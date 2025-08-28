ETV Bharat / state

ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সম্প্ৰতি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা । এনেকৈ দাম কমি গৈ থাকিলে উদ্যোগটোৱেই শেষ হৈ যোৱাৰ আশংকা ।

এটি কলি দুটি পাতে কন্দুৱাইছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 6:27 PM IST

সৰুপথাৰ: অসম বুলিলেই চাহপাত । অসমৰ চাহপাত ৰপ্তানি হয় বিভিন্ন দেশলৈ । বৰ্তমান সময়ত অসমৰ কেঁচা চাহপাতৰ ন্যূনতম মূল্যৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল । কিয়নো ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হৈছে কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য । ১০-১১ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে দাম । ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সম্প্ৰতি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা । এনেকৈ দাম কমি গৈ থাকিলে উদ্যোগটোৱেই শেষ হৈ যোৱাৰ আশংকা কৰিছে চাহ খেতিয়কৰ লগতে দল-সংগঠনসমূহে ।

বিগত দুটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে ই টিভি ভাৰত অসমত চাহপাতৰ নিম্নগামী মূল্যক লৈ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি । এই খবৰ প্ৰকাশৰ দুটা সপ্তাহৰ পিছতেই কিন্তু হোৰাহোৰে কমিছে চাহপাতৰ দাম । এতিয়া কৃষকসকলে ১১ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে । কৃষকসকলে পাত তুলিবলৈ প্ৰতি কেজিত মজুৰি দিবলগীয়া হয় ৫ টকা । ইয়াৰোপৰি সাৰকে ধৰি কীটনাশক ঔষধৰ নামত খৰচ কৰিবলগীয়া হয় কিছু ধন । মুঠৰ ওপৰত খেতিয়কসকলৰ লাভৰ শতাংশ শূন্য বুলি ক'লেও মিছা কোৱা নহয় ।

অসমৰ চাহ উদ্যোগলৈ নামিছে ভাবুকি (ETV Bharat Assam)

বৃহত্তৰ টেঙানী অঞ্চল গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত । অঞ্চলটোৰ ৪২ খন গাঁৱৰে কৃষকসকল চাহপাতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কৃষকসকলে ধান, শাক-পাচলিৰ খেতি টেঙানী অঞ্চলত কৰে যদিও অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈ উঠিছে চাহপাতৰ যোগেদি । অঞ্চলটোৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ১৫/১৬ লাখ কেজি কেঁচা চাহপাত উৎপাদিত হয় । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৫০-৭৫ হাজাৰ কেজি কেঁচা চাহপাত অঞ্চলটোৰ পৰা বিক্ৰী হয় । স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা অনুসৰি টেঙানী অঞ্চলটোৰ ৪২ খন গাঁৱত প্ৰায় ২০০০ চাহ খেতিয়ক আছে ।

অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে চাহপাতৰ খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে । কেঁচা চাহপাতৰ প্ৰতি কেজি চলিত মাহত ১৬, ১৭, ১৮ টকা মূল্য পাইছিল । কিন্তু এতিয়া সেই মূল্যও যেন হোৰাহোৰে কমি ১১ টকালৈ নিম্নগামী হয় । যাৰ ফলত মূৰে-কপালে হাত দিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ।

গোলাঘাটৰ টেঙানী অঞ্চলটোত চাহ খেতি কৰিবলৈ কৃষকসকলে যথেষ্ট ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । চাহৰ বাগানসমূহত যি কীটনাশক দ্ৰব্য, সাৰ প্ৰয়োগৰ নামতেই যথেষ্ট অৰ্থ খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । কিয়নো কীটনাশক দ্ৰব্যকে ধৰি অন্যান্য সাৰ, ভিটামিন জাতীয় সামগ্ৰীসমূহৰ বৰ্তমানৰ আকাশলংঘী দাম । ইয়াৰোপৰি কেঁচা চাহগছৰ পাত তুলিবলৈ মজুৰিৰ নামত যথেষ্ট খৰচ হয় । ১ কেজি চাহপাত তুলিবলৈ ৫ টকা দৰ । গতিকে প্ৰতিকেজিত ৫ টকাকৈ দিয়াৰ উপৰিও কীটনাশক দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰাত কৃষকসকলৰ লাভৰ পৰিমাণ তেনেই নগণ্য হৈ পৰে ।

চাহ খেতিয়কসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

টেঙানী অঞ্চলৰ পাঁচঘৰীয়া গাঁৱৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বলিন গগৈয়ে কয়, ‘‘চাহপাতৰ মূল্য যি হাৰত নিম্নগামী হৈছে, আধি বুলি ক'লেও চিঙিবলৈ উপায় নাইকীয়া হৈছে । চলিত বৰ্ষত মে'-জুনলৈকে ভাল পাতৰ দাম ৩০ টকা কেজি পৰিছিল । ভাল পাতেই দিও আমি । এতিয়া যিমান ভাল পাত দিলেও ১০, ১১, ১২ টকাতকৈ ওপৰত দাম পোৱা নাই । আমাৰ এতিয়া বৃহৎ লোকচান হৈছে । প্ৰথমতে আমি যিটো পাইছিলো এতিয়া ৪ ভাগৰ এভাগহে পাইছো । মে'-জুন মাহত ১ ৰাউণ্ডত পাতৰ পৰা ৩০/৩৫ হাজাৰ টকা পাওঁ, এতিয়া কিন্তু ইয়াৰ ৪ ভাগৰ এভাগহে পাওঁ, এনেকুৱাই পৰিস্থিতি হৈছে । এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ থাকিলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সম্পূৰ্ণ নিঃশেষ হৈ যাব । সংসাৰ চলাবলৈও যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে । এনেকুৱা হৈ থাকিলে ১ বছৰো সময় নালাগে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক নাইকীয়া হৈ যাব ।’’

টেঙানী অঞ্চলত থকা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ এখন চাহ বাগিচা (ETV Bharat Assam)

টেঙানী অঞ্চলৰ পাঁচঘৰীয়া গাঁৱৰ খেতিয়ক বিপুল শইকীয়াই কয়, ‘‘বিগত বছৰসমূহত ১ ৰাউণ্ড কেঁচা চাহৰ পাত বিক্ৰী কৰিলে ৪০ হাজাৰ টকা পাওঁ । এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে সেই একেই পাত ইমানেই নিম্নগামী হ'ল যে পাত বিক্ৰী কৰি ১০ হাজাৰ টকা পাবলৈও কঠিন । যাৰ ফলত পৰিয়াল পোহ-পাল দিবলৈ, ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়ুৱাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে । ১ মাহত দুবাৰকৈ পাত চিঙি বিক্ৰী কৰিব পাৰো । এতিয়া এনেকুৱা হৈছে দাম কমি যোৱাৰ ফলত চাহ পাতত সাৰ দিবলৈও অসুবিধা হৈছে, কিয়নো সাৰ কিনিবলৈ বহু টকা খৰচ হয় ।’’

এই সন্দৰ্ভত টেঙানী অঞ্চলৰ এজন চাহ খেতিয়কে কয়, ‘‘আমি এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক । চাহৰ ওপৰতেই আমাৰ ভৰষা । এতিয়া চাহৰ যিটো মূল্য একেবাৰে নিম্নগামী । বজাৰত আমি ১০ টকাৰ পৰা ১১ টকাত কেঁচা চাহপাত বিকিবলগীয়া হৈছে । চাহপাত চিঙা মানুহক দিয়া, পাতত সাৰকে ধৰি কীটনাশকৰ লগতে অন্যান্য খৰচ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰফলত এনেধৰণৰ মূল্যত আমি একো নাপাও । আমাৰ ঘৰ-সংসাৰ চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে ৷ আমি কৃষিজীৱী মানুহ, চাহৰ ওপৰতেই ভৰষা । চাহৰ যি নিম্নগামী মূল্য এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে । ফেক্টৰীৰ মালিকৰ গাতেই দোষ নে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আমি নাজানো । চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই, কৃষকে কি পাইছে কি পোৱা নাই । যদিহে এনেদৰে থাকে তেনেহ’লে চাহৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰ হ’ব । আমি এতিয়া কম দাম হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে দেখিছে চাহপাত দীঘল হৈ গৈছে, ছিঙিব নোৱাৰা অৱস্থা । যদি চাহপাতৰ নামত সকলো খৰচ কৰিও যদি ১০ টকা নাপাওঁ, তেন্তে কাটি পেলোৱাই ভাল । কৃষকসকলৰ একেবাৰে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা ।’’

আছু নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আনহাতে, আছু নেতা সীমান্ত বৰাই কয়, ‘‘আমি আজি যি ঠাইত উপস্থিত আছো, এই টেঙানী অঞ্চলটো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে চাহ খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা মুখ্য স্থল বুলি ক’ব পাৰি । যোৱা দুটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে চাহ খেতিয়কসকলে চাহপাতৰ মূল্য লাভ কৰিছিল ১৫/১৬ টকা । দুটা সপ্তাহতেই ইমানেই নিম্নগামী ৰূপ পালে, যাৰ মূল্য হ’লগৈ ১০ টকাৰ পৰা ১১ টকা । এটা কথা মনকৰিবলগীয়া যে চাহ খেতিয়কসকলে চাহপাত ছিঙা খেতিয়কসকলক প্ৰতিকেজিত ৫ টকা দিবলগীয়া হয় । ইয়াৰোপৰি প্ৰতিপালনৰ লগতে ৰাসায়নিক আৰু কীটনাশক দ্ৰব্যৰ বাবদ ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । এইক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰাৰ লেখীয়া হৈছে । আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছিলো যে টি ব’ৰ্ডৰ ব্যক্তিসকল, চাহৰ উদ্যোগপতিসকলৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভাগটোৱে লগ লাগি এটা আলোচনাত মিলিত হ’ব লাগে, যি আলোচনাই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ এই উদ্যোগটো অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি সবল কৰা উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।’’

ছিঙাৰ পিছত দমাই থোৱা কেঁচা চাহপাতসমূহ (ETV Bharat Assam)

কিয় কমিছে চাহপাতৰ দাম

কেঁচা চাহপাতৰ দাম কমাৰ কাৰণটো খেতিয়কসকলৰ জ্ঞাত নহয় । কিন্তু এটা বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে যে, চাহ ফেক্টৰীবিলাকে এজেণ্টবিলাকৰ পৰা কম দামত পাত ক্ৰয় কৰিছে । কিয়নো শুকান চাহপাত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই । আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত শুকান চাহপাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই দাম কমিছে । কিন্তু এই কথাটো কিমানদূৰ সত্য সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । পৰৱৰ্তী সময়ত সমীক্ষাৰ পিছতেহে গম পোৱা যাব যে কিয় দাম কমিছে চাহপাতৰ ।

গোলাঘাটৰ ওপৰিও যোৰহাটৰ ফেক্টৰীলৈ যায় টেঙানিৰ চাহপাত

জিলাখনৰ টেঙানি অঞ্চলত উৎপাদিত কেঁচা চাহপাত বৰপথাৰ, বৰপথাৰৰ দীঘলী, দুৱৰণি, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, কমাৰবন্ধা, জামুগুৰি, যোৰহাটৰ ফেক্টৰীলৈ লৈ যোৱা হয় ।

ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ শাখা

ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ শাখা টেঙানিত আছে নে নাই জানিব পৰা হোৱা নাই । জিলা পৰ্যায়ত পূৰ্বতে গোলাঘাত জিলা চাহ খেতিয়ক সন্থা আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ কিন্তু বৰ্তমান যদি চাহ খেতিয়কৰ সন্থা আছে তেনেহ'লে চাহপাতৰ নিম্নগামী মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।

