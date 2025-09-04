তেজপুৰ: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিভষ্টকস্থিত ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে বুধবাৰে এক ঐতিহাসিক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে সদৰী কৰে এই তথ্য । ভ্লাডিভষ্টকস্থিত ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয় ৰাছিয়াৰ এখন সন্মানীয় ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৮৯৯ চনত স্থাপিত হোৱা এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ৰাছিয়াৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, যিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান, অভিযান্ত্ৰিক, মানৱীয় আৰু প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আদি বহু ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়ায় ।
ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত স্থাপন হোৱা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিং আৰু ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ইভগেনি ই ভ্লাছভে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিভষ্টকত বৰ্তমান অনুষ্ঠিত হৈ থকা পূৰ্বাঞ্চলীয় অৰ্থনৈতিক ফ’ৰাম (Eastern Economic Forum)-ৰ উপলক্ষে এই বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । এই অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিক্ৰমা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক অধ্যাপক শুভ্ৰাংশু শেখৰ সৰকাৰো উপস্থিত আছিল ।
এই বুজাবুজিৰ চুক্তিত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত নিৰ্মাণ আৰু অসামৰিক অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰত যুটীয়া দ্বৈত স্নাতক পাঠ্যক্ৰম স্থাপন কৰা, মেচিন লাৰ্নিং, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আদিৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, শৈক্ষিক আদান-প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী, যুটীয়া গৱেষণা প্ৰকল্প, যুটীয়া সন্মিলন, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু উভয় পক্ষৰ দ্বাৰা সন্মত হোৱা অন্য যিকোনো যুটীয়া কাৰ্যকলাপকো এই চুক্তিৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছে । এই চুক্তি ৫ বছৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ’ব ।
চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত নিজৰ বক্তব্যত অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিঙে উল্লেখ কৰে যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ৰাছিয়াৰ বৈচিত্ৰ্যময় অভিজ্ঞতাৰ পৰা বহুলভাৱে লাভবান হ’ব । তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতীয় অভিযন্তাসকলে সময় আৰু সম্পদৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজত দ্ৰুত গতিৰে আৰু কার্যকৰীভাৱে বৃহৎ প্ৰকল্পসমূহ সম্পাদন কৰাৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে । নতুন প্ৰজন্মৰ অভিযন্তাসকলে ৰাছিয়াৰ প্ৰযুক্তিৰ আৱিষ্কাৰমূলক আৰু ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৌশলগত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব ।
অধ্যাপক সিঙে এই ধৰণৰ সহযোগিতাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী বহল কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । দুটা পৃথক শিক্ষা পৰিৱেশ, গৱেষণা সংস্কৃতি আৰু সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে পৰিচিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জটিল বিশ্বব্যাপী সমস্যাৰ প্ৰতি অধিক কার্যকৰীভাৱে সঁহাৰি জনাবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি তেওঁ আশাব্যক্ত কৰে । উল্লেখ্য যে অধ্যাপক সিঙে ৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হৈ থকা পূৰ্বাঞ্চলীয় অৰ্থনৈতিক ফ’ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু চিলপাকৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত ঐতিহাসিক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ