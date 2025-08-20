তেজপুৰ : চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে সুখবৰ । ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে সুখবৰ দিলে চৰকাৰে । এইবাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে লাভ কৰিব শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বোনাচ । কেৱল সেয়াই নহয়, চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্য়াসমূহ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰ তৎপৰ হৈছে ।
শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এক পৰ্যালোচনা সভাৰ পিচতেই এই কথা ঘোষণা কৰে অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম কল্যাণ, চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ, গৃহ (কাৰাগাৰ, গৃহ ৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা) দপ্তৰ আদিৰ মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই । বিগত বৰ্ষত পূজাৰ বোনাচকেন্দ্ৰিক প্ৰতিবাদৰ বাবে বহুকেইখন বাগিচাত বাগান কৰ্তৃপক্ষ আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত হৈছিল । এইবাৰ যাতে তেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰবাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাহ বাগিচা এলেকাত জনসাধাৰণৰ মাজত খোৱাপানী, স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বিতং আলোচনা কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে । মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই চাহ বাগিচা এলেকাত শ্ৰমিকৰ বোনাচ পূজাৰ তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে আদায় দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বাগিচাসমূহলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে পূজাৰ তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে যাতে শ্ৰমিকসকলে বোনাচ লাভ কৰে । নিৰ্দিষ্ট সময়ত বেলেন্স শ্বীট জমা দিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত অনুষ্ঠিত এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলাখনৰ চাহ বাগিচা এলেকাৰ লগতে চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণৰ বাবে ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিৰ বিতং পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিচত এইদৰে ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পিচতেই সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে চাহ বাগিচা এলেকাৰ লগতে আদিবাসী আৰু চাহ জনজাতি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰি থকা প্ৰতিখন আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ন সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰাৰ কথা সদৰী কৰে ।
শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত, সমজিলা আয়ুক্তসকলৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী, ৩৫খন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলৰ লগতে চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী লোকসকলৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে ।