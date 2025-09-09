ৰাছিয়াত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভাৰতীয় কূটনৈতিক দলৰ যৌথ শিক্ষামূলক পদক্ষেপ
মস্কোস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ উপ-সঞ্চালক নিখিলেশ গিৰি আৰু ভ্লাডিভ’ষ্টকস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ জেনেৰেল সিদ্ধাৰ্থ গৌৰৱৰ বৈঠক ।
Published : September 9, 2025 at 9:22 PM IST
তেজপুৰ : ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত শিক্ষামূলক সম্পৰ্ক অধিক দৃঢ় কৰিবলৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটি দলে ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিভ’ষ্টকত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আজি (মঙলবাৰ) জনাই যে ৩-৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত, ২০২৫ বৰ্ষৰ পূব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত হোৱা এই অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শম্ভুনাথ সিং আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক পৰিচালক অধ্যাপক শুভ্ৰাংশু সৰকাৰৰ নেতৃত্বত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
এই উপলক্ষে তেওঁলোকে মস্কোস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ উপ-সঞ্চালক নিখিলেশ গিৰি আৰু ভ্লাডিভ’ষ্টকস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ জেনেৰেল সিদ্ধাৰ্থ গৌৰৱৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে । উভয় দেশৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উপস্থিতিত হোৱা এই বৈঠকত ভৱিষ্যতৰ ভাৰত-ৰাছিয়া শিক্ষামূলক সহযোজিতাৰ দিশত এক সুস্থিৰ, শক্তিশালী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হয় ।
অধ্যাপক সিঙে বৈঠকৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমক জনাই যে আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল “ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ বাবে কৌশলগত নীতি-নিয়ন্ত্ৰণত এক যৌথ (ভাৰত-ৰাছিয়াৰ) চিন্তাশীল মঞ্চ গঠন ।” এই মঞ্চ কেৱল বিদ্যায়তনিক সহযোগিতাতেই সীমাবদ্ধ নহয়, এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ বাবে শিক্ষামূলক কৌশলগত দিশ নিৰ্ধাৰণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব ।
ইয়াৰ জৰিয়তে দুয়ো দেশৰ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা আৰু বৈজ্ঞানিক বিষয়ত জ্ঞান বিনিময় হ’ব । লগতে বিমান ইঞ্জিনিয়াৰিং, শক্তি, তেল-গেছ, পৰিৱেশ, ডিজিটেল পৰিৱৰ্তন আদি ক্ষেত্ৰত যৌথ গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ দিশত নতুন দিগন্ত উন্মোচন হ’ব ।
মস্কো আৰু ভ্লাডিভ’ষ্টকস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু কূটনৈতিকবিদে এই পদক্ষেপক দৃঢ় সমৰ্থন জনাইছে । তেওঁলোকৰ মতে, এই চিন্তাশীল মঞ্চই অঞ্চলটোৰ বাবে এক কৌশলগত শিক্ষামূলক পৰিকল্পনাত নতুন দিশ প্ৰদান কৰিব ।
পূব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত ৰাছিয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে কৰা সহযোগিতাৰ এই পৰিকল্পনা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি কনচুলেটৰ পক্ষৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ ছেপ্টেম্বৰত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিভষ্টকস্থিত ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে এক ঐতিহাসিক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰে ।
ভ্লাডিভষ্টকস্থিত ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয় ৰাছিয়াৰ এখন সন্মানীয় ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৮৯৯ চনত স্থাপিত হোৱা এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ৰাছিয়াৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, যিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান, অভিযান্ত্ৰিক, মানৱীয় আৰু প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আদি বহু ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়ায় ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিঙে আৰু ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ উপ-সভাপতি অধ্যাপক ইভগেনি ই. ভ্লাছভে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত স্থাপিত হোৱা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে চীনৰ মাণ্ডাৰীণ ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু জাপানিছ ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰস্তুত হৈছে ।