সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ : পদুলিমুখত কলপুলি ৰুই সন্ধিয়া বস্তি প্রজ্জ্বলন কৰক; অসম সাহিত্য সভাৰ আহ্বান

বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ আয়োজন ।

সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read

গুৱাহাটী : অসম সাহিত্য সভাই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৩৩ খন জিলা সভা আৰু প্রায় ১০০০ খন শাখা সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠান আৰু বছৰজোৰা শতবর্ষৰ ভিন্ন কার্যক্রম অসম সাহিত্য সভাই পালন কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও অসম সাহিত্য সভাৰ দেশ-বিদেশে থকা শাখা সভাসমূহেও ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী উলহ-মালহেৰে পালন কৰিব । অসম সাহিত্য সভাৰ প্রধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰধান সম্পাদক বৰাই লগতে কয়, ''ভাৰতৰ বাহিৰত উত্তৰ আমেৰিকা শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ বৰ্ষৰ আগষ্টত, মস্কোত অৱস্থিত ৰাছিয়া শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ বৰ্ষৰ জুলাইত, গ্রেট ব্রিটেইন শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ৰ জুনত, ছুইজাৰলেণ্ড শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ ৰ মাৰ্চত, জার্মানী শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ ৰ এপ্রিলত, ছিংগাপুৰ শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ ৰ ছেপ্টেম্বৰত, দক্ষিণ আফ্রিকাৰ ৰামধেনু শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত আৰু কুৱেট শাখা সাহিত্য সভাই ২০২৬ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা শাখা সভাসমূহলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।''

''ইতিমধ্যে বিদেশৰ শাখাসমূহে অসম সাহিত্য সভাৰ আহ্বান মর্মে এই কাৰ্যসূচী পালনৰ বাবে সাজু হৈছে । সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে অসম সাহিত্য সভাৰ লগত সঘনে যোগাযোগ ৰাখি কার্যত অগ্ৰসৰ হৈছে ।'' বৰাই কয় ।

অসম সাহিত্য সভাৰ প্রধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা (ETV Bharat)

''ইফালে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহতো ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ উদ্যাপনৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন শাখা সভাসমূহৰ যোগেদি প্রস্তুতি কৰিছে । সেই অনুসৰি আহমেদাবাদ শাখা সাহিত্য সভাই অহা অক্টেবৰত, দিল্লী শাখা সাহিত্য সভাই নবেম্বৰত, মেঘালয়ৰ শ্বিলং মুকুল সংঘই ডিচেম্বৰত, ত্রিপুৰাত নৱেম্বৰ মাহত, অৰুণাচল কামেঙত ডিচেম্বৰত, নগালেণ্ডৰ কহিমা শাখা সাহিত্য সভাই জানুৱাৰীত, মুম্বাই স্বর্ণ শাখা সাহিত্য সভাত জানুৱাৰীত, কলকতা শাখা সাহিত্য সভাত ফেব্রুৱাৰী মাহত আৰু উৰিষ্যা সাহিত্য সভাত মার্চ মাহত আয়োজনৰ বাবে ব্যাপক প্রস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।'' বৰাই কয় ।

''ইফালে অসমৰ ৩৩ খন জিলা সাহিত্য সভাত বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিখন জিলাতে অসম সাহিত্য সভাই কেন্দ্রীয়ভাৱে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কৰিব । সেই অনুসৰি ৫ নৱেম্বৰত মৃত্যু দিৱসত শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত দিচাংমুখত সমন্বয় শাখা সাহিত্য সভাৰ যোগেদি পালন কৰিব ।'' বৰাই কয় ।

সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকীৰ শুভ উদ্বোধনী

অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত ওদালগুৰি জিলাৰ শ্ৰীশ্রীগোবিন্দ মিশ্র শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত অহা ৮ আৰু ৯ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া বর্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁও প্রগতিশীল জনমঞ্চৰ মুকলি সভাগৃহত সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকীৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।

পদুলিমুখত কলপুলি ৰুই সন্ধিয়া বস্তি প্রজ্জ্বলন কৰিবলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ আহ্বান

ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৬-৩০ বজাত অসম সাহিত্য সভাৰ সমূহ কর্মকর্তাৰ উপৰিও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিলা সাহিত্য সভা আৰু সক্রিয় শাখা সভাসমূহৰ সকলো পর্যায়ৰ বিষয়ববীয়া তথা সদস্য-সদস্যাৰ পৰিয়ালসমূহ, আজীৱন সভ্যকে ধৰি সকলো স্থায়ী সভ্য আৰু সাধাৰণ সভ্য পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক আৰু অসমবাসীক নিজৰ বাসগৃহৰ পদুলিমুখত কলপুলি ৰুই সন্ধিয়া বস্তি প্রজ্জ্বলন কৰিবলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড° বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী, উপসভাপতি পদুম ৰাজখোৱা আৰু প্রধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই আহ্বান জনাইছে।

ইফালে ওদালগুৰি জিলাৰ সকলো বাসিন্দাই জন্ম শতবৰ্ষৰ স্মৃতি জোনাক জাগৰণৰ বাবে ঘৰে ঘৰে কলপুলি ৰুই সন্ধিয়া বন্তি প্রজ্জ্বলন আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্রান্তত থকা ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূর্তিসমূহত দুদিন ধৰি অবিৰতভাৱে বন্তি প্রজ্জ্বলন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে প্রস্তুতি চলাইছে ।

