চামগুৰি: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পিচতো একাংশ লোকে নিৰ্বিঘ্নে চলাই আছে এই বেহা । ইয়াৰ পৰিণতি কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে তাৰেই ছবি এখন প্ৰতিফলিত হৈছে এজন যুৱকৰ মৃত্য়ুৰ পিচত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিত ।
ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা আৰু সেৱন কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে মাৰবান্ধি ওলাই অহাৰ পিচতো কিয় বন্ধ হোৱা নাই এই বেহা ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰিলেও আৰক্ষীয়ে যেন অভিযুক্তক আটক কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে । এইবাৰ কিন্তু ৰাইজে ল'লে ৰুদ্ৰৰূপ । এজন ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীৰ মৃত্য়ুৰ পিচতেই উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰিলে বিক্ৰেতাৰ ঘৰ । কেৱল সেয়াই নহয়,ক্ষুব্ধ ৰাইজে ভাঙিলে ই-ৰিক্সাও ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ ডাকোৱাল গাঁৱত । বিকি দাস নামৰ এজন যুৱকৰ ড্ৰাগছ আসক্তিৰ ফলত মৃত্যুৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজিত জনতাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগতে তিনিটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ ক্ষতিসাধন কৰে । আনকি ড্ৰাগছৰ বেহাত ব্যৱহৃত এখন ই-ৰিক্সাও ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰে ক্ষুব্ধ জনতাই ।
ইয়াৰ পিচতেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তিনিটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু দুগৰাকী মহিলাক আটক কৰে। বিকি দাস নামৰ যুৱকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আহিছিল। অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতেই যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষুব্ধ ৰাইজে ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ চলাই অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ে যুৱ সমাজক ধ্বংসৰ দিশে ঠেলি দিয়া বুলিও অভিযোগ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়,"আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বেপাৰীক ধৰি নি এৰি দিয়ে । থানাৰ পৰা ওলাই আহিয়েই বেছিকৈহে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে ।" যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পাছতেই বুধবাৰে পুৱাই উত্তেজিত জনতাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কলীয়া, মুনীন্দ্ৰ শইকীয়া, আৰু ৰাজাৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলায় । উত্তেজিত ৰাইজে কৰা আক্ৰমণৰ ফলত অঞ্চলটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ খবৰ লাভ কৰিয়েই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল । আৰক্ষীৰ দলটোৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।