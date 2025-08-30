গুৱাহাটী: পহিলা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিয়মীয়া সময়তে পাঠদান আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ত । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো চৰকাৰী, প্ৰাদেশীকৃত আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত অহা ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিয়মীয়া সময়ত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব । এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক তথা জিলা মিছন সমন্বয়ক দীপিকা চৌধুৰীয়ে । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা আলোচনা মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অৱশ্যে গৰম অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যালয়সমূহত পুৱাৰ সমাবেশ শ্ৰেণী কোঠাৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিবলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক তথা জিলা মিছন সমন্বয়ক দীপিকা চৌধুৰীয়ে সকলো অধ্যক্ষ, প্ৰধান শিক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । লগতে বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰ্যাপ্ত পানী খোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে উৎকট গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছিল । বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় সালসলনি কৰি পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল । গ্ৰীষ্ম বন্ধ শেষ হোৱাৰ পিছতো নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময় একেই আছিল যদিও উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা ১২:৩০ বজাৰ পৰিৱৰ্তে আধাঘন্টা বঢ়াই দিনৰ ১ বজালৈ কৰা হৈছিল । পিছে বৰ্তমান গৰমৰ প্ৰকোপ কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জাননী যোগে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।