুবুৰীয়া ৰাজ্য বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগত পিছৰ পৰ্যায়ত বৌদ্ধধৰ্মৰ মহাযান আৰু বজ্রযান শাখালৈ উন্নীত হোৱাৰ দৰে শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰতো পিছৰ পর্যায়ত মহাযান শাখালৈ উন্নতি হয় । জৈন ধৰ্মৰ শিলালিপি আৰু ভাস্কৰ্যৰ নির্মাণশৈলীয়ে ইয়াক খ্ৰীষ্টাব্দ নৱম শতিকাৰ লগত যুক্ত কৰে । ইয়াতে এটা ডাঙৰ গ্ৰেনাইট শিলৰ নামনি অংশত জৈন ধৰ্মৰ দুটা মূর্তি খোদিত আছে ।
মূর্তি দুটা থিয় অৱস্থাত ধ্যানমগ্ন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ হাত দুখন এক বিশেষ ভংগিমাত আঠুৰ তললৈকে ওলমি আছে । অইন এটা মূৰ্তি পাহাৰৰ ওপৰত আছে ইয়াক আদিনাথ মূৰ্তি বুলি জনা যায় । পাহাৰৰ পাদদেশত চলোৱা খনন কাৰ্যত দুটা মন্দিৰৰ চৌহদৰ লগতে বহুতো পৌৰাণিক সম্পদ উদ্ধাৰ হৈছে যাৰ সময়সীমা খ্রীষ্টাব্দ ৬শ শতিকাৰ পৰা ১২শ শতিকাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা এটা মন্দিৰৰ চৌহদ ইটাৰে সজোৱা আৰু ই উত্তৰা-দক্ষিণাকৈ অৱস্থিত খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা আনটো মন্দিৰৰ চৌহদ শ্ৰীসূৰ্যপাহাৰত থকা পুৰণি পুখুৰীৰ ওচৰত ।
এই ঠাইখনৰ উল্লেখযোগ্য আৱিস্কাৰৰ ভিতৰত মহিষাসুৰমৰ্দিনীৰ মূৰ্তি, গণেশ আৰু কিছু সংখ্যক শিলৰ ভাস্কৰ্য । এই ঠাইৰ খনন কাৰ্যত এটা সৰু পানীৰ কুণ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ই গণেশ কুণ্ড নামেৰে সৰ্বজনবিদিত । ভাৰতীয় পুৰাতাত্বিক জৰীপ বিভাগে খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা বহুতো পৌৰাণিক সম্পদ শ্ৰীসূৰ্যপাহাৰত থকা সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
প্রদর্শিত হোৱা ভাস্কৰ্যবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যবোৰ হ'ল-মহিষাসুৰমৰ্দিনী, গজসিংহ, বিদ্যাধৰ, কীৰ্তিমুখ, পোৰা মাটিৰ বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি, মানুহ, জন্তু কীর্তিমুখ, আমলা, সিংহৰ মুখ আদিয়ে প্রধান । প্রকাশযোগ্য যে এই পাহাৰত অতিকমেও কম একলক্ষ সৰু ডাঙৰ শিৱলিংগ শিলত কটা থকা বুলি জনশ্ৰুতি আছে । ইয়াৰ উপৰি এটা দ্বাদশভূজা প্রকাণ্ড মূর্তি শিলত খোদিত আছে ।
সেয়েহে দ্বাদশ ভূজা মূর্তিটোকেই দশভূজা বুলি ধাৰণা কৰি এই পাহাৰখনৰ আন এটি নাম দশভূজা দেৱস্থান ৰূপে জনাজাত । সূৰ্য পাহাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হৰ মোহন কলিতা ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্বিক দলে ১৯৯৩ চনত পাহাৰখনত খনন কাৰ্য চলাইছিল । খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা ধ্বংসাশেষ আৰু ভাস্কৰ্যবোৰে পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় দিশটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । সূৰ্য পাহাৰত পোৱা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিলত কটা স্তূপবোৰে ইয়াত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চর্চা হৈছিল বুলি সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে । লগতে পাহাৰ খনত এটা ডাঙৰ গ্ৰেনাইট শিলৰ নামনি অংশত জৈন ধৰ্মৰ দুটা মূৰ্তি খোদিত আছে যিয়ে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰমাণ দি আহিছে ।"
লগতে আৰু কয় যে,"প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহত বনভোজকাৰীসকলে বনভোজ খাবলৈ আহি উচ্চ স্বৰত গান বাজনা বজাই আহিছিল । উত্তৰ-পূবৰ ইলোৰা, দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে অভিহিত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠখন হিন্দু, জৈন আৰু বৌদ্ধ এই তিনিটা ধৰ্মৰে উমৈহতীয়া তীর্থস্থান । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাপীঠস্থানখনত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাতো নিতান্তই প্রয়োজন ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আনহাতে পাহাৰখনৰ চতুৰ্দিশে বনৰীয়া হাতী, বান্দৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰিকতিৰ বসতিস্থল । তেনেস্থলত বনভোজকাৰীৰ দলে উচ্চস্বৰত বজোৱা গান বাজনা তথা বিশৃংখল হাই-উৰুমিয়ে তীর্থস্থানখনৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে ।"
ইফালে, বনভোজকাৰীসকলে সততে ব্যৱহাৰ কৰা আমিষ খাদ্যৰ বাবেও তীর্থস্থানখনৰ আধ্যাত্মিকতাত প্ৰভাৱ পৰে বুলি বিবেচনা কৰি মহাপীঠস্থান পৰিচালনা সমিতিয়ে ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহ পৰ্যন্ত শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানৰ চৌহদত বনভোজ সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে দর্শনার্থী, ভ্রমণকাৰী তথা পৰ্যটকৰ বাবে তীৰ্থস্থানৰ দুৱাৰ সদায় খোলা থাকিব বুলি কলিতাই উল্লেখ কৰে । দূৰ-দূৰণিৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে প্ৰয়োজনবোধে নিৰামিষ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি শ্ৰীসূৰ্য মহাপীঠস্থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পদক হৰমোহন কলিতাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত মন্তব্য কৰে ।