গুৱাহাটী: অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে তীব্ৰ সংঘাত । সোমবাৰে পুনৰ দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটা অঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । লগতে মেঘালয় আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত অসম-মেঘালয়ৰ দুই ৰাজ্যৰ লোকৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনাৰো সৃষ্টি হয় ।
দুয়োখন চৰকাৰে সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও ৰাজ্য দুখনৰ মাজত বিগত কিছুদিনৰ পৰা সংঘাত বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিবলৈ আহিছিল অঞ্চলটোলৈ । তাৰ পিছত মেঘালয়ৰ কিছু লোকে খুঁটা পোতাত বাধা দিয়ে । যাৰ ফলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ সংঘাত ।
পিছত ১১ আগষ্টত পুনৰ অসম আৰু মেঘালয় প্ৰশাসনৰ লোকে আলোচনা কৰি এই বিবদমান এলেকাৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱালৈকৈ অসম নাইবা মেঘালয়ে উক্ত স্থানত কোনো ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাই দিয়ে । তাৰ পিছত সোমবাৰে পুনৰ এ পি ডি চি এলে স্থাপন কৰা বিদ্যুৎৰ খুঁটা উভালিবলৈ আহে মেঘালয়ৰ লোক ।
ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ইয়াৰ উপৰি মেঘালয়ৰ কিছু লোকে মেঘালয় আৰক্ষীৰ সন্মুখতে অসমৰ মহিলাক মাৰপিট কৰাও দেখা যায় । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আজি তেওঁলোকে হাজিৰা লগাই বিদ্যুৎ পোষ্ট দুটা উভালিছে । সেইদিনা আলোচনা অনুসৰি আমিও মনে মনে আছিলোঁ, তেওঁলোকেও মনে মনে থাকক । কিন্তু তেওঁলোকে আজি পাঁচ-ছয়জন মানু্হ আনি পোষ্ট দুটা উভালি ভাঙি পেলাইছে । পিছত আমাৰ মানুহে বাধা দিয়াত আমাৰ মানুহক চুলিত ধৰি আক্ৰমণ কৰিছে । সেই সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন আছিল যদিও তেওঁলোকে একো বাধা নিদি মনে মনে চাই আছে ।"
অৱশ্যে পিছত ঘটনাস্থলীত দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ উপস্থিতিত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত অনুসৰি দুই-এদিনৰ ভিতৰতে দুয়ো সীমান্তবাসীৰ মাজত গঠন কৰা হ'ব শান্তি সমিতি । এই শান্তি সমিতিত দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া, গাঁও প্ৰধানৰ লগতে থাকিব জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মী ।
লগতে অসমৰ পৰা ৰিভৈ জিলা আয়ুক্তলৈ বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পত্ৰ । দুয়ো সীমান্তৰ মাজত শান্তি সমিতি গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত সীমান্তত থাকিব অসম তথা মেঘালয় আৰক্ষীৰ পহৰা ।