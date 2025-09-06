দোকানলৈ যাওতে সাৱধান ! মাংস-কণীৰ দোকানত এতিয়া জুই

ETV Bharat / state

দোকানলৈ যাওতে সাৱধান ! মাংস-কণীৰ দোকানত এতিয়া জুই

আকৌ বাঢ়িল নিত্যব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম । বাঢ়িল মাংস-কণীৰ দামো । পৰিল সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙোণ । এক প্ৰতিবেদন ।

বৃদ্ধি পালে মাংস-কণীৰ দাম (ETV Bharat Assam)
Published : September 6, 2025

গুৱাহাটী: অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক । মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ কৰাৰ সময়তে পুণৰ বৃদ্ধি পাইছে মাংস আৰু কণীৰ দাম । কিন্তু কাণসাৰ নাই চৰকাৰ তথা যোগান বিভাগৰ ।

প্ৰতিকিলোগ্ৰাম ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসত ৪০-৫০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে প্ৰতি প্লেট কণীত ১০-২০ টকা পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । উৎসৱৰ বতৰ অহাৰ লগে লগে মাংস-কণীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ সুযোগ লৈ মাংস-কণীৰ দাম যোগনিয়াৰসকলে অকস্মাতে বৃদ্ধি কৰিছে ।

আকৌ বাঢ়িল নিত্যব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উলুবাৰীৰ মুৰ্গী মাংস ব্যৱসায়ীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "বিগত এসপ্তাহৰ পৰা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে । প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মাংসত ৪০-৫০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।

দাম বাঢ়িল কণীৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতি কিলোগ্ৰাম গোটা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংস ১৮০ টকা আৰু কটা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংস ২৮০-৩০০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে । বিগত এসপ্তাহৰ পৰা মাংসৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । কাইলৈ আৰু দহ টকাকৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

পূৰ্বৰ দামৰ সৈতে তুলনা কৰি আন এজন মাংস বিক্ৰেতাই কয়, "এসপ্তাহ আগত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী গোটা প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ দাম আছিল ১৩০-১৫০ টকা আৰু বৰ্তমান ১৮০-২০০ টকা ।

দাম বাঢ়িল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে কটা ব্ৰইলাৰ মাংস প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২৩০-২৪০ টকা আগতে আছিল ৷ বৰ্তমান ২৮০-৩০০ টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে । ইপিনে হাঁহৰ জোৰা ৬০০ পৰা ৮০০-৯০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।"

আনহাতে প্ৰতি প্লেট কণীৰ মূল্য ২০০-২২০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । বিগত এসপ্তাহৰ পৰা কণীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতি প্লেটত ১০-৩০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে । এগৰাকী কণী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "কণীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আমি সমস্যাত পৰিছোঁ । দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত গ্ৰাহকেও কমকৈ কিনিছে । লাভ কমকৈ হৈছে ।"

দাম বাঢ়িল হাঁহৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে দাইল, মিঠাতেল, গাখীৰৰ সমান্তৰালভাৱে মাংস আৰু কণীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া মূৰে কঁপালে হাত দিছে সাধাৰণ ৰাইজে ।"

