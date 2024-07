ETV Bharat / state

কাজিৰঙাত পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - Road Accident In Kaziranga

কাজিৰঙা, ২৮ জুলাই : কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্গাপুৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বাছসহ চাৰিখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ উক্ত দুৰ্ঘটনাটোত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে চাৰিওখন বাহনৰ কম-বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

কাজিৰঙাত পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল দুৰ্ঘটনাটো?

এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা সন্দৰ্ভত কয়, "যোৰহাট অভিমুখী AS 01EX 6777 নম্বৰৰ এখন বেলেন’ গাড়ীক একেদিশেৰে আহি থকা AS 25C 3056 নম্বৰৰ আলট্ৰা বাছখনে পিছপিনৰ পৰা প্ৰচণ্ড বেগত খুন্দা মাৰে ৷ বাছখনৰ গতিবেগ যথেষ্ট আছিল ৷ ইপিনে, বেলেন’ গাড়ীখনে খুন্দা খাই একেদিশতে থকা সন্মুখৰ AS 01BH 8399 নম্বৰৰ ইঅ’ন আৰু AS 01BT 2543 নম্বৰৰ ইগনিছ গাড়ীত খুন্দা মাৰে ৷" দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিৱেশ ৷