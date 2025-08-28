তেজপুৰ : আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যাপক উত্থান আৰু ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে তেজপুৰ চহৰৰ এজন ছাত্ৰই এনে এক প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱন কৰিছে, যিয়ে যুৱতী আৰু মহিলাক সুৰক্ষিত কৰি তোলাৰ পথ সুগম কৰি তুলিছে ৷ শ্লোক খোচলা নামৰ ছাত্ৰজনৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰ কাহিনীৰে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
বিভিন্ন সময়ত দেশৰ মহিলা সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা-পৰ্যালোচনা চলি আহিছে । তাৰ মাজতে ছাত্ৰ শ্লোক খোচলাৰ এই প্ৰয়াসে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা । ই টিভি ভাৰতৰ জেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত শ্লোক খোচলাই কয়, "এই ডিভাইচৰ জৰিয়তে মহিলা তথা যুৱতীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব পৰা হ’ব ।"
মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সঘনাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বাবেই তেজপুৰ চহৰৰ এইগৰাকী যুৱক তথা বেংগালুৰু ৰামায়া ইনষ্টিটিউট অব টেকন'লজীৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰই উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে এক বিশেষ মোবাইল এপৰ লকেট, যাৰ জৰিয়তে মুহূৰ্ততে যিকোনো ঘটনাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে মহিলাগৰাকীৰ সহায়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।
শ্লোক খোচলাই কিছুদিন পূৰ্বে উদ্ভাৱন কৰিছিল এক নতুন পদ্ধতিৰ এপ, যাৰ জৰিয়তে যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে সেই ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য উপলদ্ধ হ’ব তেওঁৰ পৰিয়াল তথা আৰক্ষীৰ ওচৰত । তেজপুৰ চহৰৰ যুৱক শ্লোক খোচলাই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এই নতুন ডিভাইচ । তেওঁ ডিভাইচটোৰ নাম ৰাখিছে 'পকি' (Pookie) ৷
এগৰাকী মহিলা বা যুৱতীয়ে নিজৰ ডিঙিত পিন্ধা চেইনৰ লগত ইয়াক লকেট হিচাপে সংযুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰে বা ছাবিৰ ৰিং হিচাপেও লগত ৰাখিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে খোচলাৰ মনলৈ এই ডিভাইচ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে উৎসাহ আহিছিল পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ চিকিৎসক মৌমিতাৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনীৰ পৰা । তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰে এই নতুন হাইটেক ডিভাইচ উদ্ভাৱনৰ কাম । তাৰ বাবে 2023 চনৰ শেষৰ ফালে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি অভিৱৰ্তন টেক্সচেটৰাত যুৱ উদ্ভাৱনী বঁটা লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিকাশ ঘটায় এই ডিভাইচটোৰ ।
কি এই ডিভাইচ
এই ডিভাইচটোৰ উদ্ভাৱন আৰু কাৰ্যক্ষমতা প্ৰসংগত শ্লোক খোচলাই কয়, "পশ্চিমবংগৰ মহিলা চিকিৎসক ডাঃ মৌমিতাৰ লগত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছত এই ডিভাইচ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিলোঁ । কাৰণ মহিলা বা যুৱতীসকলৰ লগত প্ৰায়ে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে । ই এটা লকেট, যিদৰে মহিলা বা যুৱতীয়ে ডিঙিত সাধাৰণ চেইন পিন্ধে একেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এই ডিভাইচ লগত থাকিলে আনে কোনেও সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে । যেতিয়াই অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে তেতিয়াই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।”
কিদৰে এই ডিভাইচটো কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰিব সেই কথা সদৰী কৰি খোচলাই কয়, "ইয়াত দুটা বুটাম আছে ৷ এটা বুটাম টিপি দিলে সেই ডিভাইচৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ লোকে বা নিকটৱৰ্তী আৰক্ষীয়ে ফোনত জানিব পাৰিব । এই বুটাম টিপিলে ঘটনাৰ সবিশেষ অডিঅ' ৰেকৰ্ড হ'ব । যদি কিবা ঘটনা সংঘটিত হয়, তেন্তে কি ঘটিছে ডিভাইচটোত ফোন নম্বৰ সংযোগ থকা সকলো লোকে শুনি থাকিব পাৰিব । কাৰণ ইয়াৰ লগত এটা বিশেষ মাইক সংযোগ কৰা হৈছে ।”
তেওঁ লগতে কয়, “আনহাতে, দ্বিতীয়টো বুটাম টিপিলে মহিলাগৰাকীৰ বা যুৱতীগৰাকীৰ লাইভ লোকেচন ধৰা পৰিব আৰু আৰক্ষীয়ে বা পৰিয়ালৰ লোকে অনুসন্ধান কৰিব পাৰিব । কাৰণ ই ছেটেলাইটৰ সৈতে অৰ্থাৎ জি পি এছ সংযোগ থাকিব । ইয়াৰ বাবে ফোন নম্বৰসমূহ আগতীয়াকৈ সংযোগ কৰি থব লাগিব । কাৰণ প্ৰথম বুটামটো ফোনৰ লগত সংযোগ থাকিব ।"
অৱশ্যে এই ডিভাইচ সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধ হ'বলৈ খোচলাক প্ৰয়োজন হৈছে আৰ্থিক সহায়ৰ । ডিভাইচটো বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ অসম গ্ৰাণ্টলৈ এই বিষয়ে খোচলাই জনাইছে । কাৰণ চৰকাৰে ষ্টাৰ্টআপসমূহক নিজাববীয়াকৈ কোম্পানী বা কাৰিকৰী কাম কৰিবলৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায় ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে এই ডিভাইচ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত আৰু ইয়াক বহুবাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । তেওঁ ইয়াৰ অনুমতি লাভ কৰিলে বজাৰত প্ৰায় ৪ হাজাৰ টকা মূল্যত দিব পাৰিব । আনহাতে, তেওঁ নিজাববীয়াকৈ এটা কোম্পানী আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ইয়াৰ নাম এথাৰনোভা টেকন'লজী প্ৰাইভেট লিমিটেড (Aethernova Technologies Pvt. Ltd.) ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৱে (এন চি আৰ বি) ভাৰতত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ তথ্য সংকলন আৰু প্ৰকাশ কৰা মতে, ২০২০ চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ ৩,৭১,৫০৩ টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । তেনে পৰিৱেশত এই ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে মহিলাৰ লগত সংঘটিত হোৱা বহুতো ঘটনা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ধাৰণা কৰিব পৰা যায় ।
শ্লোকে অলপতে এক শিক্ষামূলক ৰবো-এপ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰা বাবে জাপানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । এই শিক্ষামূলক ৰবটটো উদ্ভাৱন কৰাৰ পিছত এম এছ বেংগালুৰুৰ ৰামায়া ইনষ্টিটিউট অব টেকন’লজীৰ ছাত্ৰ তথা তেজপুৰৰ হেমানন্দ খোচলা আৰু বন্দনা খোচলাৰ পুত্ৰ শ্লোকে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত এই দিশত অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা কৰি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে ।
এই আধাৰত আয়োজন কৰা পৰীক্ষাত এই উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে শ্লোকে বিশ্বৰ শীৰ্ষ দহৰ ভিতৰত স্থান দখল কৰি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ লগতে জাপানলৈ যোৱাৰ সুযোগো লাভ কৰে (METI Japan Internship) । অক্টোবৰ মাহৰ পৰা তেওঁ জাপানৰ টকিঅ' ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত ব্যস্ত থাকিব ।