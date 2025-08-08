Essay Contest 2025

ব'ল ব'মত কিশোৰৰ মৃত্যু ! কি কয় আৰক্ষী-পৰিচালনা সমিতিয়ে ? - GUWAHATI BOL BOM INCIDENT

ব'ল ব'ম পৰিচালনা সমিতিৰ মতে স্বেচ্ছাসেৱকে আক্ৰমণ কৰা অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা ।

Guwahati Bol Bom incident
নিহত কিশোৰ বিপ্লৱ পাল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 5:49 PM IST

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ বেলতলাত এজন কিশোৰৰ মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষীৰ মতে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বিপ্লৱ পাল নামৰ কিশোৰজন আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বুধবাৰে জি এম চি এইচত মৃত্যু হয় । আনহাতে পৰিয়ালৰ অভিযোগ ব'ল ব'মলৈ যাওঁতে বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ স্বেচ্ছাসেৱকে আক্ৰমণ কৰিছিল কিশোৰজনক । এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ।

সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিক পৰিচালনাত সহযোগ কৰা বৃহত্তৰ যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক তাপস শইকীয়াই কয়, "আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ ফালৰ পৰা কিশোৰক মাৰপিট কৰা ঘটনাটো সত্য নহয় । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠন মৰ্মাহত হৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে । স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ লগত আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ লোক থাকে । বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ বহু লোকৰ আগমন হয় যদিও একাংশ লোকে মদ-ভাং খাই হুলস্থূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । একাংশই মহিলাৰ লগতো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আমি এইবোৰৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপো লৈছো । আমাৰ ল'ৰাই মাৰপিট কৰিছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে । এই ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । ২০১৮ চনৰ পৰা আমি দেৱালয়ত সকলো অনুষ্ঠান সুন্দৰকৈ চলাই গৈ আছো । কিশোৰজন কেনেকৈ ঢুকাইছে সেইটো পৰিয়ালৰ লোকে জানিব । কিন্তু কিশোৰজনক মাৰপিট কৰাটো সঁচা নহয় ।"

ব'ল ব'মৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "কিশোৰজনে পিন্ধি অহা জেকেট খুলিব দিয়া অভিযোগটো একেবাৰেই অবান্তৰ কথা । আৰক্ষীয়ে সকলো তদন্ত কৰক । বাতৰিযোগে আমি গম পাইছো যে নীলা ফিটাৰ কাৰ্ড পৰিধান কৰা স্বেচ্ছাসেৱকে মাৰধৰ কৰিছে । কিন্তু আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে নীলা ফিটাৰ কাৰ্ড পৰিধান কৰাই নাছিল । গতিকে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱাৰ কথা একেবাৰে ভিত্তিহীন ।"

ইফালে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত পূব আৰক্ষী জিলাৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাই কয়, "বিপ্লৱ পাল নামৰ বেলতলা ত্ৰিনয়ন নগৰৰ কিশোৰজন ২ আগষ্টৰ পৰা জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল । সেইবাবেই ৫ তাৰিখে পৰিয়ালৰ লোকে বিপ্লৱক জিএমচিএইছত ভৰ্তি কৰে আৰু ৬ তাৰিখে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । ৩ আগষ্ট তাৰিখে ব'ল ব'মলৈ আহোতে কোনোবাই বিপ্লৱক আক্ৰমণ কৰিছে বুলি আমি এটা অভিযোগ পাইছোঁ । সেইবাবে যোৱাকালি মৃতদেহটো আমি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছো । আমি এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।"

সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । আচলতে কিশোৰজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি ? আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছত হে প্ৰকৃত ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক :ব'ল ব'মৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে কিশোৰে, প্ৰেমিকাই ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত - YOUTH LOST HIS LIFE

