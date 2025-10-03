চিকিৎসক-নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ, প্ৰসূতিৰ মৃত্য়ুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

চিকিৎসক-নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ, প্ৰসূতিৰ মৃত্য়ুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
ঘৰৰ পৰা সুস্থ হৈ যোৱা মহিলাগৰাকী নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কিছু সময় পিছতেই ঢলি পৰিল মৃত্য়ু কোলাত ।
নলবাৰী: চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল । দোষী চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অভিভাৱকে বহু সময় ধৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰতেই হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, গৰ্ভত দুটিকৈ সন্তান থকা চালমা চুলতানা (২৩) নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক শুকুৰবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল নলবাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত । আজি পুৱাৰ ভাগত জিলাখনৰ গুৱাকুছি গাৱৰ খাইৰুল হুছেইনৰ পত্নী চালমা চুলতানাক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাত উপযুক্ত অক্সিজেন নাপাই মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে । তাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসালয় চৌহদত ।
এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ মৃত মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত কৰ্মত গাফিলতি কৰা চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । পৰিয়ালৰ লোক তথা স্থানীয় আশাকৰ্মীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, আজি পুৱা ১১ মান বজাত চালমা চুলতানাক হাস্পতাললৈ লৈ অনা হৈছিল । তাত মহিলাগৰাকীৰ ওজনৰ পৰা আদি কৰি সকলো চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভত দুটি সন্তান থকা বুলি উল্লেখ কৰি কিছু সংকটজনক বুলি কৈ ভৰ্তি কৰাইছিল হাস্পতালখনত ।
ঘৰৰ পৰা যাওতে সুস্থ হৈ যোৱা মহিলাগৰাকী তাৰ আধা ঘন্টাৰ ভিতৰতেই কিদৰে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলৈ পালে তাক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে ৰাইজ । ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে । আনহাতে, নাৰ্ছসকলৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আশাকৰ্মীগৰাকীয়ে । কেৱল ইমানেই নহয়, প্ৰসৱ বেদনাত ভুগি থকা মহিলাগৰাকীক ওপৰলৈ চিৰিৰে খোজকঢ়াই নিবলৈ কোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে আত্মীয়ই ।
প্ৰসূতিগৰাকীক আজি দিনৰ ১১ বজাত সুস্থ শৰীৰেৰে ভৰ্তি কৰিছিল যদিও উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত বিচাৰিছে আত্মীয়ই । মহিলাগৰাকীৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে । দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা নাৰ্ছ আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অনতি পলমে নিলম্বন অথবা বিহীত ব্যৱস্থা নল'লে হাস্পতালৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে । নামত চিকিৎসালয়; কিন্তু একো সু-চিকিৎসা নাই বুলিও অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বিচাৰি ইয়াৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় উত্তেজিত ৰাইজে ।
এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এগৰাকী লোকে কয়," নাৰ্ছে আমাক বেয়া ব্য়ৱহাৰ কৰিছে । প্ৰসূতিক চিৰিৰে খোজকঢ়াই ওপৰলৈ নিবলগীয়া হৈছে । প্ৰসূতিয়ে অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতো নাৰ্ছে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ।"