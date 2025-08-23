গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ লগতে দেশে-বিদেশে উদযাপন কৰা হ'ব ভাৰতৰত্ন ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষিকী । ৰাজ্যৰ বৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাই বছৰজোৰা বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ।
অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত জাতীয় গৌৰৱ, জাতীয় আৱেগ ভূপেন হাজৰিকাৰ এশবছৰীয়া ওপজা দিন । ওপজা দিনত সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি । ৰাজ্যবাসীৰ লগতে দেশে-বিদেশে থকা প্ৰবাসী অসমীয়াই সুধাকণ্ঠৰ ওপজা দিন উদযাপন কৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
অসম চৰকাৰেও সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ইফালে অসম সাহিত্য সভাই ৰাজ্যৰ লগতে দেশে-বিদেশে স্বনামধন্য অসমীয়াগৰাকীৰ ওপজা দিন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ।
অসম সাহিত্য সভাৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী
সুধাকণ্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ প্ৰসংগত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয়, "ড০ ভূপেন হাজৰিকা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিল । অসম সাহিত্য সভাৰ আসন অলংকৃত কৰি অসম সাহিত্য সভাক যি মৰ্যাদা দিলে সেই মৰ্যাদা অসম সাহিত্য সভাই গভীৰ প্ৰত্যয়েৰে উপলব্ধি কৰে । সেই অচিলা লৈয়ে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বৰেণ্য পুৰুষজনক জন্ম শতবৰ্ষত স্মৰণ কৰাৰ নিমিত্তে অসম সাহিত্য সভাই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চিৰাঙত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই এই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰেই অংশ হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ দেশে-বিদেশে থকা শাখাসমূহে অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ ওপজা দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰা হ'ব । তদুপৰি, অসমত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰায় এহাজাৰখন শাখা সভাই সেই দিনটোত জন্ম শতবৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰিব ।"
কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "সিদিনা দিনজোৰা কাৰ্যসূচী পুৱা ৭ বজাত পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু নিশা ৯ বজালৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । আমাৰ শাখাৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় এহাজাৰ । ওপজা দিনটোত ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰা হ'ব । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই বছৰটোত অৰ্থাৎ ২০২৫ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ সমগ্ৰ অসমতে শাখা আৰু জিলা সভাসমূহে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ।"
জন্ম শতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব ওদালগুৰি জিলাত
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰত্যেকখন জিলা সভাই বছৰটোৰ ভিতৰত একোটাকৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । পৰিকল্পিতভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসম সাহিত্য সভাই ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠানটো দুদিনীয়াকৈ ওদালগুৰি জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিব । বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্র সকলোতে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ একো একোটা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান কৰা হ'ব, য'ত জাতিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিব । ভূপেন হাজৰিকাক লৈ অসম সাহিত্য সভাই সদায়ে গৌৰৱ কৰি আহিছে । তাৰেই অংশ হিচাপে এই বিস্তৃত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
দেশে-বিদেশে সাহিত্য সভাই স্মৰণ কৰিব সুধাকণ্ঠক
দেশ-বিদেশত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপন কৰাৰ প্ৰসংগত দেৱজিৎ বৰাই কয়, "দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা সভাসমূহক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে । সেই অনুসৰি তেওঁলোক সাজু হৈছে । অসমীয়া জাতিয়ে জন্ম শতবৰ্ষত ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ।"
বিদেশতো অনুষ্ঠান আঐয়োজন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিদেশৰ উত্তৰ আমেৰিকা, ৰাছিয়া, লণ্ডন আদি ৰাষ্ট্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা সভাসমূহে ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজা দিন উদযাপন কৰিব । বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে । প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে বিশেষভাৱে উৎসাহিত হৈ আছে । অসম সাহিত্য সভাৰ সহস্ৰাধিক শাখা সভাই অসমৰ লগতে দেশে-বিদেশে ভূপেন হাজৰিকাক ওপজা দিনত স্মৰণ কৰিব ।"
সুধাকণ্ঠক লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ পৰিকল্পনা
অসম সাহিত্য সভাই সুধাকণ্ঠক লৈ কৰা ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত দেৱজিৎ বৰাই কয়, "আমাৰ বহুখিনি পৰিকল্পনা আছে । আজিয়েই সকলোখিনি ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই । শতবৰ্ষক লৈ বহুখিনি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । সকলোখিনি কোৱাত অসুবিধা আছে । পৰিকল্পনা অনুসৰি কামখিনি কৰি থকা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভূপেন হাজৰিকাৰ সংৰক্ষিত হৈ নথকা দুষ্প্ৰাপ্য গীতসমূহ তথা যিখিনি গীতৰ সঠিক মূল্যাংকন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, সেই গীতসমূহ সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে এইক্ষেত্রত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু কামখিনি কৰি থকা হৈছে । আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা নোহোৱা কাম এটা সম্পন্ন হ'ব । এই কামটো হ'লে অসমীয়া জাতিয়ে দুষ্প্ৰাপ্য সম্পদ এটা পাব ।"