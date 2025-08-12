ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত ১৪ দিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম গ্রন্থমেলা ২০২৫ - ASSAM BOOK FAIR

গুৱাহাটীৰ উপৰিও অসমৰ আন ৭খন চহৰত এইবেলি আয়োজন কৰা হ'ব গ্রন্থমেলা ২০২৫ ।

the Assam Book Fair will be held for 14 days in Guwahati
অসম গ্রন্থমেলা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী : এইবাৰ ১৪ দিনিয়াকৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম গ্রন্থমেলা ২০২৫ । খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৬ জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব ২০২৫ৰ অসম গ্রন্থমেলা । মঙলবাৰে অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰী কৰে ।

অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাই যৌথভাৱে আয়োজন কৰি অহা ''অসম গ্ৰন্থমেলা'' এই বছৰ ৰাজ্যখনৰ মুঠ আঠটা স্থানত আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে । গুৱাহাটীৰ মূল গ্রন্থমেলাৰ উপৰিও অসমৰ আন ৭খন চহৰত আঞ্চলিক গ্রন্থমেলাৰূপে ''অসম গ্রন্থমেলা''' এইবেলি আয়োজন কৰা হ'ব ।

আজি (মঙলবাৰ) অসম প্রকাশন পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হয় । সংবাদমেলত বিভিন্ন চহৰত আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা গ্রন্থমেলাসমূহৰ স্থান আৰু তাৰিখ পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই ঘোষণা কৰে ।

তেওঁ ঘোষণা কৰা অনুসৰি গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব -

  • বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰলৈ
  • লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ১ নৱেম্বৰৰ পৰা ১০ নৱেম্বৰলৈ
  • নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৭ নৱেম্বৰলৈ
  • যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈ
  • তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ২৮ নৱেম্বৰৰ পৰা ৭ ডিচেম্বৰলৈ
  • শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১০ ডিচেম্বৰলৈ
  • মঙলদৈত অনুষ্ঠিত হ'ব ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৮ ডিচেম্বৰলৈ
  • গুৱাহাটীতত অনুষ্ঠিত হ'ব ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৬ জানুৱাৰীলৈকে ।

প্ৰমোদ কলিতাই উল্লেখ কৰা মতে, অসম চৰকাৰে 'গ্ৰন্থবর্ষ' উপলক্ষে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক কিতাপ কিনাৰ বাবে প্ৰদান কৰিব বিচৰা ধনখিনি যাতে গ্রন্থমেলাসমূহত গ্রন্থ ক্ৰয়ৰ যোগেদি সদ ব্যৱহাৰ হয়, তাৰ প্রতি উদ্যোক্তাসকল সচেষ্ট হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : ডেৰশ বছৰে গছ নকটা এখন বিশেষ কাঠনি ! কাৰণ জানি আপুনিও হৈ পৰিব আচৰিত

লগতে পঢ়ক : শিশুকেন্দ্ৰিক ছবি "হোমৱৰ্ক" ৰ বাবে ন ৰূপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত “যন্ত্ৰ”

গুৱাহাটী : এইবাৰ ১৪ দিনিয়াকৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম গ্রন্থমেলা ২০২৫ । খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৬ জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব ২০২৫ৰ অসম গ্রন্থমেলা । মঙলবাৰে অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰী কৰে ।

অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাই যৌথভাৱে আয়োজন কৰি অহা ''অসম গ্ৰন্থমেলা'' এই বছৰ ৰাজ্যখনৰ মুঠ আঠটা স্থানত আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে । গুৱাহাটীৰ মূল গ্রন্থমেলাৰ উপৰিও অসমৰ আন ৭খন চহৰত আঞ্চলিক গ্রন্থমেলাৰূপে ''অসম গ্রন্থমেলা''' এইবেলি আয়োজন কৰা হ'ব ।

আজি (মঙলবাৰ) অসম প্রকাশন পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হয় । সংবাদমেলত বিভিন্ন চহৰত আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা গ্রন্থমেলাসমূহৰ স্থান আৰু তাৰিখ পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই ঘোষণা কৰে ।

তেওঁ ঘোষণা কৰা অনুসৰি গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব -

  • বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰলৈ
  • লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ১ নৱেম্বৰৰ পৰা ১০ নৱেম্বৰলৈ
  • নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৭ নৱেম্বৰলৈ
  • যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈ
  • তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ২৮ নৱেম্বৰৰ পৰা ৭ ডিচেম্বৰলৈ
  • শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১০ ডিচেম্বৰলৈ
  • মঙলদৈত অনুষ্ঠিত হ'ব ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৮ ডিচেম্বৰলৈ
  • গুৱাহাটীতত অনুষ্ঠিত হ'ব ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৬ জানুৱাৰীলৈকে ।

প্ৰমোদ কলিতাই উল্লেখ কৰা মতে, অসম চৰকাৰে 'গ্ৰন্থবর্ষ' উপলক্ষে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক কিতাপ কিনাৰ বাবে প্ৰদান কৰিব বিচৰা ধনখিনি যাতে গ্রন্থমেলাসমূহত গ্রন্থ ক্ৰয়ৰ যোগেদি সদ ব্যৱহাৰ হয়, তাৰ প্রতি উদ্যোক্তাসকল সচেষ্ট হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : ডেৰশ বছৰে গছ নকটা এখন বিশেষ কাঠনি ! কাৰণ জানি আপুনিও হৈ পৰিব আচৰিত

লগতে পঢ়ক : শিশুকেন্দ্ৰিক ছবি "হোমৱৰ্ক" ৰ বাবে ন ৰূপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত “যন্ত্ৰ”

For All Latest Updates

TAGGED:

BOOK FAIRইটিভি ভাৰত অসমঅসম গ্রন্থমেলা ২০২৫গ্ৰন্থবর্ষASSAM BOOK FAIR

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.