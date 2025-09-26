জুবিন গাৰ্গক চিনি নোপোৱা উপাচাৰ্য উধাও: ভিডিঅ' যোগে স্পষ্টীকৰণহে দিলে
শিক্ষাৰ্থীয়ে বিচাৰিছে উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিঙে ক্ষমা বিচৰাৰ লগতে তেওঁৰ পদত্য়াগো ।
Published : September 26, 2025 at 4:13 PM IST
তেজপুৰ: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতেই এক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে স্পষ্টীকৰণ দিলে উপাচাৰ্যই । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত এই ঘটনাক লৈ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণাৰ সময়তেই শিক্ষাৰ্থীয়ে বিচাৰিছে উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিঙে ক্ষমা বিচৰাৰ লগতে তেওঁৰ পদত্য়াগো ।
বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তই ঘোষণা কৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । এই তথ্য সদৰী কৰিলে শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে । জনতাৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উপাচাৰ্যৰ দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র আৰু শিক্ষক সমাজৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পায় । এই ঘটনাৰ পাছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে ।
যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰে । সেয়াই আছিল আৰম্ভণি । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র সমাজে বিচাৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ সপ্তাহজোৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠান কিন্তু হৈ নুঠিল । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিপু বৰুৱাই জনায় যে ২০ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল । ২১ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কমিউনিটি হলত মহালয়া উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে; কিন্তু সেই সমগ্ৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ কোনো আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিয়লি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । ২২ ছেপ্টেম্বৰত ছাত্র-ছাত্ৰীৰ হেঁচাত অৱশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । উপাচাৰ্য সেই সময়ত উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁক এই অৱহেলা আৰু নেতিবাচক মন্তব্যৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এক হুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে । পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্র-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ঠেলা-হেঁচাৰ ফলস্বৰূপে উপাচাৰ্যই সেই স্থানৰ পৰা এখন গাড়ীত উঠি অন্তৰ্ধান হয় ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া সমৰেশ বৰ্মনে বুধবাৰে পুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক স্বার্থক প্ৰাধান্য দিয়া আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন নকৰাৰ প্ৰতিবাদত পদত্যাগ কৰে । বিয়লি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাত উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিঙৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় ।
উপাচাৰ্যৰ সামাজিক মাধ্যামত প্ৰতিক্ৰিয়া:
বুধবাৰে ছাত্র সমাজ, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পদত্যাগৰ দাবী কৰাৰ পিছতে নিশা উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিঙে এক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ স্পষ্টীকৰণ দি কয়, "মই তেনে একো কাম কৰা নাই । অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পী আৰু অসমৰ সত্তাৰ বাবে মই যথেষ্ট সংবেদনশীল । মই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আহিয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত এখন আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰো । তদুপৰি সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আসনৰ বিষয়ে চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰো । মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সকলো দাবী মানি লৈছিলো । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আগন্তুক সমাৱৰ্তনত জুবিন গাৰ্গৰ নামত এক বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ।"
দণ্ডাধীশ তদন্ত :
যোৱা ২৩ ছেপ্টেম্বৰত শোণিতপুৰৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ অভিযোগ অনুসৰি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি অতিৰিক্ত আয়ুক্ত কমল বৰুৱা আৰু সদৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মাধুৰ্য্য বৰগোহাঁইৰ লগতে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো গোটৰ লগত পৃথকে পৃথকে আলোচনা কৰে । ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ বিতং তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে আজি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে দণ্ডাধীশে ।