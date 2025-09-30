মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই: দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ

মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই: দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে জুবিনময় এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ
দেৱী দুৰ্গাৰ সৈতে একে আসনত স্থান নাপালেও প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান দি জুবিন গাৰ্গক আনিছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপলৈ ।
Published : September 30, 2025 at 8:12 PM IST
তেজপুৰ : "মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই, দুখীজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলেই ঈশ্বৰক সেৱা কৰা হয় !" এয়া আছিল ঐশ্বৰিক গুণ সম্পন্ন, সংগীত জগতৰ ভগৱান, দিনবন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শন । এনে এগৰাকী জীৱন দৰ্শনৰ, জনতাৰ হৃদয়ৰ, অৱতাৰী পুৰুষৰ অবৰ্তমানত শোকস্তব্ধ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সেই ক'লা দিনটোৰ ক'লীয়া ডাৱৰ এতিয়াও আঁতৰা নাই কোটি কোটি জনতাৰ মন আকাশৰ পৰা ।
তাৰ মাজতে আহিছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । দুৰ্গাপূজা মানেই উৎসৱৰ ৰাণী । শাৰদী ৰাণীৰ এনেহেন মনোমোহা পৰিৱেশতো কিন্তু কঁহুৱাৰ দৰে হালি-জালি নচা নাই অসমীয়াৰ হৃদয় । চামিল হ'ব পৰা নাই উৎসৱৰ আনন্দত । কাৰণ জুবিন গাৰ্গ যে নাই ! অসমীয়া জাতীয় সত্তা জুবিন গাৰ্গ অবিহনে কোন স'তে উৎসৱৰ ৰঙত ৰঙীয়াল হয় !
তথাপি দুৰ্গতনাশিনীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিবইতো লাগিব । কাৰণ এই ধৰাৰ অসূয়া-অমংগল নাশৰ বাবে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা অৱধাৰিত । কিন্তু দেৱী দুৰ্গাৰ সৈতে একে আসনত স্থান নাপালেও প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান দি জুবিন গাৰ্গক আনিছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপলৈ । দেৱী দুৰ্গাক পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে হৃদয় বীণত ঝংকাৰিত হৈ থকা জুবিন প্ৰেমগীতৰ কলি আওৰাই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
অসমৰ প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে এতিয়া এই দৃশ্য । দেৱীদুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ সমান্তৰালভাৱে উজলিছে জুবিনৰ প্ৰতিচ্ছবি । প্ৰতিধ্বনি উঠিছে জুবিনৰ কালজয়ী গানৰ সুৰ । দেৱী বন্দনা আৰু জুবিনৰ সুমধুৰ কণ্ঠ একাকাৰ হৈ পৰিছে । একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে তেজপুৰৰ এইখন পূজাস্থলীতো ।
জনতাৰ হৃদয়ত ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰ শিপাই থকা অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন তেজপুৰ অক্সফোৰ্ড ক্লাবৰ দুৰ্গাপূজাৰ মণ্ডপত । তেজপুৰ জাহাজঘাটৰ এই অক্সফোৰ্ড ক্লাবে এইবাৰ আকস্মিক মহাপ্ৰয়াণ ঘটা শিল্পীগৰাকীক সজীৱ কৰি ৰাখিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত ।
শিল্পীগৰাকীৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ জীৱনৰ বহু লেখত ল'বলগীয়া সংৰক্ষিত ফটো আৰু সেই ফটোসমূহ মণ্ডপৰ দুয়োকাষে জনতাৰ বাবে বান্ধি ৰাখি সমগ্ৰ পূজাথলী সুশোভিত কৰি তুলিছে ।
জুবিনবিহীন প্ৰথমটো শাৰদীয় উৎসৱ কেনেদৰে উদযাপন কৰে বাৰু ! কাৰণ উৎসৱ বুলিলেই জুবিনৰ সেই মায়াবিনী আৰু অন্যান্য গানসমূহ আৱহ সংগীত হিচাপে গুঞ্জৰিত হৈ থাকে । কিন্তু এইবাৰ যদিও সেই কালজয়ী গানসমূহ বাজিছে, সেয়া জনতাৰ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপেহে ।
অক্সফোৰ্ড ক্লাবে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে পূজাথলী তথা পেণ্ডেল সম্পূৰ্ণৰূপে জুবিনময় কৰি তুলিছে । জুবিন গাৰ্গৰ সৰুকালৰ ফটোসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে পেণ্ডেলত । ১৯৭৮ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৯৯০, ১৯৯৮ আৰু ২০২৫ চনলৈকে জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন ছবি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । পিতৃ-মাতৃ আৰু ভগ্নীৰ সৈতে থকা জুবিন গাৰ্গৰ সেই বিশেষ সময়ৰ ফটোৱেও বিশেষ আকৰ্ষণ লাভ কৰিছে সমগ্ৰ পেণ্ডেলত ।
পেণ্ডেলত লিখা হৈছে জুবিনৰ সেই বিশেষ গীত মায়াবিনী । শিল্পীগৰাকীৰ সময়ৰ বিশেষ বাৰ্তাসমূহ "মোৰ কোনো ভগৱান নাই...", "মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই, দুখীজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলেই ঈশ্বৰক সেৱা কৰা হয় ..." । এইসমূহ লেখনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।
জুবিন বিৰহৰ দুখত ম্ৰিয়মাণ ক্লাবৰ সদস্যসকলে কয়, "আমি এইবাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ কি সেৱা সেয়া উপলব্ধ কৰাৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ । এইবাৰ পূজাথলী সম্পূৰ্ণ উকা । আমি এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, অক্সফোৰ্ড ক্লাবৰ সম্পাদক বিকি দাসে কয়, "পেণ্ডেলত জুবিনদায়ে থাকিব লাগিব । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহে এই পথৰে খোজকাঢ়ি গ'লে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে মনত ভাবিব লাগিব আৰু তেওঁৰ নাম লৈ পাৰ হ'ব লাগিব ।"