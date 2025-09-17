সাজু হৈ উঠিছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ; সোনকালে সম্ভৱ হৈ উঠিব বিমানযাত্ৰা
বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত ৫৪ গৰাকী যাত্ৰী লৈ কলকাতালৈ অন্তিম উৰা মাৰিছিল এখন বিমানে । তাৰ পিচতে বন্ধ হৈ পৰে বিমানবন্দৰটো ।
Published : September 17, 2025 at 10:48 AM IST
তেজপুৰ : চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰৰ শেষৰফালে ৰাণৱে’ৰ পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ বিমান বন্দৰৰ । ৰাণৱে’ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱাৰ পিছত ২০২৬ চনৰ মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত তেজপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ বিমান চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই কথা সদৰী কৰিছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ প্ৰাধিকাৰী জি শিৱ কুমাৰে ।
উল্লেখ্য় যে ৰাজ্য চৰকাৰে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ জ্যোতি-বিষ্ণু নামেৰে নামকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বিগত ২০২৪ বৰ্ষৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ আৰু তিনিদিনীয়াকৈ লাভ কৰা বিমানসেৱা বন্ধ হৈ আছে । চলিত বৰ্ষৰ জুনত ৰাজ্য চৰকাৰে তেজপুৰ শালনিবাৰী বিমানবন্দৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ নামত পুনৰ নামকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ পঠিয়াব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ প্ৰাধিকাৰী জি শিৱ কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা যাত্ৰীবাহী বিমানৰ চলাচল বিগত বৰ্ষৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ লৈ বন্ধ হৈ থাকিব । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ যি ৰাণৱে’ সেয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তেজপুৰ ঘাটিৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে । এই ৰাণৱে’ৰ উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পটোৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । শালনিবাৰী যাত্ৰীবাহী বিমানবন্দৰ ১ বছৰ ৬ মাহ পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ থাকিব ।" ফলস্বৰূপে ঘৰুৱা যাত্ৰীৰ লগতে বিমানবন্দৰৰ লগত জড়িত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ব্যাঘাত জন্মিছে ।
এই বিমানবন্দৰৰ জৰিয়তে থলুৱা একাংশ নিবনুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ যাত্ৰীবাহী গাড়ীৰ সেৱা আগবঢ়াই উপাৰ্জনমুখী হৈছিল; কিন্তু সেই সেৱা এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাত এক আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে । বিগত ছেপ্টেম্বৰত মুঠ ৫৮ গৰাকী যাত্ৰী কলকাতাৰ পৰা তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰায় আৰু ৫৪ গৰাকী যাত্ৰী লৈ কলকাতালৈ শেষৰ দিনটোত উৰা মাৰি এই মাজৰ সময়ছোৱাত স্তব্ধ হৈ পৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে বিশেষ ভি আই পি বা জৰুৰী বিমান অৱতৰণৰ বাবে বায়ুসেনা কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰিত কৰা নিয়ম অনুসৰি চলি আহিছে ।
তেজপুৰ বিমানবন্দৰ স্থাপন :
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰ চহৰৰ পৰা ১২ কিলোমিটাৰ নিলগত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ৫০০ মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত তেজপুৰ বিমানবন্দৰ । ১৯৪২ চনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত শালনিবাৰীত স্থাপন কৰা এই বিমানবন্দৰৰ এটা টাৰ্মিনেলো আছে । মুঠ ৪০০ যাত্ৰী অহা-যোৱাৰ বাবে ৰখিব পাৰে । এই বিমানবন্দৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ১৯৪২ ৰয়েল ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চে স্থাপন কৰা । এই বিমানবন্দৰটো পিছলৈ ইউ এছ এ এফে বোমাৰু বিমানৰ ঘাটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । তেজপুৰ চহৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৯ কিলোমিটাৰ । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৫৯ চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
আনহাতে, সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰী সেৱা উপলক্ষে বিমানবন্দৰ কৰ্মচাৰী চি আই এছ এফৰ কৰ্মীয়ে ৰক্তদান কৰিছে । এই যাত্ৰী সেৱা দিৱস ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ বিভাগে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰাৰ দৰে এইবাৰো দেশৰ সকলো বিমানবন্দৰত আয়োজন কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাত্ৰী সকলক তেওঁলোকৰ দূৰণিৰ যাত্ৰাৰ সময়ত যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে তাৎক্ষণিক ভাৱে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে বিমানৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই বিভাগত মনোনিবেশ কৰাৰ বাবে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত ছাত্র-ছাত্ৰীলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব দিয়ে প্ৰাধিকাৰী কুমাৰে ।
তেজপুৰ কলকাতা বিমান :
পূৰ্বতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ২৫ জুনৰ পৰা সংযোগ হৈছিল তৃতীয় খন যাত্ৰীবাহী বিমান স্পাইছ জেট । প্ৰথম দিনাই মুঠ ৩০ গৰাকী যাত্ৰীৰে তেজপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ সংযোগ স্থাপন কৰা স্পাইছ জেটৰ ৭০ খন আসনৰ বিমানখনৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত ৯০ খন আসনৰ যাত্ৰীবাহী বিমান চলাচল কৰিছিল । সেই সময়ত তেজপুৰ বিমানবন্দৰ পৰা নিতৌ দিনৰ ১২.৫৫ বজাত কলকাতা সংযোগী বিমানৰ বাবে তেজপুৰ চহৰৰ যাত্ৰী সকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনায় আহিছিল । ইয়াৰ উপৰি দুখন এয়াৰলাইন্সৰ বিমান গুৱাহাটী, পাছিঘাট, তেজপুৰ হৈ কলকাতালৈ দৈনিক চলাচল কৰি আছিল ।
পূৰ্বতে সপ্তাহত তিনিদিন কলকাতা সংযোগী বিমান চলাচল কৰিছিল যদিও সেয়া বিমান কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ খেয়াল খুচিমতে যাত্ৰীৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াইছিল । তেজপুৰ চহৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী থকা স্বত্বেও চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই কোনো ভ্ৰূক্ষেপ কৰা নাছিল ।
উল্লেখ্য় যে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ বায়ুসেনা ঘাটিৰ লগত সংযোগ থকাৰ বাবে বিমানবন্দৰত বহু যাত্ৰীৰ প্ৰবেশত অসুবিধাৰো সন্মুখীন হয় । কাৰণ যাত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বহুতো সুৰক্ষাৰ মাজেৰে যাব লাগে । বিমানবন্দৰ কাষতে লাগি থকা তেজপুৰ বায়ুসেনা বাহিনীৰ ৰাণৱে’ৰ এটা প্ৰৱেশ পথ থকাৰ লগতে সামৰিক যুদ্ধৰ বিভিন্ন বিমান সমূহৰ কৌশলগত চলাচল হৈ থাকে । আনহাতে পূৰ্বতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ পৰা এয়াৰলাইন্সৰ বিমান তেজপুৰ-লীলাবাৰী, তেজপুৰ-গুৱাহাটী ২০২৪ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে তিনিদিনীয়াকৈ চলি আছিল । সেয়া সপ্তাহত তিনিদিন বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ আৰু দেওবাৰে চলাচল কৰিছিল ।