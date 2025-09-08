ETV Bharat / state

অসমৰ ক'ত আছে মহাত্মা গান্ধীৰ কৰকমলেৰে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নামঘৰ ?

সমাজৰ বৰ্ণ বৈষম্য দূৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত মহাত্মা গান্ধীৰ কৰকমলেৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নামঘৰ । স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰতিষ্ঠিত এই নামঘৰ ।

Jorhat Harijan Namghar
যোৰহাটৰ হৰিজন নামঘৰ (ETV Bharat)
ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 8:36 PM IST

যোৰহাট : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত নামঘৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । গুৰুজনাই নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ বৰদোৱাত নামঘৰ সাজি অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উপৰিও হৰিনাম, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক অসমীয়া মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে মহাপুৰুষজনাই নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।‌

নামঘৰ কেৱল উপাসনাস্থলীয়ে নাছিল, নামঘৰ আছিল অসমীয়া জাতিৰ বাবে গ্ৰাম্য আদালত স্বৰূপ, এক সামাজিক অনুষ্ঠান য'ত ৰাইজৰ বিবাদ নিষ্পত্তি হৈছিল । সমাজৰ পৰা উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদ আঁতৰাই নামঘৰসমূহে সমতাৰ দৃষ্টান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেনে এটা বিশেষ নামঘৰ আছে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ নগৰী হিচাপে পৰিচিত যোৰহাটত । যাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ কৰকমলেৰে ।

মহাত্মা গান্ধীৰ কৰকমলেৰে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নামঘৰ (ETV Bharat)

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাৰ্তা লৈ ৪ বাৰকৈ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল মহাত্মা গান্ধী । ১৯৩৪ চনত যেতিয়া হৰিজনৰ বাবে আন্দোলনৰ স্বাৰ্থত ওলাইছিল তেতিয়া গান্ধীয়ে অসমকো ভ্ৰমণৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । সেই ভ্ৰমণ কালতে ১৯৩৪ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে যোৰহাটৰ গান্ধীবাদী নেতা কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত নামঘৰটো হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছিল ।

হৰিজন বন্ধু কৃষ্ণনাথ শৰ্মাই ব্যক্তিগত নামঘৰটো হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল যাতে সমাজত অস্পৃশ্য বুলি বিবেচিত লোকসকলে আৰাধনা কৰিব পাৰে । ঠিক তেনেদৰে সেই বছৰতে হৰিজন বন্ধু কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত আউনিআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰয়াত পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ জৰিয়তে গীতা পাঠ কৰোৱাই মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা নগৰৰ মাজমজিয়াৰ দহাবৰা পথত হৰিজনসকলৰ বাবে আন এটা নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । উদ্দেশ্য সমাজৰ পৰা বৰ্ণ বৈষম্য দূৰ কৰা ।

Jorhat Harijan Namghar
মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত নামঘৰ (ETV Bharat)

মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৰিজন নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জিতেন্দ্ৰ গোহাঁইয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত দহাবৰা পথত থকা নামঘৰৰ ভাগি ১৯৩৪ চনত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বাৰ বাবে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল, তেতিয়াই হৰিজনসকলৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।''

''এই নামঘৰ ভাগ এই স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণটো আছিল, সেই সময়ত অসমত বাদ-বিবাদ চলিছিল, অসমত অস্পৃশ্যসকলক নামঘৰত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । সেই সূত্ৰে সবাইবন্ধাৰ কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত মহাত্মা গান্ধীয়ে এই নামঘৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । প্ৰথমতে এই নামঘৰৰ নাম আছিল হৰিজন মন্দিৰ, কালক্ৰমত ইয়াৰ নাম হৰিজন নামঘৰ হ'ল । বৰ্তমান এই নামঘৰত ১০০ ৰো অধিক পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে ।" জিতেন্দ্ৰ গোহাঁইয়ে কয় ।

ইফালে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নামঘৰৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত ৰাজ্য এগৰাকী বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ তথা যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সৌমিত্ৰ পূজাৰীয়ে কয়, "মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমলৈ মুঠ ৪ বাৰ আহিছিল । প্ৰথমবাৰ আহিছিল ১৯২১ চনত । ১৯৩৪ চনত অসমলৈ যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী আহিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল হৰিজনসকলৰ বাবে কাম কৰা । সেই সময়ত তেওঁৰ লগত আহিছিল নিখিল ভাৰত হৰিজন সংঘৰ কেইবাজনো নেতা । মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই সময়ত হৰিজনসকলক গুৰুত্ব দি কামবোৰ কৰি গৈছিল । আমি সকলোৱে জানো মামা কৃষ্ণনাথ শৰ্মাই তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা ব্যক্তিগত নামঘৰতো মহাত্মা গান্ধীৰ উপস্থিতিত হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল ।"

Jorhat Harijan Namghar
মহাত্মা গান্ধীৰ কৰকমলেৰে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা যোৰহাটৰ নামঘৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "সেইটো বছৰতে উচ্চ-নিম্ন বৰ্ণ ভেদাভেদ আঁতৰাই এখন সুন্দৰ সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে দহাবৰা পথত থকা নামঘৰলৈ আহি উক্ত নামঘৰটো হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল । লগতে তেওঁ যোৰহাটৰ মাছৰহাট নামঘৰত পদাৰ্পণ কৰিছিল । ১৯৩৪ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য আছিল অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰি সকলোৰে বাবে এক সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ।"

১৯৩৪ চনতে মহাত্মা গান্ধীয়ে হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰা এই নামঘৰত আজিও প্ৰতিদিনে নাম-প্ৰসংগ চলে । স্থানীয় ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু আই-মাতৃসকলে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা কৰে । কিন্তু এইবোৰৰ মাজতে এই নামঘৰকেইটাই আজিও প্ৰাক-স্বাধীনতাৰ সেই বিশেষ স্মৃতি বহন কৰিছে । যাক লৈ যোৰহাটবাসী গৌৰৱান্বিত ।

লগতে পঢ়ক :এসময়ত নামকাঢ়ি মঞ্চত গীত গাবলৈ মাতিছিল সুধাকণ্ঠই; আজিও সেই স্মৃতি বুকুত লৈ ফুুৰে এজন ভূপেন অনুৰাগীয়ে

JORHATইটিভি ভাৰত অসমMAHATMA GANDHIHARIJAN NAMGHARJORHAT HARIJAN NAMGHAR

