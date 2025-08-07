তিনিচুকীয়া: এজনী আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীক মঙলবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ বাইপাছ পথত মাউতে লৈ গৈ থকাৰ হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য কোনো দৰদী লোকে ভিডিঅ' কৰি সামাজিক মাধ্যমত ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতে চৌদিশে বিয়পি পৰে আৰু জোকাৰি যায় ৰাজ্য । তাৰ পাছতে চকু পৰে জিলা প্ৰশাসন, বন বিভাগ তথা পৰিবেশকৰ্মীৰ ।
পৰৱৰ্তী সময়ত নিশাই বাইপাছ পথৰ কাষৰ কৃষ্ণ মাঝিৰ ঘৰৰ চৌহদত নিশাটো হাতীটোক আশ্ৰয় দিয়া হয় । তাৰ পাছতে হাতীজনীৰ কাষত উপস্থিত হয় ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া, বন বিভাগ, চিকিৎসকৰ দল তথা পৰিৱেশকৰ্মী । বন বিভাগৰ দলটোৱে হাতীজনীৰ নথি-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাত সকলো ঠিকে আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ চিকিৎসকৰ দলটোৱে মাউতৰ হাতত কিছু ঔষধ প্ৰদান কৰি আঁতৰি যায় ।
সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অস্থায়ী মাউত প্ৰদীপ মৰাণে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, “হাতীজনীৰ নাম মাণিকী । মাণিকী যোৰহাটৰ ৰুচী চেতিয়া নামৰ এজন লোকৰ । হাতীজনীৰ বয়স প্ৰায় ৪৮ বছৰ । এতিয়া কাকপথাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছিল হাতীজনী । কাকপথাৰৰ পৰা মাকুম পাঁওতে হাতীজনীৰ ৬ দিন সময় লাগিছিল । হাতীজনীয়ে প্ৰায় দুবছৰ আগতে অৰুণাচলত কাঠৰ কুণ্ডা পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"হাতীজনী সেই সময়ত দীঘলীয়া সময় একে ঠাইত পৰি আছিল । বহু চিকিৎসা কৰাৰ পাছত কিছু সুস্থ হৈ উঠে যদিও ভৰিটো চিধা হৈ নুঠিল । শেহতীয়াকৈ হাতীজনীক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণেই কাকপথাৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল । প্ৰদীপ মাউতে ডিব্ৰুগড়লৈকে লৈ যোৱাৰ কথা আছিল । হাতীজনীক শেহতীয়াকৈ ৰুচী চেতিয়াৰ ভাতৃ মৃদুল চেতিয়াই চোৱাচিতা কৰি আছিল । কাকপথাৰৰ পৰা বন বিভাগে হাতীজনীক গাড়ীত উঠাই নিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও গৰাকীয়ে খোজকঢ়াই নিবলৈ দিয়ে ৷”
পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ হাতীজনীক পৰ্যবেক্ষণ কৰি কয়, "বন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে হাতীজনীক তিনিদিন জিৰণি দিয়াৰ লগতে হাতীজনীৰ গৰাকীক গাড়ীত উঠাই গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ লগতে উচিত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ হাতীজনীক চিকিৎসা কৰিবলৈ বনতাৰাৰ পৰা কাজিৰঙা নতুবা গুৱাহাটীত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকৰ দল আহিব । ইয়াৰ উচিত চিকিৎসা ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব । ইফালে, হাতীজনীৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ৷”
আনহাতে, এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ ম’তে হাতীজনীক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সময়তে উচিত চিকিৎসা কৰা হ’লে বৰ্তমান এনেদৰে নাথাকে । হাতীৰ মালিকে হাতীজনীক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান নকৰিলে ।