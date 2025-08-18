ETV Bharat / state

মছজিদ উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি: আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ - BISWANATH EVICTION

প্ৰাক্তন আমছু নেতাৰ নেতৃত্বত আক্ৰমণ কৰিলে বেদখলকাৰীয়ে । সাংবাদিককো নেৰিলে আক্ৰমণকাৰীয়ে ।

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 6:24 PM IST

5 Min Read

বিশ্বনাথ: গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাটৰ পিছত বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । বিশ্বনাথৰ নন’কে জাপৰিগুৰিত থকা ১৭৫ বিঘা চৰকাৰী ভি জি আৰ ভূমিত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত এটা মছজিদক লৈ চলিছে চৰ্চা । প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত ৰাইজে এই মছজিদটো নাভাঙিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তাত বুলড'জাৰ চলিল ।

বিশ্বনাথত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ আজি আছিল দ্বিতীয়টো দিন ৷ দেওবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰথমটো দিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হৈছিল যদিও সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ উচ্ছেদৰ সময়ছোৱাত কিছু অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । একাংশ বেদখলকাৰীয়ে সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে । সোমবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক আৰক্ষী, প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত থাকে ।

বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

মছজিদ নাভাঙিবলৈ জনাইছিল আহ্বান :

উল্লেখ্য় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনক দাবী কৰি আহিছিল উক্ত মছজিদটো নাভাঙিবলৈ ৷ কিন্তু প্ৰশাসনে অৱশেষত সেই মছজিদতো চলালে উচ্ছেদ । পুৱা ৯ বজাত মছজিদটোৰ উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় একাংশ লোকে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সাংবাদিকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ।

আমছুৰ প্ৰাক্তন নেতাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি :

ইফালে, উচ্ছেদিত স্থানত যাতে সাধাৰণ লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলে যদিও হঠাৎ আমছুৰ প্ৰাক্তন বিশ্বনাথ জিলা সভাপতি ছাইফুদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্ব একাংশ লোকে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । লগতে দুটাকৈ বৈদ্যুতিন চেনেলৰ সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । লগে লগে ঘটনাস্থলীত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

উক্ত ভূমিত প্ৰায় ৪০ বিঘাৰো অধিক ভূমিত চাহ বাগিচা আছিল । তাৰে কিছু উচ্ছেদ চলালে যদিও বাকী চাহ বাগিচাত উচ্ছেদ নচলোৱাত স্থানীয় লোক উত্তেজিত হৈ পৰে । বিশ্বনাথ মৌজাৰ ন'নকে জাপৰিগুৰিত ৩০৯ টা পৰিয়ালে যোৱা ৪০ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিল যদিও প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰা পিছতে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছিল বেদখলকাৰী সকলে ।

৪০ বছৰ পূৰ্বে আহিছিল এইসকল লোক :

ৰাইজৰ দাবী আছিল উক্ত অঞ্চলটোত থকা বৃহৎ মছজিদটো যাতে উচ্ছেদ নকৰে । ৰাইজে বাৰে বাৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাই আহিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বুলি স্থানীয় লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । এই মছজিদটো উচ্ছেদ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয়,"চৰকাৰে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগে, কাৰণ এই মানুহখিনি কোনো বিদেশী নহয় । এই অঞ্চলৰ লোকসকল পূৰ্বে বালিডুবি নামৰ ঠাইত আছিল যদিও পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰায় ৪০ বছৰ পূৰ্বে চৰকাৰেই এইসকল লোকক খহনীয়াত ভূমি জাহ যোৱাত এই স্থানতে সংস্থাপন দিছিল; কিন্তু লোকসকল শিক্ষিত নোহোৱাৰ ফলতে সেই নথিপত্ৰসমূহ সংৰক্ষণকৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে ।"

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী আঁচনি দিছিল কিয় বেদখলকাৰীক ?

লগতে ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয়, "যদি চৰকাৰী ভিজিয়াৰ গো-চৰনীয়া ভূমিয়েই আছিল তেন্তে কেনেকৈ সেই ভূমিত চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি আবণ্টন দিছিল ? সেই লোকসকলক প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰী আবাস, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ, পঞ্চায়তৰ আঁচনি আদিকে ধৰি বহু চৰকাৰী আঁচনি । এইবোৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কিয় এইদৰে অত্যাচাৰ কৰি উচ্ছেদ কৰিছে নাজানো । এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ ৩০৯ টা পৰিয়ালৰ ২০০ ৰো অধিক কণ কণ শিশু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । ক'ত যাব এতিয়া সেই শিশুসকল ? বঞ্চিত কৰিছে মহিলা সকলৰ অধিকাৰ ।" ইফালে, উচ্ছেদিত লোকক সকলক শীঘ্ৰে সংস্থাপনৰ দাবী জনাই আমছু প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি ছাইফুদ্দিন আহমেদে ।

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে কোনে ?

আনহাতে, সাংবাদিক আক্ৰমণ ওপৰত মন্তব্য কৰি ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয়, "আমি আজি বহুত আবেগিক হৈ আছো । আমাৰ এই অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ জনতাই দৈনিক শ্ৰম কৰি, এশ টকা পৰা ২ হাজাৰ টকা পৰ্যন্তে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি প্ৰায় ৩০ লাখ টকাৰ খৰচ কৰি এই মছজিদটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা নকৰাত আমি ভাগি পৰিছো, মৰ্মাহত হৈছো । আমি আজি পাগলৰ দৰে হৈ পৰিছো । এইক্ষেত্ৰত যদি সাংবাদিকসকলক কিবা বেয়াকৈ মই কৈছো সকলো সাংবাদিকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:আমছুৰ সকীয়নিৰ মাজতে বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ - BISWANATH EVICTION

বিশ্বনাথৰ জাপৰিগুৰিৰ নন'কেত চলা উচ্ছেদৰ কিছু দৃশ্য - EVICTION DRIVE IN BISHWANATH

বিশ্বনাথ: গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাটৰ পিছত বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । বিশ্বনাথৰ নন’কে জাপৰিগুৰিত থকা ১৭৫ বিঘা চৰকাৰী ভি জি আৰ ভূমিত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত এটা মছজিদক লৈ চলিছে চৰ্চা । প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত ৰাইজে এই মছজিদটো নাভাঙিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তাত বুলড'জাৰ চলিল ।

বিশ্বনাথত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ আজি আছিল দ্বিতীয়টো দিন ৷ দেওবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰথমটো দিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হৈছিল যদিও সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ উচ্ছেদৰ সময়ছোৱাত কিছু অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । একাংশ বেদখলকাৰীয়ে সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে । সোমবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক আৰক্ষী, প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত থাকে ।

বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

মছজিদ নাভাঙিবলৈ জনাইছিল আহ্বান :

উল্লেখ্য় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনক দাবী কৰি আহিছিল উক্ত মছজিদটো নাভাঙিবলৈ ৷ কিন্তু প্ৰশাসনে অৱশেষত সেই মছজিদতো চলালে উচ্ছেদ । পুৱা ৯ বজাত মছজিদটোৰ উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় একাংশ লোকে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সাংবাদিকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ।

আমছুৰ প্ৰাক্তন নেতাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি :

ইফালে, উচ্ছেদিত স্থানত যাতে সাধাৰণ লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলে যদিও হঠাৎ আমছুৰ প্ৰাক্তন বিশ্বনাথ জিলা সভাপতি ছাইফুদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্ব একাংশ লোকে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । লগতে দুটাকৈ বৈদ্যুতিন চেনেলৰ সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । লগে লগে ঘটনাস্থলীত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

উক্ত ভূমিত প্ৰায় ৪০ বিঘাৰো অধিক ভূমিত চাহ বাগিচা আছিল । তাৰে কিছু উচ্ছেদ চলালে যদিও বাকী চাহ বাগিচাত উচ্ছেদ নচলোৱাত স্থানীয় লোক উত্তেজিত হৈ পৰে । বিশ্বনাথ মৌজাৰ ন'নকে জাপৰিগুৰিত ৩০৯ টা পৰিয়ালে যোৱা ৪০ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিল যদিও প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰা পিছতে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছিল বেদখলকাৰী সকলে ।

৪০ বছৰ পূৰ্বে আহিছিল এইসকল লোক :

ৰাইজৰ দাবী আছিল উক্ত অঞ্চলটোত থকা বৃহৎ মছজিদটো যাতে উচ্ছেদ নকৰে । ৰাইজে বাৰে বাৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাই আহিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বুলি স্থানীয় লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । এই মছজিদটো উচ্ছেদ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয়,"চৰকাৰে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগে, কাৰণ এই মানুহখিনি কোনো বিদেশী নহয় । এই অঞ্চলৰ লোকসকল পূৰ্বে বালিডুবি নামৰ ঠাইত আছিল যদিও পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰায় ৪০ বছৰ পূৰ্বে চৰকাৰেই এইসকল লোকক খহনীয়াত ভূমি জাহ যোৱাত এই স্থানতে সংস্থাপন দিছিল; কিন্তু লোকসকল শিক্ষিত নোহোৱাৰ ফলতে সেই নথিপত্ৰসমূহ সংৰক্ষণকৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে ।"

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী আঁচনি দিছিল কিয় বেদখলকাৰীক ?

লগতে ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয়, "যদি চৰকাৰী ভিজিয়াৰ গো-চৰনীয়া ভূমিয়েই আছিল তেন্তে কেনেকৈ সেই ভূমিত চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি আবণ্টন দিছিল ? সেই লোকসকলক প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰী আবাস, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ, পঞ্চায়তৰ আঁচনি আদিকে ধৰি বহু চৰকাৰী আঁচনি । এইবোৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কিয় এইদৰে অত্যাচাৰ কৰি উচ্ছেদ কৰিছে নাজানো । এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ ৩০৯ টা পৰিয়ালৰ ২০০ ৰো অধিক কণ কণ শিশু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । ক'ত যাব এতিয়া সেই শিশুসকল ? বঞ্চিত কৰিছে মহিলা সকলৰ অধিকাৰ ।" ইফালে, উচ্ছেদিত লোকক সকলক শীঘ্ৰে সংস্থাপনৰ দাবী জনাই আমছু প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি ছাইফুদ্দিন আহমেদে ।

Tense situation regarding mosque demolition
বিশ্বনাথত মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে কোনে ?

আনহাতে, সাংবাদিক আক্ৰমণ ওপৰত মন্তব্য কৰি ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয়, "আমি আজি বহুত আবেগিক হৈ আছো । আমাৰ এই অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ জনতাই দৈনিক শ্ৰম কৰি, এশ টকা পৰা ২ হাজাৰ টকা পৰ্যন্তে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি প্ৰায় ৩০ লাখ টকাৰ খৰচ কৰি এই মছজিদটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা নকৰাত আমি ভাগি পৰিছো, মৰ্মাহত হৈছো । আমি আজি পাগলৰ দৰে হৈ পৰিছো । এইক্ষেত্ৰত যদি সাংবাদিকসকলক কিবা বেয়াকৈ মই কৈছো সকলো সাংবাদিকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:আমছুৰ সকীয়নিৰ মাজতে বিশ্বনাথত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ - BISWANATH EVICTION

বিশ্বনাথৰ জাপৰিগুৰিৰ নন'কেত চলা উচ্ছেদৰ কিছু দৃশ্য - EVICTION DRIVE IN BISHWANATH

For All Latest Updates

TAGGED:

BISWANATHইটিভি ভাৰত অসমAAMSUASSAM EVICTIONBISWANATH EVICTION

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.