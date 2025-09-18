যোৰাবাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি; চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ হস্তক্ষেপত শান্ত অসম-মেঘালয়ৰ টেক্সিচালক

যোৰাবাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি; চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ হস্তক্ষেপত শান্ত অসম-মেঘালয়ৰ টেক্সিচালক
মেঘালয়ত অসমৰ টুৰিষ্ট টেক্সি প্ৰৱেশত বাধা ৷ প্ৰত্যুত্তৰত মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্মিলিত মঞ্চই চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ টুৰিষ্ট টেক্সিসমূহো অসমত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷
Published : September 18, 2025 at 5:21 PM IST
গুৱাহাটী: অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ যোৰাবাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । মেঘালয়ৰ বাহন অসমত প্ৰৱেশ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত মেঘালয়ৰ বহু বাহন অসমত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ অসম টুৰিষ্ট টেক্সি সংস্থাৰ । মেঘালয় টুৰিষ্ট আৰু অসমৰ টুৰিষ্ট বাহন সংস্থাৰ মাজত হোৱা সংঘাতে চৰম পৰ্যায় পোৱাৰ বাবেই এই পন্থা গ্ৰহণ অসম টুৰিষ্ট টেক্সি সংস্থাৰ ।
উল্লেখ্য যে, মেঘৰ ৰাজ্য মেঘালয়ৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ বাবে দৈনিক সোঁত বয় দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ । এই পৰ্যটকসকলে উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীলৈ আহি মেঘালয়লৈ যায় । এই খণ্ডটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে টুৰিষ্ট টেক্সি খণ্ডত বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিছে ।
কিন্তু বিগত বছৰৰ পৰা সময়ে সময়ে অসমৰ পঞ্জীয়নভুক্ত টুৰিষ্ট টেক্সি বাহনবোৰ মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবোৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে অখিল খাচী মেঘালয় টুৰিষ্ট টেক্সী এছ’চিয়েশ্যন (AKMTTA) নামৰ সংগঠনটোৱে ।
বিগত ১৬ ছেপ্টেম্বৰত সংগঠনটোৱে পুনৰ অসমৰ পঞ্জীয়নভুক্ত পৰ্যটকৰ বাহন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবোৰত চলাচল কৰাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল । যাৰ ফলত বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ টেক্সী চালকসকলে যোৰাবাটৰ পৰা মেঘালয়ৰ টেক্সীসমূহ অসমত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে । এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰে উক্ত অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি ৷
অসম টুৰিষ্ট টেক্সী সংস্থাৰ এজন সদস্যই কয়, ‘‘আমাৰ অসমৰ টুৰিষ্ট গাড়ীখিনি মেঘালয় সোমোৱাত বহু সময়ত বাধা প্ৰদান কৰিছে । আমি লৈ যোৱা ভাৰাটো আমাৰ গাড়ী ঘূৰাই পঠিওৱাৰ পিছত সিহঁতে লৈ লয় । সেয়েহে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় । সিহঁতে যিহেতু প্ৰতিবাৰে আমাৰ গাড়ী সোমাব নিদি ওভোতাই পঠাই, সেয়েহে আমি আজি মেঘালয়ৰ গাড়ী সোমাব দিয়া নাই ।’’
অসম-মেঘালয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ
পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া ডি চি পি মৃণাল ডেকা উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে যদিও প্ৰথমাৱস্থাত বিফল হয় । ইয়াৰ পিছতে কামৰূপ(ম) ৰ পৰিবহণ বিভাগৰ সহকাৰী আয়ুক্ত গৌতম দাস ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় ।
পিছত অৱশ্যে ডি চি পি মৃণাল ডেকা আৰু সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসৰ লগতে দুই চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত প্ৰতিবাদকাৰীসকল এক আলোচনাত মিলিত হয় । অৱশেষত এই আলোচনাৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে সাময়িকভাবে অন্ত পৰে যোৰাবাটস্থিত অসমৰ চালকসকলৰ প্ৰতিবাদৰ ।
আনহাতে, অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰখাৰ আহ্বান দুয়োখন ৰাজ্যৰ চালকসকলক । অসমৰ চালকসকলৰ সমস্যা পৰৱৰ্তী দুদিনৰ ভিতৰত সমাধান কৰাৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে চালকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মেঘালয় চৰকাৰে ৷ ইতিমধ্যেই মেঘালয়ত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ।
অসমৰ চালকসকলৰ যাতে কোনোৱে কোনোধৰণৰ অসুবিধা নাপায়, সেই দিশটো তদাৰক কৰিব মেঘালয় আৰক্ষীয়ে । মেঘালয়ৰ যি দুটা এন জি অ’ৱে য়ে অসমৰ চালকসকলৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে অচিৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে মেঘালয় চৰকাৰে ৷
দুই ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাৰ অন্তত হোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত অসম টুৰিষ্ট টেক্সী সংস্থাৰ এজন সদস্যই কয়, ‘‘অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতত আলোচনা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতেই সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে আজিৰ প্ৰতিবাদ । লগতে অসমৰ চালকসকলৰ যাতে কোনোধৰণৰ অসুবিধা নহয়, সেই দিশটো তদাৰক কৰিব মেঘালয় আৰক্ষীয়ে । মেঘালয়ৰ যি দুটা NGOS-এ অসমৰ চালকসকলৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে মেঘালয় চৰকাৰে । আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছোঁ । যদিহে আমাৰ সমস্যা সমাধান নহয়, তেতিয়াহলে সোমবাৰৰ পৰা ইয়াতকৈ ভয়াৱহ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ।’’
আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সহকাৰী পৰিবহন আয়ুক্ত গৌতম দাসে কয়, ‘‘কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সম আয়ুক্ত আৰু মেঘালয়ৰ ৰিভই জিলাৰ সম আয়ুক্তৰ উপস্থিতিত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৰ্যায়ত বিষয়টো আলোচনা হৈছে । দুদিন সময় বিচাৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে । দুদিনত সকলো সমাধান হ’ব ।’’ লগতে চালকসকলকো সকলো সময়তে ১০০% নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷
অসমৰ চালকসকলে দিছিল হুংকাৰ
মেঘালয়ৰ টেক্সিচালকসকলে অসমৰ চালকসকলক বাধা প্ৰদান কৰা কাৰ্যই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্মিলিত মঞ্চই অসমৰ পৰা পৰ্যটন বাহনো মেঘালয় লৈ নাযায় আৰু মেঘালয়ৰ বাহনো অসমত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল ৷ এই কথা সদৰী কৰে ছেভেন ষ্টেট টুৰিষ্ট অপাৰেটৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইছমাইল আলীয়ে ৷
আলীয়ে কয়, ‘‘মেঘালয়ৰ বাহন অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ, ৰে’ল ষ্টেচন, খানাপাৰাত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ ইয়াৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰ্যটন উদ্যোগত ভয়ংকৰ ক্ষতি হ’ব । এই নেতিবাচক প্রচাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু পৰ্যটকে মেঘালয়ৰ বুকিং বাতিল কৰিছে । পৰ্যটকসকলৰ হাতত বহুত বিকল্প আছে আৰু এই ধৰণৰ বাধা চলি থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত মেঘালয়ক বয়কট কৰি বিকল্প পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আদিক পৰ্যটকসকলে বাচি ল’ব ৷ ইয়াৰ ফলত বৃহৎ ক্ষতি সাধন হ’ব মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অখিল খাচী মেঘালয় টুৰিষ্ট টেক্সি এছ’চিয়েশ্যনে মেঘালয়ৰ পর্যটনস্থলীলৈ অসমৰ টেক্সি চলাচল নিষিদ্ধকৰণৰ যি দাবী জনাই আহিছে, এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো । কিয়নো টুৰিষ্ট টেক্সিসমূহৰ সৰ্বভাৰতীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ থাকে ৷ তেওঁলোকে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ যাব পাৰে ৷ প্ৰতি বছৰে মেঘালয়লৈ পৰ্যটক অহাৰ ছিজন আহিলেই এইদৰে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে ৷ বিগত বৰ্ষতো এইদৰে হাৰাশাস্তি কৰিছিল । এনেকৈ বাধা আৰোপ কৰি থাকিলে আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ম ।’’
উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ জুলাইতো অখিল খাচী মেঘালয় টুৰিষ্ট টেক্সি এছ’চিয়েশ্যনে মেঘালয়ৰ পর্যটনস্থলীত অসমৰ বাহন প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছিল ।
