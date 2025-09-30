ETV Bharat / state

মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই: দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ

দেৱী দুৰ্গাৰ সৈতে একে আসনত স্থান নাপালেও প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান দি জুবিন গাৰ্গক আনিছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপলৈ ।

Tezpur Oxford club puja
দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : "মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই, দুখীজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলেই ঈশ্বৰক সেৱা কৰা হয় !" এয়া আছিল ঐশ্বৰিক গুণ সম্পন্ন, সংগীত জগতৰ ভগৱান, দিনবন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শন । এনে এগৰাকী জীৱন দৰ্শনৰ, জনতাৰ হৃদয়ৰ, অৱতাৰী পুৰুষৰ অবৰ্তমানত শোকস্তব্ধ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সেই ক'লা দিনটোৰ ক'লীয়া ডাৱৰ এতিয়াও আঁতৰা নাই কোটি কোটি জনতাৰ মন আকাশৰ পৰা ।

তাৰ মাজতে আহিছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । দুৰ্গাপূজা মানেই উৎসৱৰ ৰাণী । শাৰদী ৰাণীৰ এনেহেন মনোমোহা পৰিৱেশতো কিন্তু কঁহুৱাৰ দৰে হালি-জালি নচা নাই অসমীয়াৰ হৃদয় । চামিল হ'ব পৰা নাই উৎসৱৰ আনন্দত । কাৰণ জুবিন গাৰ্গ যে নাই ! অসমীয়া জাতীয় সত্তা জুবিন গাৰ্গ অবিহনে কোন স'তে উৎসৱৰ ৰঙত ৰঙীয়াল হয় !

দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

তথাপি দুৰ্গতনাশিনীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিবইতো লাগিব । কাৰণ এই ধৰাৰ অসূয়া-অমংগল নাশৰ বাবে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা অৱধাৰিত । কিন্তু দেৱী দুৰ্গাৰ সৈতে একে আসনত স্থান নাপালেও প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান দি জুবিন গাৰ্গক আনিছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপলৈ । দেৱী দুৰ্গাক পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে হৃদয় বীণত ঝংকাৰিত হৈ থকা জুবিন প্ৰেমগীতৰ কলি আওৰাই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

অসমৰ প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে এতিয়া এই দৃশ্য । দেৱীদুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ সমান্তৰালভাৱে উজলিছে জুবিনৰ প্ৰতিচ্ছবি । প্ৰতিধ্বনি উঠিছে জুবিনৰ কালজয়ী গানৰ সুৰ । দেৱী বন্দনা আৰু জুবিনৰ সুমধুৰ কণ্ঠ একাকাৰ হৈ পৰিছে । একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে তেজপুৰৰ এইখন পূজাস্থলীতো ।

Tezpur Oxford club puja
দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

জনতাৰ হৃদয়ত ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰ শিপাই থকা অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন তেজপুৰ অক্সফোৰ্ড ক্লাবৰ দুৰ্গাপূজাৰ মণ্ডপত । তেজপুৰ জাহাজঘাটৰ এই অক্সফোৰ্ড ক্লাবে এইবাৰ আকস্মিক মহাপ্ৰয়াণ ঘটা শিল্পীগৰাকীক সজীৱ কৰি ৰাখিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত ।

শিল্পীগৰাকীৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ জীৱনৰ বহু লেখত ল'বলগীয়া সংৰক্ষিত ফটো আৰু সেই ফটোসমূহ মণ্ডপৰ দুয়োকাষে জনতাৰ বাবে বান্ধি ৰাখি সমগ্ৰ পূজাথলী সুশোভিত কৰি তুলিছে ।

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো শাৰদীয় উৎসৱ কেনেদৰে উদযাপন কৰে বাৰু ! কাৰণ উৎসৱ বুলিলেই জুবিনৰ সেই মায়াবিনী আৰু অন্যান্য গানসমূহ আৱহ সংগীত হিচাপে গুঞ্জৰিত হৈ থাকে । কিন্তু এইবাৰ যদিও সেই কালজয়ী গানসমূহ বাজিছে, সেয়া জনতাৰ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপেহে ।

Tezpur Oxford club puja
দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

অক্সফোৰ্ড ক্লাবে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে পূজাথলী তথা পেণ্ডেল সম্পূৰ্ণৰূপে জুবিনময় কৰি তুলিছে । জুবিন গাৰ্গৰ সৰুকালৰ ফটোসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে পেণ্ডেলত । ১৯৭৮ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৯৯০, ১৯৯৮ আৰু ২০২৫ চনলৈকে জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন ছবি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । পিতৃ-মাতৃ আৰু ভগ্নীৰ সৈতে থকা জুবিন গাৰ্গৰ সেই বিশেষ সময়ৰ ফটোৱেও বিশেষ আকৰ্ষণ লাভ কৰিছে সমগ্ৰ পেণ্ডেলত ।

Tezpur Oxford club puja
দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

পেণ্ডেলত লিখা হৈছে জুবিনৰ সেই বিশেষ গীত মায়াবিনী । শিল্পীগৰাকীৰ সময়ৰ বিশেষ বাৰ্তাসমূহ "মোৰ কোনো ভগৱান নাই...", "মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই, দুখীজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলেই ঈশ্বৰক সেৱা কৰা হয় ..." । এইসমূহ লেখনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।

জুবিন বিৰহৰ দুখত ম্ৰিয়মাণ ক্লাবৰ সদস্যসকলে কয়, "আমি এইবাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ কি সেৱা সেয়া উপলব্ধ কৰাৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ । এইবাৰ পূজাথলী সম্পূৰ্ণ উকা । আমি এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ ।"

Tezpur Oxford club puja
দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অক্সফোৰ্ড ক্লাবৰ সম্পাদক বিকি দাসে কয়, "পেণ্ডেলত জুবিনদায়ে থাকিব লাগিব । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহে এই পথৰে খোজকাঢ়ি গ'লে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে মনত ভাবিব লাগিব আৰু তেওঁৰ নাম লৈ পাৰ হ'ব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক :বিশাল কনভয়ৰ মাজেৰে পুষ্পসজ্জিত বাহনত যোৰহাট পালেহি জুবিনৰ চিতাভস্ম
লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গক শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা ফুলখিনি হ'ব জাতীয় নিৰ্মালি: ছাত্ৰ সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

For All Latest Updates

TAGGED:

TEZPUR OXFORD CLUB PUJAZUBEEN GARG IN TEZPUR PUJA MANDAPZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমDURGA PIJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.