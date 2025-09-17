ETV Bharat / state

সাজু হৈ উঠিছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ; সোনকালে সম্ভৱ হৈ উঠিব বিমানযাত্ৰা

Tezpur Airport
ডিচেম্বৰত ৰাণৱেৰ পুনৰ নিৰ্মান সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ বিমান বন্দৰৰ (ETV Bharat Assam)
Published : September 17, 2025 at 10:48 AM IST

তেজপুৰ : চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰৰ শেষৰফালে ৰাণৱে’ৰ পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ বিমান বন্দৰৰ । ৰাণৱে’ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱাৰ পিছত ২০২৬ চনৰ মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত তেজপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ বিমান চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই কথা সদৰী কৰিছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ প্ৰাধিকাৰী জি শিৱ কুমাৰে ।

উল্লেখ্য় যে ৰাজ্য চৰকাৰে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ জ্যোতি-বিষ্ণু নামেৰে নামকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বিগত ২০২৪ বৰ্ষৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ আৰু তিনিদিনীয়াকৈ লাভ কৰা বিমানসেৱা বন্ধ হৈ আছে । চলিত বৰ্ষৰ জুনত ৰাজ্য চৰকাৰে তেজপুৰ শালনিবাৰী বিমানবন্দৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ নামত পুনৰ নামকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ পঠিয়াব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

ডিচেম্বৰত ৰাণৱেৰ পুনৰ নিৰ্মান সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ বিমান বন্দৰৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ প্ৰাধিকাৰী জি শিৱ কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা যাত্ৰীবাহী বিমানৰ চলাচল বিগত বৰ্ষৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ লৈ বন্ধ হৈ থাকিব । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ যি ৰাণৱে’ সেয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তেজপুৰ ঘাটিৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে । এই ৰাণৱে’ৰ উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পটোৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । শালনিবাৰী যাত্ৰীবাহী বিমানবন্দৰ ১ বছৰ ৬ মাহ পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ থাকিব ।" ফলস্বৰূপে ঘৰুৱা যাত্ৰীৰ লগতে বিমানবন্দৰৰ লগত জড়িত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ব্যাঘাত জন্মিছে ।

Tezpur Airport
ডিচেম্বৰত ৰাণৱেৰ পুনৰ নিৰ্মান সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ বিমান বন্দৰৰ (ETV Bharat Assam)

এই বিমানবন্দৰৰ জৰিয়তে থলুৱা একাংশ নিবনুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ যাত্ৰীবাহী গাড়ীৰ সেৱা আগবঢ়াই উপাৰ্জনমুখী হৈছিল; কিন্তু সেই সেৱা এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাত এক আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে । বিগত ছেপ্টেম্বৰত মুঠ ৫৮ গৰাকী যাত্ৰী কলকাতাৰ পৰা তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰায় আৰু ৫৪ গৰাকী যাত্ৰী লৈ কলকাতালৈ শেষৰ দিনটোত উৰা মাৰি এই মাজৰ সময়ছোৱাত স্তব্ধ হৈ পৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে বিশেষ ভি আই পি বা জৰুৰী বিমান অৱতৰণৰ বাবে বায়ুসেনা কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰিত কৰা নিয়ম অনুসৰি চলি আহিছে ।

তেজপুৰ বিমানবন্দৰ স্থাপন :

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰ চহৰৰ পৰা ১২ কিলোমিটাৰ নিলগত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ৫০০ মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত তেজপুৰ বিমানবন্দৰ । ১৯৪২ চনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত শালনিবাৰীত স্থাপন কৰা এই বিমানবন্দৰৰ এটা টাৰ্মিনেলো আছে । মুঠ ৪০০ যাত্ৰী অহা-যোৱাৰ বাবে ৰখিব পাৰে । এই বিমানবন্দৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ১৯৪২ ৰয়েল ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চে স্থাপন কৰা । এই বিমানবন্দৰটো পিছলৈ ইউ এছ এ এফে বোমাৰু বিমানৰ ঘাটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । তেজপুৰ চহৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৯ কিলোমিটাৰ । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৫৯ চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।

Tezpur Airport
তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ ভিতৰভাগ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰী সেৱা উপলক্ষে বিমানবন্দৰ কৰ্মচাৰী চি আই এছ এফৰ কৰ্মীয়ে ৰক্তদান কৰিছে । এই যাত্ৰী সেৱা দিৱস ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ বিভাগে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰাৰ দৰে এইবাৰো দেশৰ সকলো বিমানবন্দৰত আয়োজন কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাত্ৰী সকলক তেওঁলোকৰ দূৰণিৰ যাত্ৰাৰ সময়ত যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে তাৎক্ষণিক ভাৱে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে বিমানৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই বিভাগত মনোনিবেশ কৰাৰ বাবে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত ছাত্র-ছাত্ৰীলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব দিয়ে প্ৰাধিকাৰী কুমাৰে ।

তেজপুৰ কলকাতা বিমান :

পূৰ্বতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ২৫ জুনৰ পৰা সংযোগ হৈছিল তৃতীয় খন যাত্ৰীবাহী বিমান স্পাইছ জেট । প্ৰথম দিনাই মুঠ ৩০ গৰাকী যাত্ৰীৰে তেজপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ সংযোগ স্থাপন কৰা স্পাইছ জেটৰ ৭০ খন আসনৰ বিমানখনৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত ৯০ খন আসনৰ যাত্ৰীবাহী বিমান চলাচল কৰিছিল । সেই সময়ত তেজপুৰ বিমানবন্দৰ পৰা নিতৌ দিনৰ ১২.৫৫ বজাত কলকাতা সংযোগী বিমানৰ বাবে তেজপুৰ চহৰৰ যাত্ৰী সকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনায় আহিছিল । ইয়াৰ উপৰি দুখন এয়াৰলাইন্সৰ বিমান গুৱাহাটী, পাছিঘাট, তেজপুৰ হৈ কলকাতালৈ দৈনিক চলাচল কৰি আছিল ।

Blood donation in Tezpur Airport
যাত্ৰী সেৱা উপলক্ষে বিমানবন্দৰত ৰক্তদান (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে সপ্তাহত তিনিদিন কলকাতা সংযোগী বিমান চলাচল কৰিছিল যদিও সেয়া বিমান কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ খেয়াল খুচিমতে যাত্ৰীৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াইছিল । তেজপুৰ চহৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী থকা স্বত্বেও চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই কোনো ভ্ৰূক্ষেপ কৰা নাছিল ।

উল্লেখ্য় যে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ বায়ুসেনা ঘাটিৰ লগত সংযোগ থকাৰ বাবে বিমানবন্দৰত বহু যাত্ৰীৰ প্ৰবেশত অসুবিধাৰো সন্মুখীন হয় । কাৰণ যাত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বহুতো সুৰক্ষাৰ মাজেৰে যাব লাগে । বিমানবন্দৰ কাষতে লাগি থকা তেজপুৰ বায়ুসেনা বাহিনীৰ ৰাণৱে’ৰ এটা প্ৰৱেশ পথ থকাৰ লগতে সামৰিক যুদ্ধৰ বিভিন্ন বিমান সমূহৰ কৌশলগত চলাচল হৈ থাকে । আনহাতে পূৰ্বতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ পৰা এয়াৰলাইন্সৰ বিমান তেজপুৰ-লীলাবাৰী, তেজপুৰ-গুৱাহাটী ২০২৪ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে তিনিদিনীয়াকৈ চলি আছিল । সেয়া সপ্তাহত তিনিদিন বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ আৰু দেওবাৰে চলাচল কৰিছিল ।

