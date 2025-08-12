গুৱাহাটী : অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে আহ্বান জনোৱাটো নতুন কথা নহয় । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনা অসমে । কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ ভয়-ভাবুকিৰ ওচৰত সেও নামানি ১৫ আগষ্টত মুক্তমনে, স্বতঃস্ফূর্তভাৱে আৰু সৰ্বাত্মকৰূপেৰে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ অসমবাসীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনা অসমে ।
সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি কাঞ্চন নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক আকাশ শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ লগতে ১৫ আগষ্টত অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাই আলফা স্বাধীনে বিবৃতি জাৰি কৰিছে । যিটো বিবৃতিত পুৰণি, অর্থহীন কথা বিলাকৰে পুনৰাবৃত্তি কৰি থকা হৈছে । শব্দ আৰু ভাষাৰ কাৰচাজিৰে এই একেখিনি কথা কৈ কৈয়েই পৰেশ বৰুৱাহঁতে বিগত বছৰবোৰত তথাকথিত স্বাধীনতাৰ সপোন দেখুৱাই শ শ থলগিৰি লোকক মৃত্যুৰ মুখলৈ থেলি দিলে ।"
সংগঠনটোৰ নেতাদ্বয়ে লগতে কয়, "পৰেশ বৰুৱাৰ নিচিনা চীন আৰু বাংলাদেশৰ গোলাম এজনে বা আলফা স্বাধীনৰ নিচিনা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ গোলাম সংগঠন এটাই অসমক কাৰোবাৰ গোলাম বুলি কোৱাটো বা তথাকথিত স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা বুলি কোৱাটোৱেই এক চূড়ান্ত হাস্যকৰ ঘটনা । অসমৰ ৰাইজে পৰেশ বৰুৱাহঁতৰ ভণ্ডামী ভালদৰেই বুজি পাইছে ।"
আনহাতে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক মিঠুন দাসে কয়, "ৰাজ্যৰ থলগিৰি জনতাই এতিয়া নিজৰ প্ৰকৃত শত্রু কোন সেয়াও স্পষ্ট ৰূপত বুজি উঠিছে আৰু সেই শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
পৰেশ বৰুৱাক ইছলামিক সম্প্ৰসাৰণবাদী চক্ৰৰ দালাল বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ ভৱিষ্যতে অসম বিষয়ত কোনোধৰণৰ মাত নামাতিবলৈকো আলফা স্বাধীনক সকীয়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, "পৰেশ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ দস্যু বাহিনীটো এতিয়া অসমৰ জনজীৱনত একেবাৰেই অপ্রাসংগিক ।"