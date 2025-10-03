ETV Bharat / state

চিকিৎসক-নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ, প্ৰসূতিৰ মৃত্য়ুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

ঘৰৰ পৰা সুস্থ হৈ যোৱা মহিলাগৰাকী নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কিছু সময় পিছতেই ঢলি পৰিল মৃত্য়ু কোলাত ।

Woman who died at Nalbari Medical College Hospital
প্ৰসূতিৰ মৃত্য়ুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল । দোষী চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অভিভাৱকে বহু সময় ধৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰতেই হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, গৰ্ভত দুটিকৈ সন্তান থকা চালমা চুলতানা (২৩) নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক শুকুৰবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল নলবাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত । আজি পুৱাৰ ভাগত জিলাখনৰ গুৱাকুছি গাৱৰ খাইৰুল হুছেইনৰ পত্নী চালমা চুলতানাক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাত উপযুক্ত অক্সিজেন নাপাই মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে । তাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসালয় চৌহদত ।

প্ৰসূতিৰ মৃত্য়ুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ মৃত মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত কৰ্মত গাফিলতি কৰা চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । পৰিয়ালৰ লোক তথা স্থানীয় আশাকৰ্মীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, আজি পুৱা ১১ মান বজাত চালমা চুলতানাক হাস্পতাললৈ লৈ অনা হৈছিল । তাত মহিলাগৰাকীৰ ওজনৰ পৰা আদি কৰি সকলো চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভত দুটি সন্তান থকা বুলি উল্লেখ কৰি কিছু সংকটজনক বুলি কৈ ভৰ্তি কৰাইছিল হাস্পতালখনত ।

ঘৰৰ পৰা যাওতে সুস্থ হৈ যোৱা মহিলাগৰাকী তাৰ আধা ঘন্টাৰ ভিতৰতেই কিদৰে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলৈ পালে তাক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে ৰাইজ । ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে । আনহাতে, নাৰ্ছসকলৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আশাকৰ্মীগৰাকীয়ে । কেৱল ইমানেই নহয়, প্ৰসৱ বেদনাত ভুগি থকা মহিলাগৰাকীক ওপৰলৈ চিৰিৰে খোজকঢ়াই নিবলৈ কোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে আত্মীয়ই ।

প্ৰসূতিগৰাকীক আজি দিনৰ ১১ বজাত সুস্থ শৰীৰেৰে ভৰ্তি কৰিছিল যদিও উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত বিচাৰিছে আত্মীয়ই । মহিলাগৰাকীৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে । দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা নাৰ্ছ আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অনতি পলমে নিলম্বন অথবা বিহীত ব্যৱস্থা নল'লে হাস্পতালৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে । নামত চিকিৎসালয়; কিন্তু একো সু-চিকিৎসা নাই বুলিও অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বিচাৰি ইয়াৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় উত্তেজিত ৰাইজে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এগৰাকী লোকে কয়," নাৰ্ছে আমাক বেয়া ব্য়ৱহাৰ কৰিছে । প্ৰসূতিক চিৰিৰে খোজকঢ়াই ওপৰলৈ নিবলগীয়া হৈছে । প্ৰসূতিয়ে অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতো নাৰ্ছে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ।"

লগতে পঢ়ক:জি এম চি এইচত নৱজাতকৰ মৃত্যু: মুৰব্বী অধ্যাপকসহ নিলম্বিত 4 চিকিৎসক

এমাহৰ ভিতৰতে আকৌ বিতৰ্কৰ মাজত GMCH, এইবাৰ নৱজাতক সলনি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমALLEGATION AGAINST DOCTORMEDICAL NEGLIGENCE IN NALBARICHAOS ERUPTED AT NALBARI MEDICALNALBARI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.