ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ উদ্বেগজনক তথ্য; মে’ লৈ অসমৰ কোন কোন জিলাত বাঢ়িব তাপমাত্ৰা - ASSAM WEATHER FORECAST

By ETV Bharat Assamese Team

অসমৰ ৯০ শতাংশ জিলাত ঘাটি বৰষুণ হৈছে । ইয়াৰে ৫০ শতাংশ জিলাত উদ্বেগজনক ঘাটি বৰষুণ হৈছে । অসমত ঘাটি বৰষুণে কৃষিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে । আঞ্চলিক বতৰ‌ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য মতে, অসমত যোৱা নৱেম্বৰত -৫৮ শতাংশ ঘাটি বৰষুণ হৈছিল । আকৌ অসমত যোৱা ডিচেম্বৰত -৮৩ শতাংশ যথেষ্ট ঘাটি বৰষুণ হৈছিল ।

আকৌ জানুৱাৰীত -৭৪ শতাংশ ঘাটি বৰষুণ হৈছে । ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে অসমক চুই গৈছে । বেংগালুৰুৰ আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ School of Climate Change and Sustainability ফেকাল্টী শান্তনু গোস্বামীয়ে Navigation India climate future, climate projections for 2021-2040 শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰে এক তথ্য ।"

তেওঁ কয়, "আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰা 'ইণ্ডিয়ান হিমালয়ান ৰিজিয়ন, ক্লাইমেট প্রজেকচনছ্ ২০২১-২০৪০ শীৰ্ষক অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদনত এনে ভয়াৱহতাৰ কথা উল্লেখ কৰি পূর্বানুমান কৰা হৈছে যে গ্ৰীষ্মকালত অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাত 'Wet Blub Temperature' ৩১.২ ডিগ্ৰী আৰু মাজুলীত ৩১.৫ ডিগ্ৰী হ'ব । লগতে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ২০৪০ চনৰ ভিতৰত অস্বাভাৱিক তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব । এইক্ষেত্ৰত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব । সময় থাকোতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰৱৰ্তী ভয়াৱহতা মোকাবিলা কৰাৰ বাবে সজাগ আৰু সাজু হ'ব লাগিব’’ ।