অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি: বিদ্যুৎ বিভাগৰ কামত বাধা মেঘালয়ৰ লোকৰ - ASSAM MEGHALAYA BORDER DISPUTE

অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে তীব্ৰ সংঘাত দুই পক্ষৰ । নিৰাপত্তাৰ অভাৱত ভুগিছে সীমান্তৱৰ্তী অসমীয়া লোক ।

Assam Meghalaya border dispute
বশিষ্ঠৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 6:36 PM IST

5 Min Read

গুৱাহাটী : অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে তীব্ৰ সংঘাত । যিমানেই দুয়োখন চৰকাৰে সীমা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সিমানে ৰাজ্য দুখনৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।

বিগত দুটা দিনত পুনৰ বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটা অঞ্চলৰ জিৰণি পথত অসমৰ বিদ্যুৎ উন্নীতকৰণত বাধা মেঘালয়ৰ স্থানীয় লোকৰ । যাৰ ফলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ সংঘাত । উল্লেখ্য যে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিবলৈ আহিছিল এই স্থানত । তাৰ পিছত মেঘালয়ৰ কিছু লোকে খুঁটা পোতা কামত বাধা দিয়ে । লগতে দুই শতাধিক মহিলাই এই স্থানলৈ আহি আক্ৰমণ কৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে স্থানীয় লোকক । তাৰ ফলতে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ সংঘাত ।

বশিষ্ঠৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছত সোমবাৰে পুনৰ অসম আৰু মেঘালয় প্ৰশাসনৰ আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল যদিও প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে পুনৰ দুয়ো ৰাজ্যৰ জনতাৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাত । ইফালে আলোচনাৰ শেষত সিদ্ধান্ত হয় যে এই বিবদমান এলেকাৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱালৈকে উক্ত স্থানত অসম নাইবা মেঘালয়ে কোনো ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিব নোৱাৰিব ।

আনহাতে, মেঘালয় প্ৰশাসনৰ দাবী এ পি ডি চি এলে বিদ্যুৎ সেৱা উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ মেঘালয় প্ৰশাসনক পত্ৰযোগে অৱগত কৰাব লাগিব । পৰৱৰ্তী সময়ত দুই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে আলোচনা কৰি ল'ব সিদ্ধান্ত ।

এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আজি আমাৰ সকলো ৰাইজ ইয়াতে গোট খাইছে । সকলোৱে সদায় ইয়াতে সময় দিব নোৱাৰে । সকলোৰে কৰ্মব্যস্ততা থাকে । আমি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ । কেতিয়াবা মেঘালয়ৰ লোকসকলে আমাক পিছৰ পৰা আক্ৰমণো কৰিব পাৰে । এতিয়া এনেকুৱা ভয় লাগিছে যে আমি নিশা কেনেকৈ ওলাওঁ । ক'ৰবাৰ পৰা আহি যদি আমাক মাৰে আমাক কোনে বচাব । আজি আমি সকলো একগোট হৈছোঁ বাবে আমাৰ ভয় নাই । কিন্তু অকলে আহিব লাগিলে কি কৰিম । গতিকে চৰকাৰক আমি ইয়াৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ শীঘ্ৰে আমাক যেন স্থায়ী সমাধান দিয়ে ।"

Assam Meghalaya border dispute
বশিষ্ঠৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি জয়ন্ত দাসে কয়, "আমাৰ অসমখন ইমান দুৰ্ভগীয়া যে গোটেই অসমখন প্ৰত্যেকখন উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যৰ লগত সংযোগ হৈ আছে আমাৰ সীমান্ত । আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এয়া দিছপুৰ সমষ্টি । আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত ততাতৈয়াকৈ যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে এনেকুৱা স্থিতিত আহিছে । এই যিখিনি অঞ্চল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বুলি অসম বিধানসভাত ঘোষণা কৰিছে । এই ঘোষণা হোৱাৰ পিছত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সীমান্তত দুই জিলাৰ আয়ুক্তৰ উপস্থিতিত সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'ব । তাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ ৰাইজ ভুক্তভোগী । না ৰাজপথ বনাব পৰিছে, না বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব পাৰিছে । আগৰ বিদ্যুৎ সংযোগ উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতেই অসমৰ লোকক বাধা দিয়া হৈছে । মেঘালয়ে যুক্তি দিছে যিহেতু এলেকাটো এতিয়াও বিবদমান, সীমা নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই, গতিকে এতিয়াই একো কাম কৰিব নোৱাৰে । আমাৰ এক কথা, যদিহে অসমৰ ফালৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে সমস্যা সমাধান নোহোৱালৈকে মেঘালয়েও এই অঞ্চলত একো কাম কৰিব নোৱাৰিব ।"

বিজেপিয়ে নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয়, "এই ঠাইসমূহ আগৰে পৰাই অসমৰ অন্তৰ্গত । আমি জনাত আজিৰ পৰা ৫০-৭৫ বছৰ আগৰ পৰাই এইবোৰ বেলতলা বনগাঁৱৰ মদন দলৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ম্যাদীপট্টাৰ মাটি । যেতিয়া ৰাজ্য ভাগ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাহে সমস্যা আৰম্ভ হ'ল । মেঘালয় বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড‌ চাংমাই ইয়াত থকা পুখুৰীটো অসমৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে । সেই হিচাপত ইয়াত কোনো বিবাদ হ'বই নালাগে ।"

আনহাতে, এ পি ডি চি এলৰ কামৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অসমৰ ভূমিতেই এ পি ডি চি এলে বিদ্যুৎ উন্নীতকৰণ বিচাৰিছিল । তাত তেওঁলোকৰ আপত্তি কিহৰ । পূৰ্বতেও মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু মেঘালয়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সমাধানৰ পিনে আগবাঢ়িছিল । আজি মই স্থানীয় লোক হিচাপে উপস্থিত হৈ সকলো কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি এটা সু-মীমাংসা বিচাৰিছোঁ ।"

Assam Meghalaya border dispute
বিদ্যুতৰ খুঁটা পোতাক লৈ বশিষ্ঠৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মুঠ বাৰটা এলেকা বিবদমান এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰি দুয়োখন চৰকাৰে আলাপ-আলোচনাৰ মাজেৰে সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে সহমতত উপনীত হৈছিল । সেই অনুসৰি, ২০২২ বৰ্ষৰ ২৯ মাৰ্চত নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এখন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল । উক্ত চুক্তি অনুসৰি, প্ৰথম পৰ্যায়ত ছয়টা স্থান ক্ৰমে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পিলিংকটা, বকো সমষ্টিৰ হাঁহিম, গিজাং আৰু তাৰাবাৰী, পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাকৰাপাৰা আৰু কাছাৰৰ কাটিগড়া সমষ্টিৰ তাৰাচ'ৰ এলেকাৰ সীমাবিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হৈছিল ।

ইয়াৰ পাছত ৰৈ যোৱা বাকী ছয়টা অঞ্চলৰ বাবে পুনৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত আঞ্চলিক কমিটীৰ বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

