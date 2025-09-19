ETV Bharat / state

স্বাভিমানী মৃদুলা, হাজাৰ বিঘিনিয়েও টলাব নোৱৰা এগৰাকী আত্মবিশ্বাসী মহিলা

পুৱা পাঁচ বজাতেই উঠি ঘৰৰ সকলো কাম কৰি ই-ৰিক্সাখন লৈ ওলাই যায় তেওঁ । এনেকৈয়ে চলিছে জীৱন সংগ্ৰাম ।

Life Struggle Of Woman
তেজপুৰৰ মৃদুলা দাসৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 4:23 PM IST

তেজপুৰ: স্বাভিমানেৰে জীয়াই থাকিব খোজে তেওঁ । স্বামী এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতেই জীৱনচক্ৰ সলনি হ'লেও পৰিৱৰ্তন নহ'ল স্বাভিমানী মনৰ । আনৰ ওচৰত হাত পাতি জীয়াই থাকিব নোখোজে তেওঁ । আত্মমৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰা মহিলাগৰাকীয়ে সেয়েহে চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এখন ই-ৰিক্সা । কাৰণ ই-ৰিক্সাৰ চকা নুঘূৰিলে তেওঁৰ নজ্বলে পাকঘৰৰ চৌকা ।

পুৱাতেই আৰম্ভ হয় জীৱন সংগ্ৰাম :

কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি স্বামীৰ লগতে একমাত্ৰ কন্য়া সন্তানক পোহপাল দিয়া মহিলাগৰাকী হৈছে তেজপুৰৰ মৃদুলা দাস । এইগৰাকী মহিলাই পুৱা পাঁচ বজাতেই উঠি ঘৰৰ সকলো কাম কৰি ছোৱালীজনীক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে ই-ৰিক্সাখন লৈ । মাজতে আকৌ বিদ্যালয় ছুটী হোৱাৰ সময়ত তেওঁ ঘৰলৈ গৈ ভাত-পানী ৰান্ধি ছোৱালীজনীক খোৱাৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে ।

জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা মৃদুলা দাসৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

বিয়লি তেওঁ পুনৰ ই-ৰিক্সাখন লৈ ওলাই আহে চহৰলৈ । মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু সদায় আবেলি পাঁচ বজাত ঘৰলৈ উভতি যায় । তেওঁ যাত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষা নকৰি সন্ধিয়াৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ উভতি যায় বুলি উল্লেখ কৰি কয়,"মই পাঁচ বজাৰ পিছত ঘৰত সোমাই যাওঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ পঢ়াত সহায় কৰি দিওঁ ।" দিনটো ইমান কষ্ট কৰিও তেওঁ ভাগৰি নপৰে ।

কি পৰিস্থিতিত মহিলাগৰাকীয়ে এইদৰে ই-ৰিক্সা চলাবলগীয়া হ'ল সেই কথা বৰ্ণনা কৰি কয়," মই প্ৰথমে এগৰাকী গৃহিণী আছিলো । কেইবছৰমান পূৰ্বে স্বামী এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত এখন ভৰি দুৰ্বল হৈ পৰে । সেয়েহে তেওঁ ই-ৰিক্সা চলাব নোৱাৰে । তেওঁ এখন হোটেলত কৰ্মৰত আছিল যদিও সেই টকাৰে পৰিয়াল চলিব নোৱাৰে । মোৰ ছোৱালীজনী সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে । স্বামীয়ে আগতে ই-ৰিক্সা চলাইছিল । সেয়েহে পৰিয়ালটো চলাবলৈকে মই ই-ৰিক্সা চলাবলৈ আৰম্ভ কৰো । দুদিন এজন চালকক ৰাখি কেনেদৰে চলাব লাগে সেয়া আয়ত্ত কৰি লওঁ ।"

Life Struggle Of Woman
জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা মৃদুলা দাসৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনি :

তেওঁ আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰা নাই । এই সন্দৰ্ভত মৃদুলাই কয়,"মোৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই । মই আবেদন কৰিও পোৱা নাই । যি সকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই ১৫ টকাকৈ চাউল কিনি লওঁ , কাৰণ তেওঁলোকে সেই চাউল নাখায় । মোৰ চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, তেওঁলোকে যাতে চায় যি সকলে পাব লাগে তেওঁলোককহে দিয়ে । যদি সেই সীমাৰেখাৰ ভিতৰত মই নপৰো মোকো দিব নালাগে ।"

Life Struggle Of Woman
তেজপুৰৰ আত্মবিশ্বাসী মৃদুলা দাসৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি তেওঁ পুনৰ কয়,"মোতকৈ বহুত দৰিদ্ৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকক জনে ৫ কেজিকৈ চাউল দিয়ে । এই পাঁচ কেজি চাউলৰে মাহটো চলিব পাৰে নেকি ? যি সকলে মাহত ৩৫ কেজি চাউল পায় তেওঁলোকে আমাৰ নিচিনা মানুহক বিচাৰি ফুৰে সেই চাউল বেচিবলৈ,সেইকেইটা চাউল কিনি আনি আমি ঘৰ চলাওঁ ।"

Life Struggle Of Woman
জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা মৃদুলা দাসৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰক জনালে আহ্বান :

অসম চৰকাৰে পূৰ্বৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সমূহ নাকচ কৰি নতুনকৈ কাৰ্ড প্ৰদান কৰি আছে । এই সন্দৰ্ভত মৃদুলা দাসে কয়, "চৰকাৰে এই ৰেচন কাৰ্ড সমূহ প্ৰয়োজন হোৱা ব্যক্তিকহে প্ৰদান কৰিব লাগে । কাৰণ বহুতো চৰকাৰী চাকৰি কৰা লোকে এই ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰী সমূহ নিজে ব্যৱহাৰ নকৰি অন্য লোকক দিবলৈ মানুহ বিচাৰি থাকে । সেইসকল লোকৰ পৰা আমাৰ দৰে দুখীয়া পৰিয়ালে কম দামত এই চাউল কিনি ঘৰ চলাই আহিছে ।"

যাত্ৰীৰ পৰা কেনে ধৰণৰ সমস্য়াৰ সন্মুখীয় হয় সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কেতিয়াবা কিছুমান যাত্ৰীৰ পৰা অসুবিধা পাওঁ যদিও বহুতো যাত্ৰীয়ে মহিলা হিচাবে সহায় কৰে আৰু উৎসাহ দিয়ে ।" তেজপুৰ চহৰৰ লগতে মিছন চাৰিআলি আৰু চহৰৰ সকলো পথত মৃদুলাই ই-ৰিক্সা চলাই দিনটোত উপাৰ্জন কৰে ৪০০-৫০০ টকা ।

