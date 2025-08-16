ETV Bharat / state

'ছাৰ'ক কি কি তথ্য দিব লাগিব ? প্ৰকৃততে কি এই ব্যৱস্থা, কি আছে নিৰ্দেশনাত - SPECIAL INTENSIVE REVISION

ভোটাৰ তালিকাৰ ব্যাপক সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হ'বলৈ বিশেষ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন বিষয়াক । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

The special intensive revision System will also apply in Assam
ভোটাৰ তালিকাৰ ব্যাপক সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 6:08 PM IST

7 Min Read

গুৱাহাটী: বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৫০ লক্ষাধিক ভুৱা ভোটাৰ ধৰা পেলাই দেশৰ ৰাজনীতিত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰা ভোটাৰ তালিকাৰ 'স্পেচিয়েল ইণ্টেনছিভ ৰিভিজ'ন'(ছাৰ) অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়া এইবাৰ অসমতো আৰম্ভ হ'ব । বাংলাদেশী বিদেশীৰ প্ৰসংগই সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল কৰি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াই সকলো জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন বিষয়াক ভোটাৰ তালিকাৰ ব্যাপক সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হ'বলৈ বিশেষ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।

মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াই সকলো জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ লগতে সকলো জিলাৰ ই আৰ অ', এ ই আৰ অ' আৰু বি এল অ'সকলক নিজৰ জিলাতে থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে ডাটা এণ্ট্ৰি অ’পাৰেটৰক অতিৰিক্ত কামৰ বোজা নিদিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । ৰাজ্যৰ মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তই ৪ আগষ্টত প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্দেশনাটোত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত অসমত ১৫/২০ দিনৰ ভিতৰত ভোটাৰ তালিকাৰ ব্যাপক সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু সূচী ঘোষণা কৰা হ'ব ।

লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনৰ সাম্প্ৰতিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আৰু ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ৰাজ্যখনত হ'ব লগা ভোটাৰ তালিকাৰ ব্যাপক সংশোধনী অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে । ইফালে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব লগা ভোটাৰ তালিকাৰ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়াক লৈ দুটা বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিছে ৰাজ্যৰ দুই প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নির্বাচন আয়োগৰ এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়া সম্পৰ্কত সংসদত বিশেষ আলোচনা দাবী কৰাৰ লগতে নির্বাচন আয়োগক শাসকীয় বিজেপি দলে নিজৰ মতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে । ইফালে বিৰোধী দলৰ লগতে কেইবাটাও সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নির্দেশনা:

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়া (Special Intensive Revision) । এই পক্ৰিয়াত নির্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা নিয়োজিত বিষয়াই ঘৰে ঘৰে প্ৰতিজন ভোটাৰক একোখনকৈ ফ'র্ম পূৰণ কৰাব আৰু কেতবোৰ নথি-পত্র জমা ল'ব । পুনৰীক্ষণত জমা দিয়া ফ'ৰ্মখনৰ একপি নিজৰ হাতত ৰাখিব । উল্লেখ্য যে পুনৰীক্ষণত পূৰণ কৰা ফ'ৰ্মখন জমা নিদিলে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন হ'ব ।

এই প্ৰক্রিয়া তিনি স্তৰত হ'ব:

The special intensive revision System will also apply in Assam
১৯৮৭ চনৰ জুলাই মাহৰ আগত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ভোটাৰে কি কি কৰিব লাগিব (ETV Bharat Assam)
  • ১. ১৯৮৭ চনৰ জুলাই মাহৰ আগত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ভোটাৰ

ক) নিজৰ যিকোনো পৰিচয় পত্র

খ) নিজৰ নাম থকা ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকা

The special intensive revision System will also apply in Assam
১৯৮৭ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ২০০২ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ভোটাৰে কি কি কৰিব লাগিব (ETV Bharat Assam)
  • ২. ১৯৮৭ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ২০০২ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ভোটাৰ

ক) নিজৰ যিকোনো পৰিচয় পত্র

খ) জন্মৰ প্ৰ-পত্ৰ

গ) পিতৃ বা মাতৃৰ পৰিচয় পত্র

ঘ) নিজৰ অথবা পিতৃ -মাতৃৰ নাম থকা ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকা

The special intensive revision System will also apply in Assam
২০০২ ৰ পিছত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভোটাৰে কি কি কৰিব লাগিব (ETV Bharat Assam)
  • ৩. ২০০২ ৰ পিছত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভোটাৰ

ক) নিজৰ যিকোনো পৰিচয় পত্র

খ) জন্মৰ প্ৰ-পত্ৰ

গ) পিতৃ -মাতৃ উভয়ৰ পৰিচয় পত্র

ঘ) পিতৃ -মাতৃৰ নাম থকা ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকা

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি আৰু ভোটাৰ সকলে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সাৱধানতা :

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়াৰ (SIR) বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি । ইয়াৰ প্ৰযোজ্যতা সেই ক্ষেত্ৰত য'ত ই আৰ অ' বা বি এল অ'ই পৰীক্ষা চলাই নাইবা ভোটাৰগৰাকীয়ে নির্বাচনী নামাভুক্তিৰ বিষয়ে আপত্তি দাবি দাখিল কৰে ।

পৰিচয় প্রমাণ :

১. EPIC (ভোটাৰ কাৰ্ড) - পৰিচয়ৰ বাবে প্ৰধান নথি

২. যদি EPIC নাই তেন্তে আধাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্রাইভিং লাইচেঞ্চ, পান কার্ড, চৰকাৰী সেৱাৰ পৰিচয় পত্ৰ

বয়সৰ প্ৰমাণ (যদি আবেদনকাৰীৰ বয়স ১৮-২১ বছৰৰ ভিতৰত বা জন্ম তাৰিখত বিতৰ্ক আছে) :

১. পৌৰ নিগম / জন্ম-মৃত্যুৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ

২. দশম শ্ৰেণী বা সমমানৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ (জন্ম তাৰিখ উল্লেখিত)

৩. পাছপর্ট

৪. আধাৰ (যদি জন্ম তাৰিখ UIDত সঁচাকৈয়েই সত্যাপন কৰা আছে)

বাসস্থানৰ প্ৰমাণ (যদি ভোটাৰক অৱস্থান নকৰা বা স্থানান্তৰিত বুলি আপত্তি কৰা হয়):

১. ৰেচন কাৰ্ড

২. ভূমিৰ মালিকানাধীন নথি, পট্টা, জমাবন্দী, নামান্তৰণ কৰাৰ কপি

৩. বিদ্যুত বিল, পানী বিল, গেছ সংযোগৰ শেহতীয়া নথি

৪. ভাড়াৰ চুক্তি আৰু মালিকৰ মালিকানাৰ প্ৰমাণ

৫. চক্ৰ বিষয়া, গাঁও বুঢ়া, গাঁও পঞ্চায়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ।

অতিৰিক্ত সহায়ক নথি :

১. বিবাহৰ প্ৰমাণপত্ৰ (বিবাহৰ ফলত নাম-ঠিকনা সলনি হ'লে)।

২. নাম সলনিৰ গেজেটত প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

৩. পৰিচয়-ঠিকনা সন্দৰ্ভত কোর্টৰ আদেশ।

৪. পূৰ্ববৰ্ষৰ ভোটাৰ তালিকাৰ কপি।

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়াৰ বিৰোধিতা ‘কা’ বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ :

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) বিৰোধী সমন্বয় সমিতি অসমে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্রক্রিয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে । সমিতিৰ সভাপতি ড৹ হীৰেন গোঁহাই আৰু মুখ্য সমন্বয়ক দেৱেন তামুলীয়ে এই সন্দৰ্ভত বিবৃতিযোগে কয়, "এই বিশেষ বিস্তৃত সংশোধনী প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰত ৬৫ লাখতকৈ অধিক নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ খৰ্ব কৰিলে । ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বিহাৰৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সমগ্র বিষয়টো এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে ।"

বিবৃতিত তেওঁ উল্লেখ কৰে,"এচাম খাটিখোৱা দৰিদ্ৰ নাগৰিক, বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা নাগৰিকক স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ হোৱাৰ অজুহাতত ভোটাধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ বাবেই যে নির্বাচন আয়োগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইচাৰাত এই কৃত্রিম সংশোধনী কৰিছে, সি দিনৰ পোহৰৰ দৰে এতিয়া পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"অসমত ২০০৯ৰ পৰা ২০১৯ চনলৈকে প্ৰায় এক দশক কাল উন্নীতকৃত নাগৰিকপঞ্জীত ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিবলৈ নানান নথি-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰোঁতে অসমৰ নাগৰিকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ল । শেষত উকমুকৰ পোৱালিৰ জন্ম হ'ল । উন্নীতকৃত নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা হিন্দু বিদেশী বাদ পৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিক পঞ্জীখন গ্ৰহণ নকৰিলে । তাৰ পৰিৱৰ্তে ২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে অহা হিন্দু বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ চৰকাৰে 'কা’ আইন বলবৎ কৰিলে । কাৰণ অসম চুক্তি অনুসৰি ১৯৭১ চনৰ ২৬ মাৰ্চক সময়সীমা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক উন্নীত কৰা হৈছিল ।"

এতিয়া ভোটাৰ তালিকাৰ ‘বিশেষ বিস্তৃত সংশোধন'ৰ যোগেদি নাগৰিকপঞ্জীত স্থান পোৱা মুছলমানসকলৰ ভোটাধিকাৰ খৰ্ব কৰা হ'ব আৰু 'কা' আইনে সামৰিব নোৱৰা অৰ্থাৎ ২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পাছত অহা হিন্দু বাংলাদেশীক ভোটাধিকাৰ অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবেই নির্বাচন আয়োগে এই কাৰচাজী আৰম্ভ কৰিছে । নির্বাচন আয়োগৰ এই ষড়যন্ত্ৰই অসমীয়া মানুহক অধিক দুৰ্বল আৰু নিশকতীয়া কৰিব ।" নির্বাচন আয়োগৰ এই ষড়যন্ত্ৰৰ ঘোৰবিৰোধিতা কৰি অসমৰ মানুহক আয়োগৰ এই ষড়যন্ত্ৰত ভৰি নিদিবলৈ আহ্বান জনাই ‘কা’ বিৰোধী সমন্বয় সমিতি অসমে ।

উল্লেখ্য যে অসমত হ'ব লগা ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াত নির্বাচন আয়োগে ভোটাৰৰ কোনসমূহ নথি-পত্ৰ গ্রহণযোগ্য বুলি ধৰে সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । অসমৰ ক্ষেত্ৰত আয়োগে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই ।

