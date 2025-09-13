জোঁৰ সমদলত দিয়া হ’ল বাধা; জনজাতিকৰণ বিচাৰি মোবাইল ফ্লেছৰ সহায়ত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ টাইপাৰ

জোঁৰ সমদলত দিয়া হ’ল বাধা; জনজাতিকৰণ বিচাৰি মোবাইল ফ্লেছৰ সহায়ত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ টাইপাৰ
মৰাণ আৰু কোঁচ-ৰাজবংশীসকলৰ পিছত এইবাৰ টাই-আহোম জনগোষ্ঠীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদ ।
Published : September 13, 2025 at 12:38 PM IST
মৰাণ : জনজাতিকৰণৰ দাবীত উজনিত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল-সংগঠনে । চৰকাৰে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহ । শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । আনকি জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে সমিতিও গঠন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পাছতো জনজাতিকৰণ কাৰ্যকৰী নকৰাত অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । বিগত কেইবাটাও দিন তিনিচুকীয়াত মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰজাঘৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ওপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ।
তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদলেৰে মৰাণৰ ৰাজপথ কঁপাই তুলিলে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে । টাই আহোমক জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্ব শাসনৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু আহোমলেণ্ডৰ দাবী জনাই মৰাণৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানমৰ্মে টাইপাৰ মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত বৃহৎ জোঁৰ সমদলৰ আয়োজন কৰে ।
কিন্তু সংগঠনটোৰ শ শ নেতা কৰ্মী জোঁৰ সমদলৰ বাবে সাজু হওঁতেই জোঁৰ জ্বলোৱাত বাধা মৰাণ আৰু মৰাণহাট আৰক্ষীৰ । আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । আৰক্ষীৰ বাধাৰ পাছতে মোবাইলৰ ফ্লেছৰ সহায়ত বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই সংগঠনটোৱে । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে আন কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীক মিছলীয়া আখ্যা :
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব বহন কৰি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে কয়, "আমি মৰাণৰ ৰাজপথৰ পৰাই স্পষ্ট বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু দিল্লীত থকা মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক যে টাই আহোম জনগোষ্ঠীক কিমান দিনলৈ প্ৰতাৰণা কৰি থাকিব ? ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৬ মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰাৰ আশ্বাস দিছিল যদিও সেয়া আজিও নহ'ল । এই মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আকৌ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব । আমি আজি মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক বিৰোধিতা কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ । মিছলীয়া কথাত আৰু আহোম জনগোষ্ঠী ভোল নাযায় ।" ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি টাই আহোমক জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে অসমত যি ২৫ টা আহোম অধ্যুষিত সমষ্টি আছে তাত বিজেপি দলক পৰাজিত হ'বলৈ সাজু থাকিবলৈ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে টাইপাৰ সভাপতিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা হাস্যকৰ :
বিজেপি চৰকাৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধী নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈছে সেয়া হাস্যকৰ । অসমবাসীৰ আগত এনে কথা ক'লে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'ব । আমি এই বিজেপি চৰকাৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । এইখন ফেচিষ্ট চৰকাৰে আমাক জোঁৰ সমদলত বাধা প্ৰদান কৰিছে । জোঁৰসমূহ জব্দ কৰিছে । এই কাণ্ডক আমি গৰিহণা দিছোঁ ।"
