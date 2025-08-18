ETV Bharat / state

বিদ্যুতৰ খুঁটাই অথন্তৰ লগাইছে গুৱাহাটীৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত: লাগিল চুলিয়া-চুলি - BASISTHA BORDER CONFLICT

পুনৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগে পোতা বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালিলে মেঘালয়ৰ লোকে । ঘটনাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা ।

Basistha border conflict
বিদ্যুতৰ খুঁটাই অথন্তৰ লগাইছে গুৱাহাটীৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী: অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে তীব্ৰ সংঘাত । সোমবাৰে পুনৰ দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটা অঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । লগতে মেঘালয় আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত অসম-মেঘালয়ৰ দুই ৰাজ্যৰ লোকৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনাৰো সৃষ্টি হয় ।

দুয়োখন চৰকাৰে সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও ৰাজ্য দুখনৰ মাজত বিগত কিছুদিনৰ পৰা সংঘাত বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিবলৈ আহিছিল অঞ্চলটোলৈ । তাৰ পিছত মেঘালয়ৰ কিছু লোকে খুঁটা পোতাত বাধা দিয়ে । যাৰ ফলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ সংঘাত ।

বিদ্যুতৰ খুঁটাই অথন্তৰ লগাইছে গুৱাহাটীৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত (ETV Bharat Assam)

পিছত ১১ আগষ্টত পুনৰ অসম আৰু মেঘালয় প্ৰশাসনৰ লোকে আলোচনা কৰি এই বিবদমান এলেকাৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱালৈকৈ অসম নাইবা মেঘালয়ে উক্ত স্থানত কোনো ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাই দিয়ে । তাৰ পিছত সোমবাৰে পুনৰ এ পি ডি চি এলে স্থাপন কৰা বিদ্যুৎৰ খুঁটা উভালিবলৈ আহে মেঘালয়ৰ লোক ।

ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ইয়াৰ উপৰি মেঘালয়ৰ কিছু লোকে মেঘালয় আৰক্ষীৰ সন্মুখতে অসমৰ মহিলাক মাৰপিট কৰাও দেখা যায় । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আজি তেওঁলোকে হাজিৰা লগাই বিদ্যুৎ পোষ্ট দুটা উভালিছে । সেইদিনা আলোচনা অনুসৰি আমিও মনে মনে আছিলোঁ, তেওঁলোকেও মনে মনে থাকক । কিন্তু তেওঁলোকে আজি পাঁচ-ছয়জন মানু্হ আনি পোষ্ট দুটা উভালি ভাঙি পেলাইছে । পিছত আমাৰ মানুহে বাধা দিয়াত আমাৰ মানুহক চুলিত ধৰি আক্ৰমণ কৰিছে । সেই সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন আছিল যদিও তেওঁলোকে একো বাধা নিদি মনে মনে চাই আছে ।"

Basistha border conflict
দুয়ো ৰাজ্যৰ স্থানীয় লোকৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে পিছত ঘটনাস্থলীত দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ উপস্থিতিত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত অনুসৰি দুই-এদিনৰ ভিতৰতে দুয়ো সীমান্তবাসীৰ মাজত গঠন কৰা হ'ব শান্তি সমিতি । এই শান্তি সমিতিত দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া, গাঁও প্ৰধানৰ লগতে থাকিব জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মী ।

লগতে অসমৰ পৰা ৰিভৈ জিলা আয়ুক্তলৈ বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পত্ৰ । দুয়ো সীমান্তৰ মাজত শান্তি সমিতি গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত সীমান্তত থাকিব অসম তথা মেঘালয় আৰক্ষীৰ পহৰা ।

লগতে পঢ়ক :অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি: বিদ্যুৎ বিভাগৰ কামত বাধা মেঘালয়ৰ লোকৰ - ASSAM MEGHALAYA BORDER DISPUTE
লগতে পঢ়ক :কৃষ্ণপুৰক নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী: মহিলাই হাতে হাতে দা-লাঠি লৈ বন্ধ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান - URIAMGHAT EVICTION

গুৱাহাটী: অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে তীব্ৰ সংঘাত । সোমবাৰে পুনৰ দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটা অঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । লগতে মেঘালয় আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত অসম-মেঘালয়ৰ দুই ৰাজ্যৰ লোকৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনাৰো সৃষ্টি হয় ।

দুয়োখন চৰকাৰে সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও ৰাজ্য দুখনৰ মাজত বিগত কিছুদিনৰ পৰা সংঘাত বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিবলৈ আহিছিল অঞ্চলটোলৈ । তাৰ পিছত মেঘালয়ৰ কিছু লোকে খুঁটা পোতাত বাধা দিয়ে । যাৰ ফলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ সংঘাত ।

বিদ্যুতৰ খুঁটাই অথন্তৰ লগাইছে গুৱাহাটীৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত (ETV Bharat Assam)

পিছত ১১ আগষ্টত পুনৰ অসম আৰু মেঘালয় প্ৰশাসনৰ লোকে আলোচনা কৰি এই বিবদমান এলেকাৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱালৈকৈ অসম নাইবা মেঘালয়ে উক্ত স্থানত কোনো ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাই দিয়ে । তাৰ পিছত সোমবাৰে পুনৰ এ পি ডি চি এলে স্থাপন কৰা বিদ্যুৎৰ খুঁটা উভালিবলৈ আহে মেঘালয়ৰ লোক ।

ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ইয়াৰ উপৰি মেঘালয়ৰ কিছু লোকে মেঘালয় আৰক্ষীৰ সন্মুখতে অসমৰ মহিলাক মাৰপিট কৰাও দেখা যায় । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আজি তেওঁলোকে হাজিৰা লগাই বিদ্যুৎ পোষ্ট দুটা উভালিছে । সেইদিনা আলোচনা অনুসৰি আমিও মনে মনে আছিলোঁ, তেওঁলোকেও মনে মনে থাকক । কিন্তু তেওঁলোকে আজি পাঁচ-ছয়জন মানু্হ আনি পোষ্ট দুটা উভালি ভাঙি পেলাইছে । পিছত আমাৰ মানুহে বাধা দিয়াত আমাৰ মানুহক চুলিত ধৰি আক্ৰমণ কৰিছে । সেই সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন আছিল যদিও তেওঁলোকে একো বাধা নিদি মনে মনে চাই আছে ।"

Basistha border conflict
দুয়ো ৰাজ্যৰ স্থানীয় লোকৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে পিছত ঘটনাস্থলীত দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ উপস্থিতিত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত অনুসৰি দুই-এদিনৰ ভিতৰতে দুয়ো সীমান্তবাসীৰ মাজত গঠন কৰা হ'ব শান্তি সমিতি । এই শান্তি সমিতিত দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া, গাঁও প্ৰধানৰ লগতে থাকিব জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মী ।

লগতে অসমৰ পৰা ৰিভৈ জিলা আয়ুক্তলৈ বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পত্ৰ । দুয়ো সীমান্তৰ মাজত শান্তি সমিতি গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত সীমান্তত থাকিব অসম তথা মেঘালয় আৰক্ষীৰ পহৰা ।

লগতে পঢ়ক :অসম-মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি: বিদ্যুৎ বিভাগৰ কামত বাধা মেঘালয়ৰ লোকৰ - ASSAM MEGHALAYA BORDER DISPUTE
লগতে পঢ়ক :কৃষ্ণপুৰক নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী: মহিলাই হাতে হাতে দা-লাঠি লৈ বন্ধ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান - URIAMGHAT EVICTION

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM MEGHALAYA BORDER CONFLICTTENSE SITUATION AT BASISTHA BORDERঅসম মেঘালয় সীমাবিবাদইটিভি ভাৰত অসমBASISTHA BORDER CONFLICT

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.